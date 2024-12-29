〈觀察〉國銀分行版圖大洗牌 永豐金娶京城銀補足南台灣缺口

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-29 10:50

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金融圈喜事再添一樁！待價而沽多年的「南霸天」京城銀行，在 2024 年末宣布覓得良緣，將終生大事托付給永豐金控，採取現金 + 換股方式，總交易金額將近 600 億元，合併後，國內銀行版圖將大洗牌，永豐銀行分行家數不僅超車多家公股行庫躋身前三強，更將超越北富銀成為民營銀行之冠，展望未來，永豐將可進一步打進南台灣建商、中小企業等市場，除了授信業務外，財富管理更是重中之重，手續費收入躍進可期。

根據金管會銀行局統計，國內分行家數最多的國銀為合庫銀行，前十名當中多達 6 家為公股行庫，台北富邦及國泰世華分列第 5、6 名，也是民營銀行的第 1、2 名，永豐銀行則排名第 12。

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根據最新數據顯示，永豐銀行共有 125 家分行，主要分布於新竹以北，京城銀行則有 66 家分行，主要分布於雲嘉南地區，合併後國內分行總數將達 191 處，不僅躍升全體國銀前三名，更將直接超車台北富邦銀行的 179 家，成為國內分行數最多的民營銀行。

永豐銀今年 5 月宣布，將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 Amret 之 100% 股權，Amret 在該國所有金融機構中排名第九大，未來擬轉型成商業銀行。事實上，永豐金 (2890-TW) 總經理朱士廷已多次大方釋出對於併購擴展規模的態度，永豐近年都有持續評估對象，瞄準銀行、證券，並以國內及東南亞市場為主，只要能提升股東權益報酬率 (ROE) 都會考慮，朱士廷也於重訊記者會上透露，與京城銀 (2809-TW) 前後確實花了兩年多才談成婚事。

據業界消息指出，京城銀大股東蔡天贊家族無意繼續經營，董事長戴誠志也萌生退意，因此早在 2023 年下半年就開始尋找買主，經過第一輪非強制出價 (non-binding) 後，挑選多家出價較高者進入第二輪協商，當時傳出的競爭者之一中信金，後來證實主要目標為新光金，應是基於保險業務的綜效考量，此外，傳出凱基金、元大金等亦有出價，但最終仍未談攏。遭點名金控均不評論個案。

根據金管會銀行局統計至 2024 年 9 月底全體國銀資料，永豐銀行與京城銀行合併後的總資產金額將增加至 3.1 兆元，排名將由第 13 名上升至第 12 名；中小企業放款排名將由第 11 名上升至第 9 名 (民營銀行第 2 名)；今年前 9 月累計稅前盈餘排名由第 10 名上升至第 8 名。若從金控的角度來看，前 9 月稅後純益排名將前進 3 名至第 7 名。

京城銀行屬小而美的社區型中型銀行，營收近 9 成來自於企業金融及有價證券投資，與永豐銀行結合後，將可運用其的資源與經驗，擴大零售與財富管理業務的經營。法金業務方面，京城擁有中南部在地優勢、眾多建商及中小客戶人脈，可持續創造穩定利差收益；永豐對北部法金相關客群經營具有專業及實務經驗，且永豐擅長聯貸主辦籌組能力，針對大型授信案件，未來可導入聯貸主辦經驗予京城以擴大綜效。

金融業近年整併消息不斷，繼富邦金合併日盛金創下台灣金金併首例後，今年台新金也與新光金談妥合意併購，更是殺出中信金欲搶親，劇情高潮迭起引起全台關注，歲末年終之際又有重磅消息，永豐金與京城銀尋求合意併購方式，將在 2025 年 3 月 3 日召開股東臨時會，通過後才能進一步送件金管會申請。

根據過往案例，金管會對於金融機構間的併購，必須依照《金融金融合併法》、《金控法》、《企業併購法》等法規審查，完成合理程序後，即可進行合併作業。由於金控規模較大，平時帳上現金不會太多，預期主管機關應會允許合意併購採取現增或發債等借款方式，或是給予雙重槓桿比 125% 法定上限一些彈性。

不論是當年的彰銀案或是富邦併日盛、新新併，金管會先前都有釋出審核的原則，將評估對金融機構經濟規模影響、對金融市場競爭因素影響、存續機構財務及管理能力及對增進公共利益影響，並將客戶、員工、股東及社會四大面向納入考量。