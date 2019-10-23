【日盛投顧】守穩5日線，高檔整理

◆盤勢分析

1. 美股因財報數不佳導致回檔，台股在周三以平盤附近開出，早盤再創今年新高點後，但賣壓隨即大舉出籠，呈現回檔，成交量也明顯放大，櫃買 OTC 指數創下今年新高後出現回檔。盤面資金聚焦封測、IC 設計、LED 及生技相關個股，終場指數下跌 31.58 點，跌幅 0.28%，收在 11,239.67 點，成交金額為 1,398.77 億元。三大法人合計買超 33.4 億元：外資買超 50.1 億元、投信買超 2.93 億元、自營商賣超 19.63 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：指數下跌成交量放大至 1,400 億左右，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約為 11,017 點附近)，上檔壓力 11,300 點附近。

（3）、技術指標：KD 在 80 以上超買區，短線須提防過高拉回。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 10 日線。

3. 櫃買指數下跌 0.29%，收在 143.27 點。短線支撐為 141 點附近，壓力為 145 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技。

半導體、LED、TWS、汽車零組件、生技

1. 封測：受惠於 NAND 大客戶拉貨助攻的 6239 力成周三股價帶量跳空創下歷史新高，也帶動相關封測族群 6257 矽格帶量創下今年新高，龍頭股 3711 日月光投控週三股價也同步再創今年新高，另外 8150 南茂股價回檔整理後出現反彈。

2.LED：受惠 Mini LED 訂單大幅成長的 2448 晶電周三股價帶量攻上漲停，也帶動相關族群出現反彈，2340 光磊收盤站上所有均線，3698 隆達爆量攻上近半年新高，另外 LED 的驅動 IC 廠 3527 聚積股價站上所有均線之上。

3.IC 設計：受惠 APPLE 新機熱賣及去美化等利多，9 月營收再創今年新高的 3034 聯詠，周三股價出現帶量長紅站上 200 元大關；另外受惠 TWS 熱賣帶動晶片需求成長的 6679 鈺太週三股價帶量長紅創下歷史新高。

4. 生技：指數高檔回檔周三盤面資金轉往低基期生技股布局，1795 美時周三股價跌深反彈股價即將挑戰季線，受惠 9 月營收爆發性成長的 4137 麗豐 - KY 股價創下 9 月反彈以來的新高。