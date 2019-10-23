搶攻叫車服務市場 LINE攜手TaxiGo推叫車平台

LINE 今 (23) 日宣布與 LINE Protostar 新星計畫育成的新創團隊 TaxiGO 合作，打造 LINE TAXI 叫車平台，搶攻台灣叫車平台市場，LINE 台灣董事總經理陳立人表示，LINE 近期積極推動線下服務與線上平台整合，瞄準 LIFE ON LINE 目標。

陳立人表示，LINE TAXI 是合法合規的線上叫車服務，同時也是連結車隊與消費者的平台，雖然 LINE 本身並未營運計程車隊，但透過與新創團隊 TaxiGo 合作，提供叫車平台服務，是 LINE 推動線下服務與線上平台整合，從育成輔導到正式合作的首例，預期未來也將加入更多台灣計程車隊。

陳立人進一步表示，未來 LINE TAXI 叫車平台，將結合 LINE 官方帳號、聊天機器人、LINE Pay 支付，並整合 LINE SPOT 商家資訊，打造完整行動生態圈，LINE TAXI 平台也與日本 Japan Taxi 車隊計程車合作，讓台灣新創品牌走向國際。

TaxiGo 叫車平台今正式升級改版，正式更名為 LINE TAXI 叫車平台，未來將由 LINE 與 TaxiGo 團隊共同經營，而線下的 TaxiGo 車隊與司機夥伴，仍由 TaxiGo 團隊持續獨立經營，並作為 LINE TAXI 叫車平台首家合作車隊。

TaxiGo 為原生台灣的新創團隊，由現任 TaxiGo 執行長陳泰成、技術長黃佩恩於 2017 年共同創立，主打以 LINE 聊天機器人叫車，除了創立平台，也建立實體車隊，未來也將加入 LINE 新星計畫。