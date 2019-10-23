台股盤後－創高後走弱收跌 鴻海、PCB、LED族群漲勢續強

台股昨 (23) 日收在 11271.25 點，為 29 年來新高，今 (23) 日回落休息，盤中一度衝上 11281 點，不過午盤前出現大量賣壓，指數翻黑，所幸權值股鴻海、PCB 與 LED 族群撐盤，指數終場收 11239.67 點，下跌 31.58 點或 0.28%，成交量 1394 億元。

觀察電子三雄，僅鴻海收紅，大立光、台積電均在盤下，鴻海受惠外資喊買，成多頭指標，股價一度衝破 80 元大關，終場收在 80.5 元，漲幅 1.26%；大立光終場收在 4310 元，跌幅 1.82%；台積電股價盤中最低至 290.5 元，跌幅 0.34%，收跌 293 元，跌幅 0.34%。

其他權值股方面，台塑四寶均收黑，金融龍頭國泰金也下跌逾 1%，富邦金收跌 0.6%。

今日盤面以 PCB、LED 族群表現相對強勢，PCB 族群挾 2019 TPCA Show 台灣電路板國際展覽會題材，台表科漲幅逾 5%，銘旺科漲幅逾 3%，華通漲幅逾 2%，金像電、燿華、定穎、鉅橡、泰詠等表現不俗。

LED 族群部分，榮創攻漲停價 16.2 元，聯詠、晶電漲逾 5 %，光磊漲幅逾 3%，宏齊、隆達、聚積、鼎元等皆漲幅逾 2%。

個股方面，力成法說釋好消息，看好資料中心、PC 及智慧型手機需求優於預期，動能可望延續至明年上半年，估明年第 1 季有機會挑戰新高，激勵今日股價最高攀至 96.3 元，離漲停價 96.6 元僅一步之遙，終場收在 95.5 元，漲幅 8.65%。

法人表示，台股外資多站買方，隨著選舉行情支撐，加上資金持續流入，指數創 29 年來新高後，可望延 10 日線震盪向上，延續強勢格局。