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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/22  108/10/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.41950   10.41790   0.00160    0.01536
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.13370   10.13240   0.00130    0.01283
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.49050   10.48740   0.00310    0.02956
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.21310   10.21080   0.00230    0.02253
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.13660   10.13450   0.00210    0.02072
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.27180   10.26980   0.00200    0.01947
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.12610   10.12440   0.00170    0.01679
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.17720   10.17430   0.00290    0.02850
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.86810    9.86830  -0.00020   -0.00203
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.86750    9.86770  -0.00020   -0.00203
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.86010    9.85950   0.00060    0.00609
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.85830    9.85790   0.00040    0.00406
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.07100   10.06910   0.00190    0.01887
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.07100   10.06910   0.00190    0.01887
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.87220   39.96060  -0.08840   -0.22122
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.86110   10.86710  -0.00600   -0.05521
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.65810   10.66400  -0.00590   -0.05533
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.76430   10.76710  -0.00280   -0.02601
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.65160   10.65440  -0.00280   -0.02628
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.78730   39.89790  -0.11060   -0.27721
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.23000   22.16000   0.07000    0.31588
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.85000   23.17000  -0.32000   -1.38110
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.29310   41.44560  -0.15250   -0.36795
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.68680   38.68300   0.00380    0.00982
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.96650    9.96690  -0.00040   -0.00401
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.55280   10.55420  -0.00140   -0.01326
中國信託台灣活力基金                                               13.93000   13.82000   0.11000    0.79595
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.29510   10.29450   0.00060    0.00583
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.03140   10.03480  -0.00340   -0.03388
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.85470    8.85770  -0.00300   -0.03387
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.50310   10.50010   0.00300    0.02857
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.24400    9.24140   0.00260    0.02813
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.29620   11.27470   0.02150    0.19069
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.49840    9.48040   0.01800    0.18987
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.03130   11.02890   0.00240    0.02176
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.53000    9.52790   0.00210    0.02204
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.85890   39.87530  -0.01640   -0.04113
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.12310   44.43590  -0.31280   -0.70394
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  40.89950   41.15300  -0.25350   -0.61599
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.30960   46.46260  -0.15300   -0.32930
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.82400   46.89890  -0.07490   -0.15971
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
中國信託智能運動基金-美元                                          10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05160   11.05140   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.31460   10.32500  -0.01040   -0.10073
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.36750    9.37700  -0.00950   -0.10131
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70520   10.71050  -0.00530   -0.04948
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72260    9.72740  -0.00480   -0.04935
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.73070   39.75790  -0.02720   -0.06841
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.35240   40.46400  -0.11160   -0.27580
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.55930   43.81950  -0.26020   -0.59380
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.18380   44.40720  -0.22340   -0.50307
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.21000   44.43520  -0.22520   -0.50681
元大2001基金                                                       69.84000   69.44000   0.40000    0.57604
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.67660   46.88590  -0.20930   -0.44640
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.75790   44.94820  -0.19030   -0.42338
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.83000   20.76000   0.07000    0.33719
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78660   11.78420   0.00240    0.02037
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.48300   10.48350  -0.00050   -0.00477
元大上證50基金                                                     32.87000   32.82000   0.05000    0.15235
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.37000   13.33000   0.04000    0.30008
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.18200   12.14700   0.03500    0.28814
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.31300   16.27500   0.03800    0.23349
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.50000   11.52000  -0.02000   -0.17361
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.67700   10.69900  -0.02200   -0.20563
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.01000   0.02000    0.66445
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.06000   12.99000   0.07000    0.53888
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.84910   44.83770   0.01140    0.02543
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11230   11.11710  -0.00480   -0.04318
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.07510   10.07950  -0.00440   -0.04365
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.86490    9.87170  -0.00680   -0.06888
元大巴西指數基金                                                    6.88500    6.83300   0.05200    0.76101
元大日經225基金                                                    28.70000   28.64000   0.06000    0.20950
元大台商收成基金                                                   24.23000   24.01000   0.22000    0.91628
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
元大台灣50單日正向2倍基金                                          46.10000   45.39000   0.71000    1.56422
元大台灣中型100基金                                                35.20000   35.13000   0.07000    0.19926
元大台灣加權股價指數基金                                           27.57200   27.36700   0.20500    0.74908
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.26000   11.15000   0.11000    0.98655
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.17000   11.05000   0.12000    1.08597
元大台灣卓越50基金                                                 89.02000   88.08000   0.94000    1.06721
元大台灣金融基金                                                   19.02000   18.91000   0.11000    0.58170
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.73000   32.70000   0.03000    0.09174
元大台灣高股息基金                                                 28.95000   28.88000   0.07000    0.24238
元大台灣電子科技基金                                               40.04000   39.64000   0.40000    1.00908
元大全球ETF成長組合基金                                            10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.68000   23.38000   0.30000    1.28315
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               14.11000   14.03000   0.08000    0.57021
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.36000   14.27000   0.09000    0.63069
元大全球不動產證券化基金-美元                                      13.11400   13.03000   0.08400    0.64467
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.50000  -0.01000   -0.15385
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.14000    7.11000   0.03000    0.42194
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.37900    8.32700   0.05200    0.62447
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.22000    8.18000   0.04000    0.48900
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.43000   13.41000   0.02000    0.14914
元大全球農業商機基金                                               17.21000   17.33000  -0.12000   -0.69244
元大印尼指數基金                                                    9.29200    9.24600   0.04600    0.49751
元大多多基金                                                       18.77000   18.66000   0.11000    0.58950
元大多福基金                                                       56.57000   56.04000   0.53000    0.94575
元大亞太成長基金                                                    8.53000    8.51000   0.02000    0.23502
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.38940    9.37930   0.01010    0.10768
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.45990    7.45190   0.00800    0.10736
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.08800    9.04600   0.04200    0.46429
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.19700   10.16800   0.02900    0.28521
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21370   10.20990   0.00380    0.03722
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.51390   10.51080   0.00310    0.02949
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19430   10.19130   0.00300    0.02944
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.42440   10.42780  -0.00340   -0.03261
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.10910   10.11240  -0.00330   -0.03263
元大卓越基金                                                       44.55000   44.43000   0.12000    0.27009
元大店頭基金                                                        9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53860   10.53800   0.00060    0.00569
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.74390    9.74270   0.00120    0.01232
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.22730   32.27940  -0.05210   -0.16140
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.53670   43.88180  -0.34510   -0.78643
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.91670   15.81120   0.10550    0.66725
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.42620   24.78890  -0.36270   -1.46315
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.11920   42.30120  -0.18200   -0.43025
元大高科技基金                                                     22.06000   21.92000   0.14000    0.63869
元大得利貨幣市場基金                                               16.35330   16.35310   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05210   12.05200   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
元大富櫃50基金                                                     13.85000   13.82000   0.03000    0.21708
元大華夏中小基金                                                    7.40000    7.41000  -0.01000   -0.13495
元大新中國基金-人民幣                                              10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 9.39900    9.39700   0.00200    0.02128
元大新中國基金-新台幣                                               9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
元大新主流基金                                                     27.36000   27.18000   0.18000    0.66225
元大新東協平衡基金-美元                                             9.40000    9.37400   0.02600    0.27736
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.26360   11.20830   0.05530    0.49338
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.10350   10.05020   0.05330    0.53034
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.48930   11.43580   0.05350    0.46783
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.33140    9.28800   0.04340    0.46727
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69520   10.69920  -0.00400   -0.03739
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.83780    9.84150  -0.00370   -0.03760
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.77620   10.78700  -0.01080   -0.10012
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.92160    9.93150  -0.00990   -0.09968
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.16970   10.17500  -0.00530   -0.05209
元大新興亞洲基金                                                   11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.88780    9.84720   0.04060    0.41230
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.04900    9.01190   0.03710    0.41168
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.07950   10.04430   0.03520    0.35045
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.24180    9.20950   0.03230    0.35072
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18810   15.18790   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.51000   39.15000   0.36000    0.91954
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
元大實質多重資產基金-美元                                           8.38700    8.35300   0.03400    0.40704
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.78000    8.74000   0.04000    0.45767
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.86000   11.83000   0.03000    0.25359
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.73000   21.52000   0.21000    0.97584
元大摩臺基金                                                       41.58000   41.17000   0.41000    0.99587
元大標普500基金                                                    27.93000   27.77000   0.16000    0.57616
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.87000   11.95000  -0.08000   -0.66946
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.03000   36.60000   0.43000    1.17486
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.80000   20.85000  -0.05000   -0.23981
元大標智滬深300基金                                                17.92000   17.91000   0.01000    0.05583
元大歐洲50基金                                                     26.30000   26.15000   0.15000    0.57361
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.04460    9.04510  -0.00050   -0.00553
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31320   10.31300   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.82000   16.72000   0.10000    0.59809
日盛上選基金(A類型)                                                38.86000   38.65000   0.21000    0.54334
日盛上選基金(I類型)                                                38.86000   38.65000   0.21000    0.54334
日盛小而美基金                                                     20.41000   20.31000   0.10000    0.49237
日盛中國內需動力基金                                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.46070   12.47170  -0.01100   -0.08820
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78850    9.79710  -0.00860   -0.08778
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.60020   12.60510  -0.00490   -0.03887
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.89310    9.89700  -0.00390   -0.03941
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.26220   11.27020  -0.00800   -0.07098
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.82640    8.83270  -0.00630   -0.07133
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
日盛日盛基金                                                       13.48000   13.35000   0.13000    0.97378
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
日盛全球抗暖化基金                                                 11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.67770   10.67510   0.00260    0.02436
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39280    9.39050   0.00230    0.02449
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.32120   10.32160  -0.00040   -0.00388
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.08020    9.08050  -0.00030   -0.00330
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.46000   10.38000   0.08000    0.77071
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54720    2.54800  -0.00080   -0.03140
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64500    1.64550  -0.00050   -0.03039
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39020    0.39000   0.00020    0.05128
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25250    0.25240   0.00010    0.03962
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.71610   12.71610   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.10790    8.10790   0.00000    0.00000
日盛亞洲機會基金                                                    7.24000    7.24000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       19.32000   19.16000   0.16000    0.83507
日盛高科技基金                                                     20.54000   20.32000   0.22000    1.08268
日盛貨幣市場基金                                                   14.86130   14.86100   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     46.59000   46.13000   0.46000    0.99718
日盛精選五虎基金                                                   39.42000   39.19000   0.23000    0.58688
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56970   13.56950   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 36.07000   35.80000   0.27000    0.75419
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
台新MSCI中國基金                                                   19.66000   19.58000   0.08000    0.40858
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.70000   19.60000   0.10000    0.51020
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24660   14.24640   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     53.15000   52.54000   0.61000    1.16102
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58170    0.58320  -0.00150   -0.25720
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.76000   17.81500  -0.05500   -0.30873
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33600    0.33820  -0.00220   -0.65050
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.92000    9.99000  -0.07000   -0.70070
台新主流基金                                                       26.40000   26.39000   0.01000    0.03789
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.98000   24.86000   0.12000    0.48270
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.82160    0.81720   0.00440    0.53842
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.44000   17.36000   0.08000    0.46083
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.57240    0.56930   0.00310    0.54453
台新台灣中小基金                                                   40.32000   40.14000   0.18000    0.44843
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.33950   11.23700   0.10250    0.91217
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.22520   10.12500   0.10020    0.98963
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.53000    9.45000   0.08000    0.84656
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.94470   11.82770   0.11700    0.98920
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.18000   11.08000   0.10000    0.90253
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.00570   10.01470  -0.00900   -0.08987
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.31280   11.32300  -0.01020   -0.09008
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
台新印度基金                                                       14.66000   14.63000   0.03000    0.20506
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.57640    8.55810   0.01830    0.21383
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28560    0.28480   0.00080    0.28090
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.78470   12.75740   0.02730    0.21399
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.42060    0.41940   0.00120    0.28612
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.48000   38.49000  -0.01000   -0.02598
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.94000   42.07000  -0.13000   -0.30901
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14390   11.14380   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 34.55510   34.59700  -0.04190   -0.12111
台新智慧生活基金-美元                                              10.56000   10.48920   0.07080    0.67498
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.07180    8.07190  -0.00010   -0.00124
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.18490    8.19010  -0.00520   -0.06349
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.30570    9.30590  -0.00020   -0.00215
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.44660    9.45260  -0.00600   -0.06347
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.52490   11.56720  -0.04230   -0.36569
