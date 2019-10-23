力致Q3純益、EPS雙創高 EPS 1.87元 Q4獲利估可持平

筆電散熱模組廠力致 (3483-TW) 受惠筆電銷售暢旺、價格提升，第 3 季稅後純益 1.03 億元，季增逾 2 倍，年增 66%，每股純益 1.87 元，純益與每股純益雙創高，前 3 季每股純益達 2.15 元；展望後市，法人表示，傳統旺季帶動下，筆電需求量可望延續至年底，第 4 季營運估持平第 3 季，全年每股純益估達 3.8 元以上、上看 4 元。

力致 9 月營收 5.04 億元，月增 7.7%，年減 1.48%，稅後純益 3400 萬元，月減 17%，年增 30.77%；每股純益 0.59 元。

力致第 3 季營收 14.06 億元，季增 20.3%，年增 12.1%，稅後純益 1.03 億元，季增逾 2 倍，年增 66%；每股純益 1.87 元；前 9 月營收 35.64 億元，年增 12.58%，稅後純益 1.18 億元，每股純益 2.15 元。

力致表示，公司以筆電散熱模組為主，營收比重 9 成，受惠筆電產品價格提升、銷售暢旺，帶動獲利上揚，此外，因過去部分訂單受市場削價競爭，毛利率跟著受到影響，不過今年已有改善，第 3 季毛利率可望優於去年同期 17% ，及上半年的 15%。

展望後市，法人表示，第 3 季營運站上高峰，加上傳統旺季、產能稼動率帶動下，第 4 季銷售動能將可延續，估營收、獲利有望維持高點，預估全年每股純益落在 3.8-3.9 元，上看 4 元。

除筆電業務外，力致也攻手機熱板、打入陸系基地台產品線，也開發新產品，包括伺服器、通訊、高階繪圖卡的均熱板等，力致表示，目前許多仍在開發階段，營收占比仍維持 1 成左右。