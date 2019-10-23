〈財報〉波音Q3營收年減20%但優於市場預期 盤前股價由跌轉漲

美國飛機製造商波音 (BA-US) 在週三 (23 日) 公布了第三季財報，受到 737 Max 客機風波影響，營收年減 20%，反映了飛機交付量的減少，其中商用飛機業務營收慘跌 41% 至 82.5 億美元，但仍勝於市場預期的 77.8 億美元，營收也優於市場預期。

波音 Q3 財報公布後股價大幅波動，於美股盤前一度大跌 2.67%，目前由跌轉漲至約 1%。

波音股價走勢 (圖片：AFP)

以下是關鍵財報數據:

Q3 營收報 200 億美元，優於市場預期的 196.67 億美元，低於去年同期為 251.46 億美元，年減 20%

Q3 淨利報 11.67 億美元，低於市場預期的 14.82 億美元，低於去年同期為 23.63 億美元，年減 51%。

Q3 核心 EPS 報每股 1.45 美元，低於市場預期的 2.09 美元，低於去年同期的 3.58 美元，年減 59.5%。

圖片：BA

波音在今年第三季共交付 5 架 737 飛機，遠低於去年同期的 138 架。而今年前三季共交付了 118 架 737 飛機，低去年同期的 407 架。其中，商用客機交貨量較去年同期的 190 架減至 62 架，跌幅達 67%，也低於預期的 65 架。

波音預期，被停飛的波音 737 MAX 系列新機將能夠第 4 季起獲准復飛，該公司仍維持增產目標，計劃至 2020 年將飛機產量由 42 架 / 月增至 57 架 / 月。

波音公司總裁兼執行長 Dennis Muilenburg 表示：「我們的重中之重仍然是確保 737 MAX 的安全復飛。我們也採取了行動，以進一步加強公司對產品和服務安全性的關注，我們將會自始至終以最先進的安全、品質和誠信持續兌現對客戶的承諾，並抓住新的機遇。」