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37080    0.37200  -0.00120   -0.32258
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.06080    8.09040  -0.02960   -0.36587
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27390    0.27470  -0.00080   -0.29123
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.32000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.48000   22.52000  -0.04000   -0.17762
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.56680   10.56210   0.00470    0.04450
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.06860   10.06040   0.00820    0.08151
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.05980   10.05550   0.00430    0.04276
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.72140   10.71660   0.00480    0.04479
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.20660   10.19820   0.00840    0.08237
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.19940   10.19500   0.00440    0.04316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.74420   42.92500  -0.18080   -0.42120
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.92260   42.10250  -0.17990   -0.42729
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.53260   39.56600  -0.03340   -0.08442
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.46780   38.73600  -0.26820   -0.69238
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.33360   38.34060  -0.00700   -0.01826
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.43350   11.43130   0.00220    0.01925
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.83490    9.81130   0.02360    0.24054
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31670    9.32250  -0.00580   -0.06222
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.05030   11.05710  -0.00680   -0.06150
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.58630    7.57410   0.01220    0.16108
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.06590    9.05140   0.01450    0.16020
永豐中小基金                                                       56.69000   56.28000   0.41000    0.72850
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.84070    1.84390  -0.00320   -0.17355
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.60400    2.60870  -0.00470   -0.18017
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.08690    8.08350   0.00340    0.04206
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.08610   11.08140   0.00470    0.04241
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.06000    5.09000  -0.03000   -0.58939
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.95000   22.02000  -0.07000   -0.31789
永豐主流品牌基金                                                   19.16000   19.06000   0.10000    0.52466
永豐永豐基金                                                       35.76000   35.44000   0.32000    0.90293
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.93290    8.98570  -0.05280   -0.58760
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.52400    9.58020  -0.05620   -0.58663
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.70830    8.76450  -0.05620   -0.64122
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.28760    9.34750  -0.05990   -0.64081
永豐亞洲民生消費基金                                               11.75000   11.63000   0.12000    1.03181
永豐南非幣2021保本基金                                             14.36890   14.36390   0.00500    0.03481
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.85000   19.72000   0.13000    0.65923
永豐貨幣市場基金                                                   13.96100   13.96080   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17080    2.17540  -0.00460   -0.21146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.71360    2.71940  -0.00580   -0.21328
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.68240    7.68200   0.00040    0.00521
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.89760   10.89700   0.00060    0.00551
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.02580    7.03250  -0.00670   -0.09527
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.39510   11.40610  -0.01100   -0.09644
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.08000    8.00000   0.08000    1.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.37000   18.20000   0.17000    0.93407
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.89000   57.42000   0.47000    0.81853
永豐領航科技基金                                                   42.04000   41.75000   0.29000    0.69461
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.33000   10.24000   0.09000    0.87891
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
永豐趨勢平衡基金                                                   45.38000   44.95000   0.43000    0.95662
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.97320   11.97240   0.00080    0.00668
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74950    9.74290   0.00660    0.06774
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.48640   10.47930   0.00710    0.06775
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83610    9.82890   0.00720    0.07325
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.39780   10.39020   0.00760    0.07315
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80680    9.79870   0.00810    0.08266
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.67030   10.66140   0.00890    0.08348
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.84360    9.83480   0.00880    0.08948
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.47740   10.46800   0.00940    0.08980
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.47000    9.43000   0.04000    0.42418
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.27000   10.22000   0.05000    0.48924
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.33000   15.28000   0.05000    0.32723
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.40000   19.34000   0.06000    0.31024
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.53000   19.46000   0.07000    0.35971
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                     9.89580    9.90800  -0.01220   -0.12313
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.02770   10.04000  -0.01230   -0.12251
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.87300    9.88660  -0.01360   -0.13756
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.92530    9.93890  -0.01360   -0.13684
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                     9.88200    9.89600  -0.01400   -0.14147
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19490   10.20930  -0.01440   -0.14105
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                       9.88580    9.89830  -0.01250   -0.12628
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01750   10.03020  -0.01270   -0.12662
兆豐國際生命科學基金                                               14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.43750   10.41010   0.02740    0.26321
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.80520   10.77240   0.03280    0.30448
兆豐國際全球基金                                                   31.02000   30.93000   0.09000    0.29098
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54830   10.54780   0.00050    0.00474
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11560   10.11440   0.00120    0.01186
兆豐國際國民基金                                                   24.55000   24.25000   0.30000    1.23711
兆豐國際第一基金                                                   14.85000   14.70000   0.15000    1.02041
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.69360   10.69160   0.00200    0.01871
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.08740    8.08590   0.00150    0.01855
兆豐國際萬全基金                                                   22.39000   22.23000   0.16000    0.71975
兆豐國際電子基金                                                   29.00000   28.72000   0.28000    0.97493
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.59000   23.40000   0.19000    0.81197
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.59000   14.69000  -0.10000   -0.68074
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.41000   38.17000   0.24000    0.62877
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57710   12.57690   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.85000    9.75000   0.10000    1.02564
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.93000    9.83000   0.10000    1.01729
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.78600    9.79100  -0.00500   -0.05107
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.84340    9.84690  -0.00350   -0.03554
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.74860    9.75740  -0.00880   -0.09019
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.84010    9.84440  -0.00430   -0.04368
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.97970    9.98250  -0.00280   -0.02805
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.78630    9.79130  -0.00500   -0.05107
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.84540    9.84900  -0.00360   -0.03655
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.75640    9.76520  -0.00880   -0.09012
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.84450    9.84870  -0.00420   -0.04265
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98760    9.99040  -0.00280   -0.02803
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.99310   10.99060   0.00250    0.02275
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.68070   10.68090  -0.00020   -0.00187
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.96930   10.96680   0.00250    0.02280
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.56120   10.55890   0.00230    0.02178
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.74670   10.74690  -0.00020   -0.00186
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.69580   10.69340   0.00240    0.02244
合庫台灣基金                                                       13.15000   12.96000   0.19000    1.46605
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70090   11.70440  -0.00350   -0.02990
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.87280   12.87250   0.00030    0.00233
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.44570   11.44490   0.00080    0.00699
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.21200   12.21210  -0.00010   -0.00082
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.02460    8.02700  -0.00240   -0.02990
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.39570    9.39580  -0.00010   -0.00106
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.12270    9.12210   0.00060    0.00658
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75780    8.75720   0.00060    0.00685
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.24440    9.24380   0.00060    0.00649
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
合庫全球新興市場基金                                                9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
合庫貨幣市場基金                                                   10.18840   10.18830   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94880    9.94940  -0.00060   -0.00603
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.35460   10.35590  -0.00130   -0.01255
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.46020   10.46560  -0.00540   -0.05160
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.14480   12.14590  -0.00110   -0.00906
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.53670   15.53460   0.00210    0.01352
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.62150    8.62190  -0.00040   -0.00464
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.46810    9.46920  -0.00110   -0.01162
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75830    7.76230  -0.00400   -0.05153
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59490    8.59590  -0.00100   -0.01163
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.53570   10.53460   0.00110    0.01044
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.22000   12.25000  -0.03000   -0.24490
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.70000   11.72000  -0.02000   -0.17065
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19610   10.19130   0.00480    0.04710
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17210   10.16690   0.00520    0.05115
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.75450    9.73090   0.02360    0.24253
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.13900   10.13620   0.00280    0.02762
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.28800   10.28310   0.00490    0.04765
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.25770   10.25240   0.00530    0.05170
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.82100    9.79720   0.02380    0.24293
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.20730   10.20450   0.00280    0.02744
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27840   11.27660   0.00180    0.01596
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.86860    9.85010   0.01850    0.18782
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.67430    9.66210   0.01220    0.12627
安聯中國東協基金                                                   14.80000   14.79000   0.01000    0.06761
安聯中國策略基金-美元                                              12.89000   12.87000   0.02000    0.15540
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.61000   16.60000   0.01000    0.06024
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.67000   16.72000  -0.05000   -0.29904
安聯中華新思路基金-美元                                            15.10000   15.12000  -0.02000   -0.13228
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.06000   14.09000  -0.03000   -0.21292
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.68000   36.20000   0.48000    1.32597
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.82000   10.67000   0.15000    1.40581
安聯台灣科技基金                                                   59.35000   58.80000   0.55000    0.93537
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56720   12.56700   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   42.13000   41.61000   0.52000    1.24970
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86290   10.87090  -0.00800   -0.07359
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.86080   15.87700  -0.01620   -0.10203
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.80710    9.81710  -0.01000   -0.10186
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.92160    9.93130  -0.00970   -0.09767
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.96000   11.94000   0.02000    0.16750
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.29330   13.30540  -0.01210   -0.09094
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86340   10.87100  -0.00760   -0.06991
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.87570   12.88630  -0.01060   -0.08226
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51030    9.51860  -0.00830   -0.08720
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.45340    9.46010  -0.00670   -0.07082
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.94630    8.95370  -0.00740   -0.08265
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.15960   10.16920  -0.00960   -0.09440
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.89160    9.89850  -0.00690   -0.06971
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.13240   10.14070  -0.00830   -0.08185
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.56130   12.56230  -0.00100   -0.00796
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36870   11.36780   0.00090    0.00792
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.94980   10.94990  -0.00010   -0.00091
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.51370    8.51410  -0.00040   -0.00470
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.38820    8.38760   0.00060    0.00715
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.05280    8.05280   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.13870   10.14100  -0.00230   -0.02268
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.00750   10.00760  -0.00010   -0.00100
安聯全球人口趨勢基金                                               12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.57000    8.47000   0.10000    1.18064
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.00000   31.65000   0.35000    1.10585
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.50000    7.47000   0.03000    0.40161
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.53640   12.54140  -0.00500   -0.03987
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.53850   10.54270  -0.00420   -0.03984
安聯全球新興市場基金                                               16.75000   16.74000   0.01000    0.05974
安聯全球農金趨勢基金                                                8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
安聯亞洲動態策略基金                                               22.24000   22.21000   0.03000    0.13507
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.19790   10.19390   0.00400    0.03924
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.22250   10.21800   0.00450    0.04404
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.11130   10.10740   0.00390    0.03859
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07850   10.07380   0.00470    0.04666
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.12750   10.12360   0.00390    0.03852
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08010   10.07540   0.00470    0.04665
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03680   10.03310   0.00370    0.03688
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.13320   10.12950   0.00370    0.03653
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03680   10.03310   0.00370    0.03688
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.67510   10.67110   0.00400    0.03748
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15500   10.15120   0.00380    0.03743
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.73420   92.69670   0.03750    0.04045
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.58310   13.56670   0.01640    0.12088
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.38390   69.34920   0.03470    0.05004
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.03000   10.01790   0.01210    0.12078
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79460    2.79590  -0.00130   -0.04650
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.90230   10.89720   0.00510    0.04680
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33680    2.34080  -0.00400   -0.17088
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.72320    8.71980   0.00340    0.03899
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.24460   10.25660  -0.01200   -0.11700
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.36700   10.37140  -0.00440   -0.04242
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.90170   10.90490  -0.00320   -0.02934
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.31070   10.31530  -0.00460   -0.04459
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.32470   10.32810  -0.00340   -0.03292
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.04620   10.05790  -0.01170   -0.11633
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10780   10.11180  -0.00400   -0.03956
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.47280   10.47600  -0.00320   -0.03055
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.10800   10.11250  -0.00450   -0.04450
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14110   10.14380  -0.00270   -0.02662
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.14420   10.15460  -0.01040   -0.10242
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.36830   10.37720  -0.00890   -0.08576
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.11840   10.12870  -0.01030   -0.10169
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.00430   10.01540  -0.01110   -0.11083
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.03540   10.04530  -0.00990   -0.09855
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.09770   10.10660  -0.00890   -0.08806
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.01740   10.02760  -0.01020   -0.10172
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.95450    9.96560  -0.01110   -0.11138
宏利台灣動力基金A類型                                              33.71000   33.38000   0.33000    0.98862
宏利台灣動力基金I類型                                              33.71000   33.38000   0.33000    0.98862
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.99260    9.98900   0.00360    0.03604
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.97770    9.97470   0.00300    0.03008
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.07480   10.07010   0.00470    0.04667
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.98960    9.98600   0.00360    0.03605
