盤前財經大事搶先讀2019年10月23日

今日操盤前瞻

9 月五大銀行新承做放款平均利率

9 月工業生產指數、批發零售餐飲營業額

新加坡、馬來西亞 9 月 CPI

紐西蘭 9 月貿易收支

法人說明會：南染、南茂、東哥遊艇

增資股上市：富致

脫歐大戲沒完沒了！英國國會否決立法時程表

英國國會週二 (22 日) 二讀通過強生版《脫歐協議法》 (WAB)，但需要更多時間審議脫歐立法，「立法時程表動議」遭否決，幾乎肯定英國不會在 10 月 31 日離開歐盟。閱讀全文...

釋出善意！中國傳配發進口美大豆 1 千萬噸免關稅

外媒週二 (22 日) 引述多位消息人士報導，中國政府向多家中國境內與國際大豆壓榨商分配進口美國大豆的免關稅配額，為兌現階段性協議中的美農產品採購釋出誠意。閱讀全文...

中國計劃撤換林鄭月娥？特首候選人有陳德霖與唐英年

英國《金融時報》週二 (22 日) 報導，中國政府正考慮在明年 3 月全國人民代表大會前，撤換備受爭議香港特首林鄭月娥。閱讀全文...

IMF 示警台灣壽險大買美債風險 金管會祭 3 措施因應

台灣保險業近年大舉投資美元計價公司債，國際貨幣基金 (IMF) 示警，若新台幣走升或美國利率持續走低，業者恐難承受衝擊；對此，金管會昨 (22) 日表示，至 8 月底止，壽險公司平均淨值比高達 7.2%，將提供壽險業 3 招因應。閱讀全文...

華邦電擬斥 5.1 億元 參與新唐現增 持股比重提升至 61.6%

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 昨 (22) 日公告，擬投入新台幣 5.1 億元，以特定人身份參與子公司微控制器 (MCU) 廠新唐 (4919-TW) 現增，持股比重將提升至 61.6%。閱讀全文...