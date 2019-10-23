台商回流轉骨 台股漲幅創亞洲四小龍之首 顧立雄：要居高思危

台股昨 (22) 日創 29 年新高，今天雖然漲多微幅修正，但外界仍關切台股多頭是否能續航？對此，金管會主委顧立雄今日表示，台股今年以來受惠「台商回流轉骨表現」，不僅經濟表現是四小龍之首，連今年來股市漲幅亦同樣居四小龍之冠，但是他仍提醒投資人要「居高思危，戒慎以對」。

台股 22 日收盤 11,271 點，創 29 年來新高，顧立雄表示，這波台股的行情是內外資挺出來的，股市本身也維持相對健全性，資金寬鬆的年代，要找到相對殖利率好，不是太容易，殖利率表現不錯，就有好的投資標的，台股現金殖利率有 4.07%，加計股票股利則高達 4.24%，高殖利率再加上有好的投資標的，外資自然會流入。

顧立雄表示，整個經濟前景如何還是影響最後台股及全球股市表現，尤其中美貿易戰最後是否有結果、中國大陸經濟表現及英國脫歐等都要持續關注。不過，他認為，目前台灣正面臨台商回台投資及資金回流，如果這樣的「轉骨」表現可持續，經濟基本面就有較好期待。

不過，顧立雄也說，從大戶和中實戶微幅回流增加的情況，大家還是謹慎以對，投資人仍要「居高思危，戒慎以對」。

台股能否成為資金避風港？顧立雄認為，外資永遠尋求好的投資標的，在 2000 億元左右上上下下，會隨匯率與標的做一些調節，有短期操作也有長期投資，過去 9 個月以來有一些匯出也有一些匯入，對台股總體仍是買超狀態，表示看好台股。

顧立雄強調「台股走在對的道路上」，整體經濟目前是四小龍之首，今年以來截至 10 月 22 日止，台股上漲 15.87%，表現不僅優於日本的 12.66%，亦高於四小龍中的香港 3.64%、韓國的上漲 2.34% 與新加坡的 3%；此外台股中市場平均日成交值雖較去年舒減少 13.68%，但仍優於日本的衰退近 19%、香港的衰退 20.66%、韓國衰退 27%、新加坡衰退 16% 等亞洲其他主要市場，表現同樣居四小龍之首。