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.06990   10.05760   0.01230    0.12230
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.80530    9.80030   0.00500    0.05102
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.53140    7.52210   0.00930    0.12364
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41620    7.41080   0.00540    0.07287
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.59000   11.54000   0.05000    0.43328
宏利全球債券組合基金                                               13.74940   13.75170  -0.00230   -0.01673
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02550    3.02320   0.00230    0.07608
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42980   12.42280   0.00700    0.05635
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.88170    8.87710   0.00460    0.05182
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.61890    2.62330  -0.00440   -0.16773
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.33280   11.33200   0.00080    0.00706
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31720    3.31670   0.00050    0.01508
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54170    0.54160   0.00010    0.01846
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.12000   15.12000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.49480   12.49410   0.00070    0.00560
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.05440   11.05160   0.00280    0.02534
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49760   10.49780  -0.00020   -0.00191
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73520    8.73240   0.00280    0.03206
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.35960    8.35750   0.00210    0.02513
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.15980    8.15990  -0.00010   -0.00123
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.35760    8.35470   0.00290    0.03471
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.64000   10.49000   0.15000    1.42993
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.54000   10.41000   0.13000    1.24880
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.61000   10.47000   0.14000    1.33715
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.02110    3.02170  -0.00060   -0.01986
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43340    0.43360  -0.00020   -0.04613
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93210   12.94200  -0.00990   -0.07650
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98450    0.98510  -0.00060   -0.06091
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32230    7.32780  -0.00550   -0.07506
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05580    2.05650  -0.00070   -0.03404
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29590    0.29610  -0.00020   -0.06754
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.89630    8.90310  -0.00680   -0.07638
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32450    0.32470  -0.00020   -0.06160
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70300   13.70290   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.49000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.82000   27.66000   0.16000    0.57845
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.82000   27.66000   0.16000    0.57845
宏利澳幣保本基金                                                   12.72940   12.73110  -0.00170   -0.01335
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.13000   11.16000  -0.03000   -0.26882
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.66000   11.61000   0.05000    0.43066
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.48280   10.46390   0.01890    0.18062
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.43310    9.41390   0.01920    0.20395
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.80440    8.79190   0.01250    0.14218
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.27460   11.25870   0.01590    0.14122
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
貝萊德新台幣基金                                                   12.98460   12.98450   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     29.10000   28.87000   0.23000    0.79667
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46420   11.46060   0.00360    0.03141
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84140    9.83460   0.00680    0.06914
保德信大中華基金-人民幣                                            10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
保德信大中華基金-美元                                              10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                            30.56000   30.58000  -0.02000   -0.06540
保德信中小型股基金                                                 57.18000   57.05000   0.13000    0.22787
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
保德信中國中小基金-美元                                             8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.53000    8.58000  -0.05000   -0.58275
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.92150    9.92830  -0.00680   -0.06849
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.95480    9.96370  -0.00890   -0.08932
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.04270   10.04940  -0.00670   -0.06667
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.21730   11.22490  -0.00760   -0.06771
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
保德信中國品牌基金-美元                                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.28000   28.14000   0.14000    0.49751
保德信全球消費商機基金                                             19.34000   19.31000   0.03000    0.15536
保德信全球基礎建設基金                                             14.02000   14.02000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  6.94000    6.89000   0.05000    0.72569
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.44000   31.46000  -0.02000   -0.06357
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.72090    9.71320   0.00770    0.07927
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.98470   10.97570   0.00900    0.08200
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.15210    9.15030   0.00180    0.01967
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.32900   10.32690   0.00210    0.02034
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.07930    8.09460  -0.01530   -0.18901
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.25110   11.27250  -0.02140   -0.18984
保德信亞太基金                                                     20.02000   19.98000   0.04000    0.20020
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.58020    8.59360  -0.01340   -0.15593
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.03810   12.05690  -0.01880   -0.15593
保德信店頭市場基金                                                 40.99000   40.93000   0.06000    0.14659
保德信拉丁美洲基金                                                  6.95000    6.93000   0.02000    0.28860
保德信金平衡基金                                                   32.45000   32.28000   0.17000    0.52664
保德信金滿意基金                                                   45.89000   45.68000   0.21000    0.45972
保德信科技島基金                                                   30.73000   30.57000   0.16000    0.52339
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                         9.99620   10.02160  -0.02540   -0.25345
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.94780    9.96430  -0.01650   -0.16559
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.94780    9.96430  -0.01650   -0.16559
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                     9.93870    9.96140  -0.02270   -0.22788
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                       9.93870    9.96140  -0.02270   -0.22788
保德信高成長基金                                                  108.73000  108.19000   0.54000    0.49912
保德信貨幣市場基金                                                 15.86470   15.86450   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.77770   10.73460   0.04310    0.40151
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.86900   10.83240   0.03660    0.33788
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.12530   11.11010   0.01520    0.13681
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.50530   10.49750   0.00780    0.07430
保德信新世紀基金                                                   10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.07990    8.08380  -0.00390   -0.04824
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37030   10.37460  -0.00430   -0.04145
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.65520   11.66080  -0.00560   -0.04802
保德信新興趨勢組合基金                                             10.75000   10.66000   0.09000    0.84428
保德信瑞騰基金                                                     15.66520   15.66510   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.54730    9.55560  -0.00830   -0.08686
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.18180   10.19060  -0.00880   -0.08635
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.41270    9.42380  -0.01110   -0.11779
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76020    9.77200  -0.01180   -0.12075
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.66550    9.67730  -0.01180   -0.12193
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.22010   10.23320  -0.01310   -0.12801
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54830    9.55310  -0.00480   -0.05025
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99730   10.00240  -0.00510   -0.05099
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.17270   10.18140  -0.00870   -0.08545
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85750    9.87460  -0.01710   -0.17317
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.37770   10.39570  -0.01800   -0.17315
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.82630    9.83590  -0.00960   -0.09760
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.24810   10.25810  -0.01000   -0.09748
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.83120    9.84940  -0.01820   -0.18478
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49800   10.51800  -0.02000   -0.19015
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72870    9.74050  -0.01180   -0.12114
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.21660   10.22890  -0.01230   -0.12025
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.02680   10.03040  -0.00360   -0.03589
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.03050   10.03410  -0.00360   -0.03588
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.34730   10.33900   0.00830    0.08028
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                       10.00010    9.99530   0.00480    0.04802
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                       10.00090    9.99610   0.00480    0.04802
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.20510   10.23260  -0.02750   -0.26875
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.30790   10.32010  -0.01220   -0.11822
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.01190   10.01640  -0.00450   -0.04493
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96410    9.98150  -0.01740   -0.17432
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.46490   10.48390  -0.01900   -0.18123
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08260   10.08970  -0.00710   -0.07037
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.91830   10.92630  -0.00800   -0.07322
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.99330   10.00340  -0.01010   -0.10097
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.39610   10.40650  -0.01040   -0.09994
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52450   10.53960  -0.01510   -0.14327
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.54870   10.55550  -0.00680   -0.06442
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.42210   10.43530  -0.01320   -0.12649
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.08330   10.09430  -0.01100   -0.10897
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.08640   10.09750  -0.01110   -0.10993
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.05800   10.05440   0.00360    0.03581
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.06200   10.05840   0.00360    0.03579
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.09220   10.09350  -0.00130   -0.01288
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.09350   10.09480  -0.00130   -0.01288
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.91580    9.97230  -0.05650   -0.56657
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.91640    9.97280  -0.05640   -0.56554
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.08220   10.10010  -0.01790   -0.17723
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.20380   10.22150  -0.01770   -0.17316
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.15680   10.16040  -0.00360   -0.03543
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.51750   10.52380  -0.00630   -0.05986
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.90420    9.91300  -0.00880   -0.08877
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.09980   10.10880  -0.00900   -0.08903
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96960    1.97020  -0.00060   -0.03045
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85640    2.85710  -0.00070   -0.02450
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28970    0.28930   0.00040    0.13826
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45900    0.45840   0.00060    0.13089
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.14620    8.13830   0.00790    0.09707
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.03330   12.02190   0.01140    0.09483
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.74110    9.74870  -0.00760   -0.07796
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.53480   12.54530  -0.01050   -0.08370
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.64940    8.64560   0.00380    0.04395
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.17220   11.16730   0.00490    0.04388
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.63100   10.64540  -0.01440   -0.13527
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33370   10.35080  -0.01710   -0.16520
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.50000   20.39000   0.11000    0.53948
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4764.58000 4736.96000  27.62000    0.58307
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.12660   10.13620  -0.00960   -0.09471
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.10480   11.11470  -0.00990   -0.08907
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.94970    9.96230  -0.01260   -0.12648
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.42760    9.44740  -0.01980   -0.20958
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10510   10.12640  -0.02130   -0.21034
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.36210    9.38500  -0.02290   -0.24401
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.79050    9.81330  -0.02280   -0.23234
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.42600   10.44030  -0.01430   -0.13697
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.85560    5.85270   0.00290    0.04955
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.91980   10.91430   0.00550    0.05039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.02300   10.02800  -0.00500   -0.04986
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                      9.98060    9.98260  -0.00200   -0.02003
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.01730   10.02070  -0.00340   -0.03393
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.02300   10.02800  -0.00500   -0.04986
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                      9.98060    9.98260  -0.00200   -0.02003
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.01730   10.02070  -0.00340   -0.03393
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.41280   10.39690   0.01590    0.15293
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.54950   11.52670   0.02280    0.19780
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.76710   10.74570   0.02140    0.19915
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.89730    8.88370   0.01360    0.15309
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.32590    9.30760   0.01830    0.19661
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.21210    9.19380   0.01830    0.19905
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.22130   10.20570   0.01560    0.15286
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.82060   10.79920   0.02140    0.19816
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.80390   10.78230   0.02160    0.20033
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.61000   13.53000   0.08000    0.59128
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71460   13.71440   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.25000   16.27000  -0.02000   -0.12293
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.25980   14.25790   0.00190    0.01333
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.81240   12.80700   0.00540    0.04216
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.36580   13.35850   0.00730    0.05465
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.37320    8.37210   0.00110    0.01314
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.67430    6.67340   0.00090    0.01349
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64970    8.64610   0.00360    0.04164
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49710    8.49000   0.00710    0.08363
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.71750   10.71170   0.00580    0.05415
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.38640    8.38590   0.00050    0.00596
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.00270   12.99720   0.00550    0.04232
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.35180   12.35010   0.00170    0.01377
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.49590   13.48480   0.01110    0.08231
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.16710   12.16060   0.00650    0.05345
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.83530    8.83410   0.00120    0.01358
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65920    9.65510   0.00410    0.04246
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70900    9.70100   0.00800    0.08247
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52760    9.52240   0.00520    0.05461
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.39400    9.39340   0.00060    0.00639
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.70700   10.70060   0.00640    0.05981
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.82150   10.81430   0.00720    0.06658
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.58710   10.57670   0.01040    0.09833
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.69550   10.69130   0.00420    0.03928
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.72760    9.72180   0.00580    0.05966
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.56330    9.55690   0.00640    0.06697
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71780   10.70420   0.01360    0.12705
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.59860    9.58920   0.00940    0.09803
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70620    9.70230   0.00390    0.04020
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.68720   10.68070   0.00650    0.06086
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.82240   10.81510   0.00730    0.06750
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.58760   10.57720   0.01040    0.09832
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.69670   10.69250   0.00420    0.03928
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.72760    9.72180   0.00580    0.05966
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.56350    9.55720   0.00630    0.06592
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.90490   10.89110   0.01380    0.12671
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.59880    9.58940   0.00940    0.09802
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70680    9.70290   0.00390    0.04019
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33350   11.33280   0.00070    0.00618
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.94110   12.93890   0.00220    0.01700
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.17600   12.17090   0.00510    0.04190
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.87210    8.87150   0.00060    0.00676
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67800    9.67640   0.00160    0.01654
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.59330    9.58930   0.00400    0.04171
