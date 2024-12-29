再生晶圓供需轉吃緊 報價睽違三年漲聲響 台廠三雄受惠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-29 10:40

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再生晶圓大量用於晶圓製程中，先前疫情驅動下，全球晶片大缺貨，不論成熟製程與先進製程產能皆全面滿載，連帶推升再生晶圓需求增加，當時再生晶圓價格就曾連兩年調漲，累計漲幅 15-20%，是十多年來罕見漲價的情況，不過近兩年隨著市況急速反轉，報價也跟著修正。

此次受惠台積電 2 奈米即將進入量產，由於製程道數增加，連帶提升檔控片用量，加上台積電將樓地板面積優先用於擴充先進封裝產線，因此減少自製再生晶圓的產能，兩大效應帶動明年再生晶圓需求緩步攀升，供需也轉趨吃緊。

台積電董事長魏哲家曾描述，2 奈米需求做夢都沒想過這麼多；業界預估，台積電新竹寶山一廠、高雄一廠的 2 奈米將陸續在明年進入量產，後續還有新竹寶山二廠、高雄二廠逐步加入貢獻，帶動 2 奈米產能快速拉升，預計到明年底月產能將挑戰 7 至 8 萬片規模。

為因應客戶需求，台灣三家再生晶圓業者都有擴產計畫，中砂正啟動竹南擴建計畫，預計此次將擴充 10 萬片，新產能將自明年下半年起逐步開出，辛耘也預計在明年新增 5-6 萬片產能，可望進一步滿足客戶訂單。

昇陽半為近年擴產腳步最積極的業者，也與客戶緊密合作，今年在中港廠新產能貢獻下，第三季月產能已達 55 萬片，年底前會增加至 63 萬片，也已通過台商回台方案，將繼續在中港廠擴產，挑戰在 2026 年達 80-90 萬片規模。