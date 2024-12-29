〈明安展望〉市場健康 2025年首季維持營運旺季水準看法篤定

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-29 10:13

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全球有高達 70% 高爾夫球桿代工生產是由華人掌握，而明安則爲 TaylorMade、Callaway 品牌代工廠，其中並爲 TaylorMade 最主要代工廠，在市場庫存回復健康水位並呈現復甦同時，對於高爾夫球桿代工廠在第四季及翌年首季的旺季出貨分布，周益男指出，目前看客戶端的庫存在第二季到第三季的去化後，庫存水位趨於健康，客戶端下訂單及爲市場備貨的動作積極，估 2025 年第一季出貨趨旺的走勢，並沒有意外的狀況出現。

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同時，就明安營運有 85-90% 來自高爾夫產品，其他 10-15% 則爲複合材料運用於汽車、3C 及鞋材運動產品，明安在 20024 年即前進東協的越南境內設廠，並在客戶端的積極支持之下，積極強化在越南投資建廠，目前在越南有三座工廠，第三廠也積極建置擴大之中。

周益男指出，就目前的明安營收比重分布來看，越南占 50%，中國大陸 30%，台灣占 20%，目前規劃來自越南的營收比重還會向上提高。同時，對於建置中的占地 2.8 萬平方公尺的明安越南三廠，仍有空地興建新廠房，將規劃在 2025 年第二季在高爾夫球具及小白球之外，加入目前由兩岸開發的複合材料生產。