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.02870   11.02800   0.00070    0.00635
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.05040   12.04840   0.00200    0.01660
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.76290   11.75800   0.00490    0.04167
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.87230    8.87180   0.00050    0.00564
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67860    9.67700   0.00160    0.01653
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.59370    9.58970   0.00400    0.04171
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.22000   13.28000  -0.06000   -0.45181
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.33000   13.39000  -0.06000   -0.44810
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.10810   12.13270  -0.02460   -0.20276
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.43600   10.45290  -0.01690   -0.16168
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.66660    7.68220  -0.01560   -0.20307
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.24030   10.25690  -0.01660   -0.16184
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.26520   12.26300   0.00220    0.01794
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.17150   12.16560   0.00590    0.04850
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.11680   11.11020   0.00660    0.05940
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.44920    8.44770   0.00150    0.01776
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.63430    9.62970   0.00460    0.04777
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.66430    9.65850   0.00580    0.06005
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.70860   11.70300   0.00560    0.04785
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.77040   10.76850   0.00190    0.01764
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.09820   11.09160   0.00660    0.05950
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97710    9.97230   0.00480    0.04813
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.12920    9.12750   0.00170    0.01863
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.19140    9.18440   0.00700    0.07622
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.69100    9.68530   0.00570    0.05885
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.60700   12.59700   0.01000    0.07938
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.29480   12.28220   0.01260    0.10259
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.57710   11.56300   0.01410    0.12194
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.96510    6.95950   0.00560    0.08047
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.78200    8.77300   0.00900    0.10259
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44170    9.43020   0.01150    0.12195
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.83770   10.82890   0.00880    0.08126
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.59520   11.58110   0.01410    0.12175
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.51340    9.50370   0.00970    0.10207
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.88890    8.88180   0.00710    0.07994
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64370    9.63200   0.01170    0.12147
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.10990   12.12210  -0.01220   -0.10064
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.06880   13.07950  -0.01070   -0.08181
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.87490   11.88280  -0.00790   -0.06648
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.31720    9.32660  -0.00940   -0.10079
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.08020   10.08840  -0.00820   -0.08128
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.05500   10.06170  -0.00670   -0.06659
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.31840   12.32840  -0.01000   -0.08111
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.80430   10.81520  -0.01090   -0.10078
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.31440   11.32200  -0.00760   -0.06713
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.94370    9.95370  -0.01000   -0.10047
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.48350    9.49310  -0.00960   -0.10113
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.32490   10.33330  -0.00840   -0.08129
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79240    9.79890  -0.00650   -0.06633
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.80000   18.81000  -0.01000   -0.05316
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.52000   17.52000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.34060   13.34270  -0.00210   -0.01574
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.30000   10.24840   0.05160    0.50349
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.44710   11.39210   0.05500    0.48279
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.45970   12.38690   0.07280    0.58772
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.92460   10.86690   0.05770    0.53097
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.83880    8.79450   0.04430    0.50372
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.47930    9.43380   0.04550    0.48231
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.32470    9.27030   0.05440    0.58682
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.42480    9.37500   0.04980    0.53120
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.97200    8.92710   0.04490    0.50296
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.27970    9.23510   0.04460    0.48294
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.20240   11.13700   0.06540    0.58723
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.36730    9.31770   0.04960    0.53232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.76000   10.87000  -0.11000   -1.01196
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.14000   34.51000   0.63000    1.82556
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.07000   28.00000   0.07000    0.25000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.59000   11.64000  -0.05000   -0.42955
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.96000   35.68000   0.28000    0.78475
國泰富時中國A50基金                                                21.81000   21.67000   0.14000    0.64605
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.43000   20.41000   0.02000    0.09799
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.29000   19.20000   0.09000    0.46875
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.66950   10.66680   0.00270    0.02531
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.56550   10.56420   0.00130    0.01231
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.52190   10.52670  -0.00480   -0.04560
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23980   10.23720   0.00260    0.02540
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16040   10.15910   0.00130    0.01280
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.07500   10.08000  -0.00500   -0.04960
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.04080   10.04300  -0.00220   -0.02191
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.96120    9.95310   0.00810    0.08138
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.00500   10.00630  -0.00130   -0.01299
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.68270    9.69000  -0.00730   -0.07534
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.90440    9.90660  -0.00220   -0.02221
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.83090    9.82290   0.00800    0.08144
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.86490    9.86610  -0.00120   -0.01216
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.54480    9.55190  -0.00710   -0.07433
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49720   11.49470   0.00250    0.02175
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.74080    9.72880   0.01200    0.12335
第一金大中華基金                                                   27.87000   27.67000   0.20000    0.72280
第一金小型精選基金                                                 34.54000   34.53000   0.01000    0.02896
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.52000   14.58000  -0.06000   -0.41152
第一金中國世紀基金-美元                                             8.82190    8.85070  -0.02880   -0.32540
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85310    9.84910   0.00400    0.04061
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.11750    8.11690   0.00060    0.00739
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.52560   11.52090   0.00470    0.04080
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.68210    9.68130   0.00080    0.00826
第一金中概平衡基金                                                 29.48000   29.25000   0.23000    0.78632
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34690   15.34670   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.92300  178.92100   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.27850   15.17760   0.10090    0.66480
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.27720   15.17640   0.10080    0.66419
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.55000   14.47000   0.08000    0.55287
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.56000   14.47000   0.09000    0.62198
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.21540   10.14210   0.07330    0.72273
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.21380   10.14050   0.07330    0.72284
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.15590   10.16070  -0.00480   -0.04724
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.15590   10.16070  -0.00480   -0.04724
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.75330   13.70800   0.04530    0.33046
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.77150   13.72610   0.04540    0.33076
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.87000   12.84000   0.03000    0.23364
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.90000   12.86000   0.04000    0.31104
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.90440    9.89270   0.01170    0.11827
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.89670    9.88520   0.01150    0.11634
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.42900    9.42040   0.00860    0.09129
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.45350    9.44490   0.00860    0.09105
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.89420   10.88150   0.01270    0.11671
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.41400   10.40450   0.00950    0.09131
第一金全球大趨勢基金                                               24.90000   24.82000   0.08000    0.32232
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.48600    9.46160   0.02440    0.25788
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.49780    6.48110   0.01670    0.25767
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.35920   10.34810   0.01110    0.10727
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.35960   10.34840   0.01120    0.10823
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.40170   11.38950   0.01220    0.10712
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.40350   11.39120   0.01230    0.10798
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.62230    8.61280   0.00950    0.11030
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.67870   10.66700   0.01170    0.10968
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.21960    9.21550   0.00410    0.04449
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.21810    9.21390   0.00420    0.04558
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.65600    7.65190   0.00410    0.05358
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65110    7.64710   0.00400    0.05231
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.34040    8.33800   0.00240    0.02878
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.34090    8.33850   0.00240    0.02878
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.75640   11.75110   0.00530    0.04510
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.75700   11.75170   0.00530    0.04510
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.30480   10.29940   0.00540    0.05243
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.30570   10.30020   0.00550    0.05340
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.96760   14.96330   0.00430    0.02874
第一金亞洲科技基金                                                 19.15000   19.16000  -0.01000   -0.05219
第一金亞洲新興市場基金                                             12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.16010   10.17510  -0.01500   -0.14742
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.16000   10.17500  -0.01500   -0.14742
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.99410   10.01500  -0.02090   -0.20869
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.99400   10.01490  -0.02090   -0.20869
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.22340   10.23850  -0.01510   -0.14748
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.24190   10.25650  -0.01460   -0.14235
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.22320   10.23830  -0.01510   -0.14749
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.05600   10.07710  -0.02110   -0.20939
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.07430   10.09490  -0.02060   -0.20406
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.05590   10.07700  -0.02110   -0.20939
第一金創新趨勢基金                                                 23.35000   23.18000   0.17000    0.73339
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.47190   43.95650  -0.48460   -1.10245
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.28990   44.05990  -0.77000   -1.74762
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      43.36810   44.13330  -0.76520   -1.73384
第一金電子基金                                                     36.99000   36.60000   0.39000    1.06557
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.10000   19.93000   0.17000    0.85299
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.27000   20.01000   0.26000    1.29935
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
統一大中華中小基金(美元)                                            7.89000    7.93000  -0.04000   -0.50441
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.57000   11.64000  -0.07000   -0.60137
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.88000    8.82000   0.06000    0.68027
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
統一大滿貫基金-A類型                                               38.49000   38.25000   0.24000    0.62745
統一大滿貫基金-I類型                                               38.49000   38.25000   0.24000    0.62745
統一大龍印基金                                                     15.16000   15.15000   0.01000    0.06601
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.62000   10.67000  -0.05000   -0.46860
統一中小基金                                                       27.45000   27.10000   0.35000    1.29151
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.99710   10.01000  -0.01290   -0.12887
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.04950    9.03970   0.00980    0.10841
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.67870    8.67390   0.00480    0.05534
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.70990   12.72620  -0.01630   -0.12808
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.46280   11.45030   0.01250    0.10917
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.94940   10.94330   0.00610    0.05574
統一台灣動力基金                                                   21.70000   21.37000   0.33000    1.54422
統一全天候基金-A類型                                              125.96000  124.38000   1.58000    1.27030
統一全天候基金-I類型                                              126.85000  125.26000   1.59000    1.26936
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.43300    8.45100  -0.01800   -0.21299
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.92530    7.92340   0.00190    0.02398
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.83990    7.84300  -0.00310   -0.03953
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.19470    9.21440  -0.01970   -0.21380
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.64890    8.64690   0.00200    0.02313
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.54850    8.55180  -0.00330   -0.03859
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
統一全球債券組合基金                                               12.35910   12.36590  -0.00680   -0.05499
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.20000   16.14000   0.06000    0.37175
統一全球新科技基金(美元)                                           14.83000   14.75000   0.08000    0.54237
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.09000   14.03000   0.06000    0.42766
統一亞太基金                                                       25.87000   25.90000  -0.03000   -0.11583
統一亞洲大金磚基金                                                 12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
統一奔騰基金                                                       66.66000   65.73000   0.93000    1.41488
統一強棒貨幣市場基金                                               16.76050   16.76020   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.37000   12.43000  -0.06000   -0.48270
統一強漢基金(美元)                                                 10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
統一強漢基金(新台幣)                                               28.26000   28.37000  -0.11000   -0.38773
統一統信基金                                                       33.76000   33.44000   0.32000    0.95694
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.75390   37.88670  -0.13280   -0.35052
統一黑馬基金                                                       66.61000   65.67000   0.94000    1.43140
統一新亞洲科技能源基金                                             17.18000   17.13000   0.05000    0.29189
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.05360    8.05580  -0.00220   -0.02731
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.85010   10.85310  -0.00300   -0.02764
統一經建基金                                                       53.13000   52.45000   0.68000    1.29647
統一龍馬基金                                                       75.56000   75.00000   0.56000    0.74667
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.22000   22.99000   0.23000    1.00043
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              53.56000   53.04000   0.52000    0.98039
野村中國機會基金                                                   15.00000   15.01000  -0.01000   -0.06662
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41790   10.41960  -0.00170   -0.01632
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36620   10.36260   0.00360    0.03474
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.21400   10.21700  -0.00300   -0.02936
野村巴西基金                                                        6.70000    6.65000   0.05000    0.75188
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
野村台灣高股息基金                                                 26.82000   26.74000   0.08000    0.29918
野村台灣運籌基金                                                   42.24000   41.93000   0.31000    0.73933
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.90370    9.90000   0.00370    0.03737
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76750    9.75890   0.00860    0.08812
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80510    9.79710   0.00800    0.08166
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.60960   10.60580   0.00380    0.03583
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.36320   10.35400   0.00920    0.08885
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05600   10.04790   0.00810    0.08061
野村平衡基金                                                       21.88000   21.65000   0.23000    1.06236
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94340    9.94490  -0.00150   -0.01508
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16290   10.22150  -0.05860   -0.57330
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96020    9.95690   0.00330    0.03314
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99060    9.99210  -0.00150   -0.01501
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.26300   10.32210  -0.05910   -0.57256
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00510   10.00180   0.00330    0.03299
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91690    9.91500   0.00190    0.01916
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.05010   10.05170  -0.00160   -0.01592
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.06930   10.06600   0.00330    0.03278
