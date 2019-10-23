【倫元投顧】看法仍不變

◆盤勢分析

美股昨晚收黑，拖累台股早盤稍創 11281 新高後隨即拉回整理，終場指數以下跌 31 點收在 11239 點，成交量為 1393 億。

時間的轉折比指數是不是創新高更重要，過去近 10 年來，除去年 10 月初就提前大回檔外，通常在 10 月下旬~ 11 月初易見高拉回整理至 11 月中第三季財報公佈完前後，再看後續發展。

故這次目前看法目前仍不變，10 月下旬~ 11 月初易見高拉回至少回測月線上下，11 月 APEC 若有川習會，則 APEC 前幾天會再拉上來一次，等待川習會結果。之後就看 12 月 15 日加課關稅是如期實施或是再順延？也可能會關係到總統大選前兩週，指數是在相對低檔還相對高檔？

若 12 月 15 日加課關稅如期實施，則 APEC 會後回檔幅度較大、恐再測一次年線上下，如此總統大選前兩週可能是在相對低檔。若美中雙方愈早達成協議延後實施甚至調降原有關稅，則回檔幅度就會相對有限，之後再震盪走高上去到大選前兩週前後。

王信傑 分析師

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