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.90690    9.90660   0.00030    0.00303
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.12000   15.05000   0.07000    0.46512
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.97000   12.91000   0.06000    0.46476
野村全球生技醫療基金                                               16.42000   16.36000   0.06000    0.36675
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.27230   10.28200  -0.00970   -0.09434
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.23680   10.24170  -0.00490   -0.04784
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09480   10.10170  -0.00690   -0.06831
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.51330   10.52340  -0.01010   -0.09598
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.44000   10.44510  -0.00510   -0.04883
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30380   10.31080  -0.00700   -0.06789
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.24510   10.25170  -0.00660   -0.06438
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.99950   11.00990  -0.01040   -0.09446
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.87310   10.87820  -0.00510   -0.04688
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.73230   10.73950  -0.00720   -0.06704
野村全球品牌基金                                                   28.27000   28.18000   0.09000    0.31938
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.71000   12.66000   0.05000    0.39494
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.33000   19.25000   0.08000    0.41558
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.42000   12.36000   0.06000    0.48544
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.09740   11.09910  -0.00170   -0.01532
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.10340   11.09960   0.00380    0.03424
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80330   10.80070   0.00260    0.02407
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.53630    8.52280   0.01350    0.15840
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.35650    8.33960   0.01690    0.20265
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.86270    7.84890   0.01380    0.17582
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.12750   11.10990   0.01760    0.15842
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.60760   10.58630   0.02130    0.20120
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08850   10.07080   0.01770    0.17576
野村成長基金                                                       36.05000   35.68000   0.37000    1.03700
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.35720    8.35200   0.00520    0.06226
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.36750    8.35830   0.00920    0.11007
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48190    8.47610   0.00580    0.06843
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.81030    9.80420   0.00610    0.06222
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.66350    9.65280   0.01070    0.11085
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.77420    9.76760   0.00660    0.06757
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.54000   13.51000   0.03000    0.22206
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.02940   10.03840  -0.00900   -0.08966
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.95740    9.96260  -0.00520   -0.05220
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.75110    9.75920  -0.00810   -0.08300
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47630    9.48520  -0.00890   -0.09383
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48280    9.48790  -0.00510   -0.05375
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.49090    9.49890  -0.00800   -0.08422
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.92810    9.93640  -0.00830   -0.08353
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.70240   10.71140  -0.00900   -0.08402
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59430   10.59990  -0.00560   -0.05283
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.60200   10.61080  -0.00880   -0.08293
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.79410    9.78490   0.00920    0.09402
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.79970    9.78600   0.01370    0.14000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.62180    9.61070   0.01110    0.11550
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.19280    8.18340   0.00940    0.11487
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.88810    8.87980   0.00830    0.09347
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.75440    8.74210   0.01230    0.14070
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.84540    9.83400   0.01140    0.11592
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.48170   13.46620   0.01550    0.11510
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.80560   12.79370   0.01190    0.09301
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.35670   10.34210   0.01460    0.14117
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.42770   10.43130  -0.00360   -0.03451
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.36770   10.36620   0.00150    0.01447
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.39640   10.39530   0.00110    0.01058
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81520   10.81880  -0.00360   -0.03328
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74330   10.74180   0.00150    0.01396
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.63840   10.63730   0.00110    0.01034
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.82570   10.82970  -0.00400   -0.03694
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.74350   10.74260   0.00090    0.00838
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.72300   10.72800  -0.00500   -0.04661
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.22780   10.22640   0.00140    0.01369
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.80370    9.80610  -0.00240   -0.02447
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.42320    9.42050   0.00270    0.02866
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.83110    8.83040   0.00070    0.00793
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43180   11.43090   0.00090    0.00787
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.41320   10.43200  -0.01880   -0.18021
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.64390   11.66910  -0.02520   -0.21595
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.05370   11.07230  -0.01860   -0.16799
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.74040   10.76000  -0.01960   -0.18216
野村泰國基金                                                       42.33000   42.63000  -0.30000   -0.70373
野村高科技基金                                                     12.24000   12.12000   0.12000    0.99010
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.50890   10.50590   0.00300    0.02856
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.21160   10.20970   0.00190    0.01861
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.88420   10.95110  -0.06690   -0.61090
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.56390    9.55790   0.00600    0.06278
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.43170    9.42940   0.00230    0.02439
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.79670    9.80600  -0.00930   -0.09484
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.31750   12.31530   0.00220    0.01786
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.59370   14.68390  -0.09020   -0.61428
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.13110   11.12410   0.00700    0.06293
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.98500   10.98240   0.00260    0.02367
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.58550   11.59640  -0.01090   -0.09399
野村貨幣市場基金                                                   16.36290   16.36260   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                       14.48000   14.43000   0.05000    0.34650
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37920   10.38140  -0.00220   -0.02119
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.00610   10.00210   0.00400    0.03999
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.97150    9.97370  -0.00220   -0.02206
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.26240   10.26620  -0.00380   -0.03701
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.20690   10.20520   0.00170    0.01666
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.19800   10.19670   0.00130    0.01275
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.77410   10.77810  -0.00400   -0.03711
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.67490   10.67280   0.00210    0.01968
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69730   10.69610   0.00120    0.01122
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.04690   10.04310   0.00380    0.03784
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.01790   10.00970   0.00820    0.08192
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.82560    9.82020   0.00540    0.05499
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.80100   10.79700   0.00400    0.03705
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.72090   10.71210   0.00880    0.08215
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.52090   10.51510   0.00580    0.05516
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.51650   10.52300  -0.00650   -0.06177
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.82310    7.82810  -0.00500   -0.06387
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.22300   12.23080  -0.00780   -0.06377
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.45830   10.45720   0.00110    0.01052
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.76220   10.82480  -0.06260   -0.57830
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39270   10.38660   0.00610    0.05873
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.30860   10.30900  -0.00040   -0.00388
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42140   10.42700  -0.00560   -0.05371
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.45870   10.45760   0.00110    0.01052
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.76360   10.82600  -0.06240   -0.57639
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39260   10.38650   0.00610    0.05873
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.31190   10.31220  -0.00030   -0.00291
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42050   10.42610  -0.00560   -0.05371
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.46920   10.47000  -0.00080   -0.00764
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.77980   10.84410  -0.06430   -0.59295
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.40230   10.39810   0.00420    0.04039
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.32190   10.32410  -0.00220   -0.02131
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43430   10.44200  -0.00770   -0.07374
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.46920   10.46990  -0.00070   -0.00669
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.78140   10.84580  -0.06440   -0.59378
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40970   10.40550   0.00420    0.04036
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.33220   10.33360  -0.00140   -0.01355
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.43570   10.44340  -0.00770   -0.07373
野村精選貨幣市場基金                                               12.12620   12.12600   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
野村積極成長基金                                                   15.29000   15.13000   0.16000    1.05750
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.93000   11.78000   0.15000    1.27334
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    43.22000   42.69000   0.53000    1.24151
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67480   10.67210   0.00270    0.02530
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51410    8.51520  -0.00110   -0.01292
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82610    7.82350   0.00260    0.03323
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60330    7.60170   0.00160    0.02105
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.37990   12.38160  -0.00170   -0.01373
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.04630   11.04260   0.00370    0.03351
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77510   10.77280   0.00230    0.02135
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
野村環球基金-人民幣計價                                            17.87000   17.86000   0.01000    0.05599
野村環球基金-美元計價                                              13.79000   13.78000   0.01000    0.07257
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.15000   19.15000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                       26.28000   26.01000   0.27000    1.03806
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91780   16.91760   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       22.79000   22.64000   0.15000    0.66254
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.67790   10.69290  -0.01500   -0.14028
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.97690   13.99680  -0.01990   -0.14218
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.03190   11.02700   0.00490    0.04444
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.66200   10.65460   0.00740    0.06945
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88320   10.88120   0.00200    0.01838
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.48170   10.47720   0.00450    0.04295
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.97820    9.98200  -0.00380   -0.03807
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.97680    9.98080  -0.00400   -0.04008
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                   10.00180   10.00290  -0.00110   -0.01100
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                   10.00180   10.00290  -0.00110   -0.01100
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.96700    9.97460  -0.00760   -0.07619
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.96730    9.97500  -0.00770   -0.07719
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.41440   10.41440   0.00000    0.00000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.22220   10.21920   0.00300    0.02936
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.89380    9.89750  -0.00370   -0.03738
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.42280   10.41880   0.00400    0.03839
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.66410   10.65830   0.00580    0.05442
凱基台商天下基金                                                   14.93000   14.94000  -0.01000   -0.06693
凱基台灣精五門基金                                                 23.65000   23.45000   0.20000    0.85288
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.48050   46.16360  -0.68310   -1.47974
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.14010   47.63300  -0.49290   -1.03479
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.76990   40.81550  -0.04560   -0.11172
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.68120   45.85420  -0.17300   -0.37728
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.46000   46.57780  -0.11780   -0.25291
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.03620   46.38350  -0.34730   -0.74876
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.05590   10.04110   0.01480    0.14739
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.05550   10.04080   0.01470    0.14640
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.05480   10.04010   0.01470    0.14641
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.05400   10.03950   0.01450    0.14443
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.97440    9.99650  -0.02210   -0.22108
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.95900    9.97810  -0.01910   -0.19142
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.13900   10.12110   0.01790    0.17686
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.13900   10.12110   0.01790    0.17686
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.13900   10.12110   0.01790    0.17686
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.13900   10.12110   0.01790    0.17686
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.98130    9.97030   0.01100    0.11033
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.98120    9.97020   0.01100    0.11033
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.98180    9.97080   0.01100    0.11032
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.98190    9.97090   0.01100    0.11032
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.99000   14.04000  -0.05000   -0.35613
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.28900   12.32970  -0.04070   -0.33010
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.02000   12.07000  -0.05000   -0.41425
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61200   11.61180   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       31.09000   30.87000   0.22000    0.71267
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.18000   22.01000   0.17000    0.77238
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.64320   21.46890   0.17430    0.81187
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.45000   17.46000  -0.01000   -0.05727
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.78780   16.78960  -0.00180   -0.01072
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.47000    7.44000   0.03000    0.40323
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.87060   42.03430  -0.16370   -0.38944
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.35830   42.48700  -0.12870   -0.30292
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.20960   42.40440  -0.19480   -0.45939
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.90000   11.86000   0.04000    0.33727
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.26480   11.22750   0.03730    0.33222
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.22100   12.30910  -0.08810   -0.71573
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.44000   12.53000  -0.09000   -0.71828
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.85000   12.77000   0.08000    0.62647
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.67450   12.59610   0.07840    0.62241
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.71670   10.68120   0.03550    0.33236
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.18240   10.14640   0.03600    0.35481
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.12750   10.09800   0.02950    0.29214
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.71650   10.68110   0.03540    0.33143
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.18240   10.14640   0.03600    0.35481
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.12750   10.09800   0.02950    0.29214
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.03000   12.14000  -0.11000   -0.90610
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.48000   35.88000   0.60000    1.67224
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.24000   31.00000   0.24000    0.77419
富邦上証180基金                                                    30.96000   30.88000   0.08000    0.25907
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20480    0.20460   0.00020    0.09775
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.27000    6.26000   0.01000    0.15974
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.91000    5.90000   0.01000    0.16949
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.29000   48.47000  -0.18000   -0.37136
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.74990   12.73510   0.01480    0.11621
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.67410   11.66040   0.01370    0.11749
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.93460   10.92660   0.00800    0.07322
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.75660   10.74420   0.01240    0.11541
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.76530    9.75380   0.01150    0.11790
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.15690    9.15020   0.00670    0.07322
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.57540   19.58270  -0.00730   -0.03728
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.72730   11.72480   0.00250    0.02132
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.34390   10.34580  -0.00190   -0.01836
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.96290   13.95200   0.01090    0.07813
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02060    2.01860   0.00200    0.09908
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38390    9.37660   0.00730    0.07785
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40710    1.40570   0.00140    0.09959
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.61660   12.62220  -0.00560   -0.04437
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82380    1.82430  -0.00050   -0.02741
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46400   10.46860  -0.00460   -0.04394
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53410    1.53460  -0.00050   -0.03258
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.09650   11.09950  -0.00300   -0.02703
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.02240   11.02280  -0.00040   -0.00363
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.41000   14.51000  -0.10000   -0.68918
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.42000   20.16000   0.26000    1.28968
富邦日本東証基金                                                   21.15000   21.05000   0.10000    0.47506
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.16000   47.95000   0.21000    0.43796
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.16000   47.75000   0.41000    0.85864
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    56.93000   56.36000   0.57000    1.01136
富邦台灣心基金                                                     24.80000   24.48000   0.32000    1.30719
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.30000   49.77000   0.53000    1.06490
富邦台灣科技指數基金                                               63.61000   62.91000   0.70000    1.11270
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.25530   48.37130  -0.11600   -0.23981
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.28740   41.31170  -0.02430   -0.05882
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.32000    0.31810   0.00190    0.59730
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69620    2.69950  -0.00330   -0.12224
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36250    0.36280  -0.00030   -0.08269
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.05850   11.07390  -0.01540   -0.13907
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29240    2.29530  -0.00290   -0.12635
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34010    0.34040  -0.00030   -0.08813
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.33500    9.34800  -0.01300   -0.13907
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.67000   23.62000   0.05000    0.21169
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.72000   13.75000  -0.03000   -0.21818
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.00000   28.93000   0.07000    0.24196
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72930   15.72910   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.44000   17.27000   0.17000    0.98437
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.03010   41.13670  -0.10660   -0.25914
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.64890   44.77380  -0.12490   -0.27896
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.07170   40.16880  -0.09710   -0.24173
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.81340   39.89080  -0.07740   -0.19403
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.94320    9.95400  -0.01080   -0.10850
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.98510    9.99360  -0.00850   -0.08505
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.96040    9.97450  -0.01410   -0.14136
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.94320    9.95400  -0.01080   -0.10850
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.98510    9.99360  -0.00850   -0.08505
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.96010    9.97450  -0.01440   -0.14437
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.57430   39.88360  -0.30930   -0.77551
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.57960   39.89240  -0.31280   -0.78411
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.56100   39.56490  -0.00390   -0.00986
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.10180   46.27580  -0.17400   -0.37601
富邦長紅基金                                                       68.69000   67.81000   0.88000    1.29774
富邦科技基金                                                       27.15000   26.95000   0.20000    0.74212
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.84520   40.91460  -0.06940   -0.16962
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        45.75530   46.11170  -0.35640   -0.77291
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.94810   40.12080  -0.17270   -0.43045
富邦恒生國企ETF基金                                                20.14000   20.16000  -0.02000   -0.09921
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.49000   13.46000   0.03000    0.22288
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.69000   25.77000  -0.08000   -0.31044
富邦高成長基金                                                     26.48000   26.14000   0.34000    1.30069
富邦基金A類型                                                      15.39000   15.19000   0.20000    1.31666
富邦基金I類型                                                      15.39000   15.19000   0.20000    1.31666
富邦深証100基金                                                    10.57000   10.49000   0.08000    0.76263
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.81000   20.69000   0.12000    0.57999
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41720    0.41710   0.00010    0.02398
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.36440   12.35620   0.00820    0.06636
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.10630    9.10030   0.00600    0.06593
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29110    0.29110   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.27670    8.27120   0.00550    0.06650
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.24280   10.20340   0.03940    0.38615
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.72950   10.69500   0.03450    0.32258
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.35770    9.32180   0.03590    0.38512
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.79150    9.75990   0.03160    0.32377
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.97000   18.60000  -0.63000   -3.38710
富邦精準基金                                                       49.97000   49.45000   0.52000    1.05157
富邦精銳中小基金                                                   12.81000   12.71000   0.10000    0.78678
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.24000   19.77000  -0.53000   -2.68083
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.90000   22.70000   0.20000    0.88106
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.62000    6.67000  -0.05000   -0.74963
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              18.25000   17.98000   0.27000    1.50167
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.77000   19.80000  -0.03000   -0.15152
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.17560   11.16670   0.00890    0.07970
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.54960   10.53390   0.01570    0.14904
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.52680   10.51790   0.00890    0.08462
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.52860   10.52020   0.00840    0.07985
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.89550    9.88070   0.01480    0.14979
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.86380    9.85550   0.00830    0.08422
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富達台灣成長基金                                                   32.64000   32.40000   0.24000    0.74074
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.95240    9.94850   0.00390    0.03920
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.91360    9.90940   0.00420    0.04238
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.67320    9.66920   0.00400    0.04137
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.40960   10.40540   0.00420    0.04036
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.37900   10.37470   0.00430    0.04145
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.13010   10.12580   0.00430    0.04247
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.34170    8.32970   0.01200    0.14406
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.04440    9.03230   0.01210    0.13396
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.53710    8.52580   0.01130    0.13254
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.31010   10.29530   0.01480    0.14375
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.38620   10.37220   0.01400    0.13498
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.84230    9.82920   0.01310    0.13328
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.99740    9.98360   0.01380    0.13823
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60870    8.60160   0.00710    0.08254
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.91800    9.91050   0.00750    0.07568
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.11600    9.10920   0.00680    0.07465
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.61060   11.60110   0.00950    0.08189
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.42150   11.41280   0.00870    0.07623
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.62990   10.62210   0.00780    0.07343
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33210    9.32480   0.00730    0.07829
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.40000   15.34000   0.06000    0.39113
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79890    8.79050   0.00840    0.09556
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.70820    9.69960   0.00860    0.08866
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.13730    9.12920   0.00810    0.08873
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.80130   10.79080   0.01050    0.09731
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.83030   10.82080   0.00950    0.08779
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25790   10.24910   0.00880    0.08586
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.29870    9.29010   0.00860    0.09257
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.54000   10.62000  -0.08000   -0.75330
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.19000    9.26000  -0.07000   -0.75594
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.21000    8.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.28360   10.27690   0.00670    0.06519
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.50610    9.50090   0.00520    0.05473
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.92600    8.92490   0.00110    0.01233
富蘭克林華美中華基金                                               12.04000   12.12000  -0.08000   -0.66007
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.39000   24.27000   0.12000    0.49444
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.15000   23.10000   0.05000    0.21645
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.00700    8.02730  -0.02030   -0.25289
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.26120    9.28000  -0.01880   -0.20259
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.32380   10.34480  -0.02100   -0.20300
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.68350    9.70800  -0.02450   -0.25237
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.79320   11.78840   0.00480    0.04072
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.71920    8.71570   0.00350    0.04016
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.78720    8.78370   0.00350    0.03985
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.87200    9.86800   0.00400    0.04054
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.69410   14.71870  -0.02460   -0.16713
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.43510   10.45260  -0.01750   -0.16742
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.26240   10.27950  -0.01710   -0.16635
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.76430   10.76230   0.00200    0.01858
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65480    7.65340   0.00140    0.01829
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.95530    8.95360   0.00170    0.01899
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.94600    9.94420   0.00180    0.01810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.22170   11.22500  -0.00330   -0.02940
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.45180    7.45390  -0.00210   -0.02817
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.73490    8.73740  -0.00250   -0.02861
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.86320    9.86610  -0.00290   -0.02939
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.01440   11.01620  -0.00180   -0.01634
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66150    7.66280  -0.00130   -0.01697
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.07980    8.08510  -0.00530   -0.06555
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26310    9.26570  -0.00260   -0.02806
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.43310   10.43590  -0.00280   -0.02683
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.97430   12.98290  -0.00860   -0.06624
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.07000    8.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.99000    8.00000  -0.01000   -0.12500
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.22000   12.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.04610   13.01110   0.03500    0.26900
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
富蘭克林華美第一富基金                                             42.61000   42.11000   0.50000    1.18737
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36800   10.36780   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.81000    8.74000   0.07000    0.80092
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.94000    8.89000   0.05000    0.56243
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.50000   14.42000   0.08000    0.55479
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.12000   13.05000   0.07000    0.53640
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.10000   15.02000   0.08000    0.53262
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.46870    9.48230  -0.01360   -0.14343
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.46870    9.48230  -0.01360   -0.14343
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.44390    9.47500  -0.03110   -0.32823
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.44390    9.47490  -0.03100   -0.32718
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.64780    9.66320  -0.01540   -0.15937
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.41960    9.43460  -0.01500   -0.15899
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.41960    9.43460  -0.01500   -0.15899
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.58750    9.60790  -0.02040   -0.21233
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.36040    9.38040  -0.02000   -0.21321
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.36040    9.38040  -0.02000   -0.21321
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.26270    6.23720   0.02550    0.40884
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.58750   10.57430   0.01320    0.12483
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.48480    9.48430   0.00050    0.00527
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.65210   11.65150   0.00060    0.00515
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.60440    6.60710  -0.00270   -0.04087
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83850    8.83860  -0.00010   -0.00113
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.51130   10.49570   0.01560    0.14863
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.85200   10.85660  -0.00460   -0.04237
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.21000   68.51000  -0.30000   -0.43789
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    70.83000   71.09000  -0.26000   -0.36573
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.85680   61.94670  -0.08990   -0.14512
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.37000   20.38000  -0.01000   -0.04907
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.14110   68.44210  -0.30100   -0.43979
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.51940   66.69590  -0.17650   -0.26463
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.94500   11.94430   0.00070    0.00586
復華人生目標基金                                                   42.43440   42.22600   0.20840    0.49353
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
復華大中華中小策略基金                                              9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
復華中小精選基金                                                   70.75000   70.40000   0.35000    0.49716
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.65160   50.73960  -0.08800   -0.17343
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.54830   61.60330  -0.05500   -0.08928
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.17000   12.21000  -0.04000   -0.32760
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.56000   12.46000   0.10000    0.80257
復華全方位基金                                                     33.16000   32.88000   0.28000    0.85158
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.13000   13.07000   0.06000    0.45907
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.43000   20.35000   0.08000    0.39312
復華全球平衡基金-美元                                               9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.52000   19.50000   0.02000    0.10256
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.54000   14.43000   0.11000    0.76230
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.86000   13.75000   0.11000    0.80000
復華全球原物料基金                                                  8.24000    8.20000   0.04000    0.48780
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.94000   12.91000   0.03000    0.23238
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13420   12.13770  -0.00350   -0.02884
復華全球債券基金                                                   14.81210   14.85240  -0.04030   -0.27134
復華全球債券組合基金                                               15.30000   15.31000  -0.01000   -0.06532
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.81000   15.77000   0.04000    0.25365
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
復華有利貨幣市場基金                                               13.51280   13.51260   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
復華亞太成長基金                                                   12.80000   12.71000   0.09000    0.70810
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
復華東協世紀基金                                                   12.29000   12.27000   0.02000    0.16300
復華南非幣長期收益基金A                                            14.26000   14.30000  -0.04000   -0.27972
復華南非幣長期收益基金B                                             7.94000    7.97000  -0.03000   -0.37641
復華南非幣短期收益基金A                                            14.77000   14.77000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      70.24580   70.79090  -0.54510   -0.77001
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.01000   21.71000   0.30000    1.38185
復華美國新星基金-美元                                              12.88000   12.82000   0.06000    0.46802
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.91000   12.85000   0.06000    0.46693
復華恒生基金                                                       20.38000   20.32000   0.06000    0.29528
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.47000    8.50000  -0.03000   -0.35294
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.37000   28.18000   0.19000    0.67424
復華神盾基金                                                       29.68190   29.48080   0.20110    0.68214
復華高成長基金                                                     73.40000   72.88000   0.52000    0.71350
復華高益策略組合基金                                               13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
復華貨幣市場基金                                                   14.47760   14.47740   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.90000   17.75000   0.15000    0.84507
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.52000   49.15000   0.37000    0.75280
復華復華基金                                                       23.00000   22.84000   0.16000    0.70053
復華華人世紀基金                                                   18.22000   18.22000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                   36.93280   36.70730   0.22550    0.61432
復華傳家基金                                                       24.61130   24.50600   0.10530    0.42969
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.98000   15.97000   0.01000    0.06262
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.36000   14.34000   0.02000    0.13947
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華新興人民幣債券基金A                                            12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
復華新興人民幣債券基金B                                             8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.17000   22.23000  -0.06000   -0.26991
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.78000   69.93000  -0.15000   -0.21450
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.26000   0.01000    0.19011
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
復華滬深300 A股基金                                                23.41000   23.31000   0.10000    0.42900
復華數位經濟基金                                                   52.33000   51.59000   0.74000    1.43439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06900   10.07180  -0.00280   -0.02780
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76040    9.76530  -0.00490   -0.05018
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.61550   10.61850  -0.00300   -0.02825
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15110   10.15620  -0.00510   -0.05022
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.22210   10.25420  -0.03210   -0.31304
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.16840   10.17640  -0.00800   -0.07861
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.29520   10.29830  -0.00310   -0.03010
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.74930   10.75930  -0.01000   -0.09294
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.19890   10.19940  -0.00050   -0.00490
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.67100   10.67820  -0.00720   -0.06743
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.56230   10.56290  -0.00060   -0.00568
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.04300   11.05040  -0.00740   -0.06697
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.77640   10.76630   0.01010    0.09381
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.70880   10.71180  -0.00300   -0.02801
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.63330   10.64280  -0.00950   -0.08926
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.77840   10.77200   0.00640    0.05941
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.06000   12.09540  -0.03540   -0.29267
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.68010   10.68610  -0.00600   -0.05615
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.96290   10.95640   0.00650    0.05933
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.36560   12.40190  -0.03630   -0.29270
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.82440   10.83050  -0.00610   -0.05632
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.80000   10.81280  -0.01280   -0.11838
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.24480   10.23910   0.00570    0.05567
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.21730   10.22350  -0.00620   -0.06064
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.95840    9.97070  -0.01230   -0.12336
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.55150   10.55050   0.00100    0.00948
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.89430   10.93330  -0.03900   -0.35671
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.54090   10.55310  -0.01220   -0.11561
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.55050   10.54950   0.00100    0.00948
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.89440   10.93330  -0.03890   -0.35579
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.53780   10.55010  -0.01230   -0.11659
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.44510   10.44590  -0.00080   -0.00766
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.41670   10.42840  -0.01170   -0.11219
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.44330   10.44410  -0.00080   -0.00766
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.41790   10.42960  -0.01170   -0.11218
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.06710   11.06610   0.00100    0.00904
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.03280   11.04390  -0.01110   -0.10051
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.94550   10.96330  -0.01780   -0.16236
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.23410   10.23310   0.00100    0.00977
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.20570   10.21660  -0.01090   -0.10669
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.94820    9.96500  -0.01680   -0.16859
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.23600    9.23680  -0.00080   -0.00866
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07530    8.06610   0.00920    0.11406
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.98440    7.98030   0.00410    0.05138
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.19850   12.19960  -0.00110   -0.00902
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.70030   10.68810   0.01220    0.11415
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.69830   10.69280   0.00550    0.05144
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.02050   10.01540   0.00510    0.05092
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.97780    9.98510  -0.00730   -0.07311
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.85290    9.86620  -0.01330   -0.13480
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.03540   10.02810   0.00730    0.07280
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.98590   10.01390  -0.02800   -0.27961
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99300    9.99810  -0.00510   -0.05101
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.03570   10.02840   0.00730    0.07279
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.98570   10.01380  -0.02810   -0.28061
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99320    9.99820  -0.00500   -0.05001
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.01090   10.00490   0.00600    0.05997
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.84500    9.85750  -0.01250   -0.12681
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.96980    9.97630  -0.00650   -0.06515
景順主流基金                                                       20.42000   20.20000   0.22000    1.08911
景順台灣科技基金                                                   35.61000   35.30000   0.31000    0.87819
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.70000   11.68000   0.02000    0.17123
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
景順全球科技基金                                                   23.97000   23.76000   0.21000    0.88384
景順全球康健基金                                                   19.46000   19.52000  -0.06000   -0.30738
景順貨幣市場基金                                                   16.01060   16.01040   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.70000   34.50000   0.20000    0.57971
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.99000   14.84000   0.15000    1.01078
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.89000   13.77000   0.12000    0.87146
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.81000   11.78000   0.03000    0.25467
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.71140    8.70610   0.00530    0.06088
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.70230    7.69600   0.00630    0.08186
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.69430   11.68720   0.00710    0.06075
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.32760   10.31910   0.00850    0.08237
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.95000    7.94000   0.01000    0.12594
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.64300    9.63880   0.00420    0.04357
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.76040    9.76220  -0.00180   -0.01844
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.33140   10.32690   0.00450    0.04358
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46030   10.46220  -0.00190   -0.01816
華南永昌永昌基金                                                   20.50000   20.38000   0.12000    0.58881
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.89230   14.89550  -0.00320   -0.02148
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
華南永昌全球精品基金                                               16.81000   16.81000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.65000   13.62000   0.03000    0.22026
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.43000   13.40000   0.03000    0.22388
華南永昌物聯網精選基金                                             12.68000   12.59000   0.09000    0.71485
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30300   16.30280   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.94280   25.77530   0.16750    0.64985
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00600   12.00580   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.84650   10.83950   0.00700    0.06458
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.40300   10.39890   0.00410    0.03943
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.95790    9.95150   0.00640    0.06431
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.48400    9.48020   0.00380    0.04008
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.69090   10.68130   0.00960    0.08988
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.18730   10.18060   0.00670    0.06581
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.93340    9.92440   0.00900    0.09069
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.40160    9.39540   0.00620    0.06599
華頓中小型基金                                                     24.82000   24.49000   0.33000    1.34749
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.20410   12.23780  -0.03370   -0.27538
華頓台灣基金                                                       25.87000   25.42000   0.45000    1.77026
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58700   11.58680   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.32000   17.39000  -0.07000   -0.40253
華頓全球高收益債券基金A                                            13.82590   13.82300   0.00290    0.02098
華頓全球高收益債券基金B                                             7.92770    7.92600   0.00170    0.02145
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.88750    2.88180   0.00570    0.19779
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.49740   12.47470   0.02270    0.18197
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40850    0.40750   0.00100    0.24540
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.27430   12.26180   0.01250    0.10194
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.18890   12.17650   0.01240    0.10184
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.92220   10.91070   0.01150    0.10540
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.56140   10.55220   0.00920    0.08719
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.48690   10.47770   0.00920    0.08781
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.22430    9.21620   0.00810    0.08789
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.86560   10.84940   0.01620    0.14932
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.79140   10.77520   0.01620    0.15035
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.55230    9.53630   0.01600    0.16778
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69380    2.69600  -0.00220   -0.08160
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13340    2.13490  -0.00150   -0.07026
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.05460   12.06040  -0.00580   -0.04809
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.22630    9.23080  -0.00450   -0.04875
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38040    0.38060  -0.00020   -0.05255
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29870    0.29860   0.00010    0.03349
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.67000    3.67000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.88000   15.86000   0.02000    0.12610
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.21000   26.01000   0.20000    0.76894
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.69000   12.63000   0.06000    0.47506
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
匯豐安富基金                                                       27.09000   26.95000   0.14000    0.51948
匯豐成功基金                                                       43.45000   43.23000   0.22000    0.50891
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80710    2.80610   0.00100    0.03564
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.43970    2.43870   0.00100    0.04101
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.01440   12.00810   0.00630    0.05246
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.00150    7.99460   0.00690    0.08631
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39800    0.39760   0.00040    0.10060
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33840    0.33810   0.00030    0.08873
匯豐金磚動力基金                                                   14.63000   14.59000   0.04000    0.27416
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02390   15.02380   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.96000    4.96000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.41760    5.42720  -0.00960   -0.17689
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.33420    9.34430  -0.01010   -0.10809
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 56.65000   56.20000   0.45000    0.80071
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 56.65000   56.20000   0.45000    0.80071
匯豐龍騰電子基金                                                   41.26000   40.86000   0.40000    0.97895
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.78610   12.80170  -0.01560   -0.12186
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.70000   19.59000   0.11000    0.56151
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
新光中國成長基金(美元)                                              9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.68140   11.65730   0.02410    0.20674
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38450   10.38240   0.00210    0.02023
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.61690   10.62310  -0.00620   -0.05836
新光台灣富貴基金                                                   26.01000   25.95000   0.06000    0.23121
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.72000   21.60000   0.12000    0.55556
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.02670   39.10280  -0.07610   -0.19462
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.82700   45.16750  -0.34050   -0.75386
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.27000   10.20000   0.07000    0.68627
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.91000    9.83000   0.08000    0.81384
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.88000    9.80000   0.08000    0.81633
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.14660   11.16530  -0.01870   -0.16748
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.79740   10.82400  -0.02660   -0.24575
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.45880   10.47630  -0.01750   -0.16704
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.11750   10.14240  -0.02490   -0.24550
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52850   15.52830   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.49000    8.46000   0.03000    0.35461
新光亞洲精選基金-美金                                              21.43000   21.38000   0.05000    0.23386
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.52000   21.48000   0.04000    0.18622
新光店頭基金                                                       23.92000   23.88000   0.04000    0.16750
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.29670   41.46280  -0.16610   -0.40060
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
新光特選內需收益ETF基金                                            21.50000   21.40000   0.10000    0.46729
新光創新科技基金                                                   14.28000   14.24000   0.04000    0.28090
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.19980   10.18260   0.01720    0.16892
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.49580   10.50840  -0.01260   -0.11990
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11540   10.11960  -0.00420   -0.04150
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.22170    9.20610   0.01560    0.16945
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.46520    9.47650  -0.01130   -0.11924
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.06690    9.07230  -0.00540   -0.05952
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.21320   40.26410  -0.05090   -0.12642
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.15200   45.48540  -0.33340   -0.73298
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
新光澳幣保本基金                                                   12.55000   12.56000  -0.01000   -0.07962
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.92150   10.92870  -0.00720   -0.06588
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.41520    9.42110  -0.00590   -0.06263
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.30790    9.31490  -0.00700   -0.07515
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54060   10.54840  -0.00780   -0.07394
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.70680   10.71250  -0.00570   -0.05321
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.43980    9.44380  -0.00400   -0.04236
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.37700    9.38670  -0.00970   -0.10334
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.62360   10.63460  -0.01100   -0.10344
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.24000    7.18000   0.06000    0.83565
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.36000   10.24000   0.12000    1.17188
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.99270   10.96980   0.02290    0.20875
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.59920    9.57950   0.01970    0.20565
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.92420   14.89670   0.02750    0.18460
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.53400    8.51820   0.01580    0.18549
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.70760   10.68560   0.02200    0.20588
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.53920    9.51780   0.02140    0.22484
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.58890    9.57160   0.01730    0.18074
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.76840   10.74830   0.02010    0.18701
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.85730   39.87510  -0.01780   -0.04464
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.35040   39.34300   0.00740    0.01881
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.15920   43.32220  -0.16300   -0.37625
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.91920   44.15330  -0.23410   -0.53020
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.13290   44.32450  -0.19160   -0.43227
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.66370   45.88900  -0.22530   -0.49097
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.95090   44.15490  -0.20400   -0.46201
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.63460   47.89020  -0.25560   -0.53372
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.04440   49.26660  -0.22220   -0.45102
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.99400   47.13380  -0.13980   -0.29660
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.79950   39.84720  -0.04770   -0.11971
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.72530   10.73470  -0.00940   -0.08757
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.42310   45.77410  -0.35100   -0.76681
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.05610   39.08350  -0.02740   -0.07011
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.55240   11.55000   0.00240    0.02078
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.89600    9.88380   0.01220    0.12343
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.33010   14.35890  -0.02880   -0.20057
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.42230   10.42570  -0.00340   -0.03261
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.60290   12.52670   0.07620    0.60830
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.82670   11.73540   0.09130    0.77799
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.02000   10.94000   0.08000    0.73126
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.12150   11.05420   0.06730    0.60882
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.52100    9.44750   0.07350    0.77798
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.89000    8.83000   0.06000    0.67950
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.11500   10.05390   0.06110    0.60772
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.69520    8.62810   0.06710    0.77769
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.12000    9.05000   0.07000    0.77348
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.28620    9.23010   0.05610    0.60779
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.25070    8.18700   0.06370    0.77806
群益中小型股基金                                                   49.39000   49.07000   0.32000    0.65213
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.93700   10.98450  -0.04750   -0.43243
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.88070    9.90700  -0.02630   -0.26547
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.19240    9.22250  -0.03010   -0.32638
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.19490    9.23480  -0.03990   -0.43206
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.30560    8.32760  -0.02200   -0.26418
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.72800    7.75330  -0.02530   -0.32631
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.76520   10.75640   0.00880    0.08181
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.84160   11.83200   0.00960    0.08114
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.39720   11.38530   0.01190    0.10452
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.37720   10.37220   0.00500    0.04821
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.54720    9.60670  -0.05950   -0.61936
群益中國新機會基金N-美元                                            8.53090    8.56960  -0.03870   -0.45160
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.46670    8.51950  -0.05280   -0.61975
群益中國新機會基金-美元                                             9.12100    9.16250  -0.04150   -0.45293
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
群益平衡王基金                                                     20.95080   20.88410   0.06670    0.31938
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.01390   10.01970  -0.00580   -0.05789
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.85290    9.86470  -0.01180   -0.11962
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.01400   10.01980  -0.00580   -0.05789
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.85290    9.86470  -0.01180   -0.11962
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.01410   10.01990  -0.00580   -0.05788
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.85280    9.86470  -0.01190   -0.12063
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.84490    9.85610  -0.01120   -0.11364
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.05750   10.04180   0.01570    0.15635
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.89570    9.88640   0.00930    0.09407
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.05750   10.04180   0.01570    0.15635
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.89570    9.88640   0.00930    0.09407
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.05750   10.04180   0.01570    0.15635
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.89570    9.88640   0.00930    0.09407
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.91090    9.90070   0.01020    0.10302
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.05880   10.05280   0.00600    0.05968
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.89700    9.89720  -0.00020   -0.00202
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.05880   10.05280   0.00600    0.05968
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.89700    9.89720  -0.00020   -0.00202
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.05880   10.05270   0.00610    0.06068
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.89700    9.89720  -0.00020   -0.00202
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.90190    9.90140   0.00050    0.00505
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.54000    6.51000   0.03000    0.46083
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               13.01330   12.93660   0.07670    0.59289
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 12.08640   11.99490   0.09150    0.76282
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.37000   11.29000   0.08000    0.70859
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               11.00900   10.94410   0.06490    0.59301
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.22380   10.14640   0.07740    0.76283
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.88040   10.81620   0.06420    0.59355
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.57030   10.57170  -0.00140   -0.01324
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.33770   10.33860  -0.00090   -0.00871
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.21590    9.21710  -0.00120   -0.01302
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.22190    9.22270  -0.00080   -0.00867
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.63180   10.63320  -0.00140   -0.01317
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.66230   10.66320  -0.00090   -0.00844
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.37860    9.37990  -0.00130   -0.01386
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.86720    9.86800  -0.00080   -0.00811
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.05860   10.05300   0.00560    0.05570
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.04930   10.04240   0.00690    0.06871
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.96740    9.96670   0.00070    0.00702
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.05850   10.05290   0.00560    0.05571
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.04930   10.04230   0.00700    0.06971
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.96740    9.96670   0.00070    0.00702
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.05850   10.05290   0.00560    0.05571
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.04920   10.04220   0.00700    0.06971
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.96740    9.96670   0.00070    0.00702
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.05850   10.05290   0.00560    0.05571
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.04920   10.04230   0.00690    0.06871
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.96740    9.96670   0.00070    0.00702
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.31480   11.31760  -0.00280   -0.02474
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.71010    7.71200  -0.00190   -0.02464
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.87610   10.87600   0.00010    0.00092
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.67320   10.67110   0.00210    0.01968
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.60220   10.60670  -0.00450   -0.04243
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90420    9.90420   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85070    9.84880   0.00190    0.01929
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.78580    9.78990  -0.00410   -0.04188
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.87620   10.87610   0.00010    0.00092
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.67320   10.67110   0.00210    0.01968
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.60210   10.60660  -0.00450   -0.04243
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90430    9.90420   0.00010    0.00101
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85060    9.84860   0.00200    0.02031
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.78570    9.78990  -0.00420   -0.04290
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.60780    9.62050  -0.01270   -0.13201
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.72040   15.74110  -0.02070   -0.13150
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.38000   15.41000  -0.03000   -0.19468
群益多利策略組合基金                                               11.86000   11.88000  -0.02000   -0.16835
群益多重收益組合基金                                               14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
群益多重資產組合基金                                               15.28000   15.30000  -0.02000   -0.13072
群益安家基金                                                       27.80100   27.57650   0.22450    0.81410
群益安穩貨幣市場基金                                               16.18070   16.18040   0.00030    0.00185
群益那斯達克生技基金                                               20.86000   20.56000   0.30000    1.45914
群益亞太中小基金                                                   10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.43000   16.45000  -0.02000   -0.12158
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.67740   10.68450  -0.00710   -0.06645
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.82580    7.83100  -0.00520   -0.06640
群益店頭市場基金                                                  101.73000  101.26000   0.47000    0.46415
群益東方盛世基金                                                    9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
群益東協成長基金-人民幣                                            13.43070   13.41470   0.01600    0.11927
群益東協成長基金-美元                                              11.47150   11.43860   0.03290    0.28762
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.14750   12.14540   0.00210    0.01729
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.24860   11.24030   0.00830    0.07384
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.50610   10.50380   0.00230    0.02190
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.79780    9.79610   0.00170    0.01735
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.07570    9.06900   0.00670    0.07388
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.47490    8.47300   0.00190    0.02242
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.86370   10.86130   0.00240    0.02210
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.58810    9.58650   0.00160    0.01669
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.23690    9.23010   0.00680    0.07367
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.46760    9.46560   0.00200    0.02113
群益長安基金                                                       32.51000   32.17000   0.34000    1.05689
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.53820   10.47470   0.06350    0.60622
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.94190   15.84580   0.09610    0.60647
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.26000   15.18000   0.08000    0.52701
群益真善美基金                                                     15.98740   15.98780  -0.00040   -0.00250
群益馬拉松基金                                                    128.51000  127.44000   1.07000    0.83961
群益深証中小板基金                                                 12.13000   12.01000   0.12000    0.99917
群益創新科技基金                                                   37.30000   37.01000   0.29000    0.78357
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.67160   10.73600  -0.06440   -0.59985
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.55790    9.59940  -0.04150   -0.43232
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.62170   11.69190  -0.07020   -0.60042
群益華夏盛世基金-美元                                              10.53870   10.58450  -0.04580   -0.43271
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.23000   17.32000  -0.09000   -0.51963
群益奧斯卡基金                                                     33.26000   32.95000   0.31000    0.94082
群益新興金鑽基金-美元                                              11.64640   11.60120   0.04520    0.38961
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
群益葛萊美基金                                                     26.16000   25.89000   0.27000    1.04287
群益道瓊美國地產ETF基金                                            23.04000   22.89000   0.15000    0.65531
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.22000    7.27000  -0.05000   -0.68776
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        16.03000   15.80000   0.23000    1.45570
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.56040   11.57050  -0.01010   -0.08729
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.09040   11.08150   0.00890    0.08031
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.01280   11.01080   0.00200    0.01816
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.03260   11.04230  -0.00970   -0.08784
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.58380   10.57530   0.00850    0.08038
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.50980   10.50780   0.00200    0.01903
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.56020   11.57040  -0.01020   -0.08816
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.09080   11.08190   0.00890    0.08031
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.72280    9.72100   0.00180    0.01852
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.03260   11.04230  -0.00970   -0.08784
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.58330   10.57480   0.00850    0.08038
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.74710    9.74530   0.00180    0.01847
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.13980   13.15090  -0.01110   -0.08440
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83960   11.85100  -0.01140   -0.09619
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.69700   11.71100  -0.01400   -0.11955
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.62330    8.63060  -0.00730   -0.08458
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.91130    8.91980  -0.00850   -0.09529
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.06000    8.08000  -0.02000   -0.24752
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.36490    8.37490  -0.01000   -0.11940
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.85810    9.86750  -0.00940   -0.09526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.92160    9.99510  -0.07350   -0.73536
德信大發基金                                                       32.63000   32.47000   0.16000    0.49276
德信中國精選成長基金                                               11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
德信台灣主流中小基金                                               21.69000   21.55000   0.14000    0.64965
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00090   12.00070   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   35.15000   35.14000   0.01000    0.02846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.12770   11.12600   0.00170    0.01528
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.98320   10.98140   0.00180    0.01639
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73120   11.73110   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.92000   19.56000   0.36000    1.84049
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.22000   17.11000   0.11000    0.64290
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.88380   10.88110   0.00270    0.02481
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.89190   16.88770   0.00420    0.02487
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.07970    8.07980  -0.00010   -0.00124
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11690   11.11010   0.00680    0.06121
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27070   12.26340   0.00730    0.05953
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.91190   13.91200  -0.00010   -0.00072
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摩根大歐洲基金                                                     17.06000   16.98000   0.08000    0.47114
摩根中小基金                                                       23.72000   23.61000   0.11000    0.46590
摩根中國A股基金                                                    15.58000   15.59000  -0.01000   -0.06414
摩根中國A股基金(美元)                                              12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
摩根中國亮點基金                                                   13.21000   13.19000   0.02000    0.15163
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.22660   11.19870   0.02790    0.24914
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.82510   12.79650   0.02860    0.22350
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.64840    9.61990   0.02850    0.29626
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.21460   13.18180   0.03280    0.24883
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.73580   15.70060   0.03520    0.22420
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.72000   20.57000   0.15000    0.72922
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.72000   20.57000   0.15000    0.72922
摩根台灣增長基金                                                   52.74000   52.36000   0.38000    0.72574
摩根平衡基金                                                       28.47000   28.34000   0.13000    0.45872
摩根全球α基金                                                     18.46000   18.36000   0.10000    0.54466
摩根全球平衡基金                                                   16.20260   16.19490   0.00770    0.04755
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.47200    9.46250   0.00950    0.10040
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.72290   10.71230   0.01060    0.09895
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09090   10.07880   0.01210    0.12005
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.78680   11.77500   0.01180    0.10021
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.60380   10.59110   0.01270    0.11991
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.36260   10.34770   0.01490    0.14399
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.94040   13.92030   0.02010    0.14439
摩根亞洲基金                                                       59.67000   59.52000   0.15000    0.25202
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.36900    8.36230   0.00670    0.08012
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98190    9.97430   0.00760    0.07620
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81590    8.80690   0.00900    0.10219
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.91330   12.90280   0.01050    0.08138
摩根東方內需機會基金                                               18.86000   18.81000   0.05000    0.26582
摩根東方科技基金                                                   33.35000   33.32000   0.03000    0.09004
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
摩根金龍收成基金                                                   22.80000   22.86000  -0.06000   -0.26247
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14780   15.14770   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.22000   14.19000   0.03000    0.21142
摩根新金磚五國基金                                                 12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
摩根新絲路基金                                                      9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
摩根新興35基金                                                     13.65000   13.61000   0.04000    0.29390
摩根新興日本基金                                                   23.86000   23.80000   0.06000    0.25210
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.07200    7.07160   0.00040    0.00566
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.48820    9.48730   0.00090    0.00949
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.27430    9.27220   0.00210    0.02265
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.11360   11.11310   0.00050    0.00450
摩根新興科技基金                                                   57.28000   56.94000   0.34000    0.59712
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.66580    8.66080   0.00500    0.05773
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.49610    9.48920   0.00690    0.07271
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.95550    8.94540   0.01010    0.11291
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.43220   10.42640   0.00580    0.05563
摩根龍揚基金                                                       34.06000   34.15000  -0.09000   -0.26354
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.10000   12.05000   0.05000    0.41494
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27410    9.27030   0.00380    0.04099
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53670   11.53200   0.00470    0.04076
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.64000   21.58000   0.06000    0.27804
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62600   12.62590   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.84000   11.73000   0.11000    0.93777
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.93240   10.93770  -0.00530   -0.04846
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.65830   10.65700   0.00130    0.01220
聯邦中國龍基金                                                     28.54000   28.17000   0.37000    1.31345
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.62240   12.60790   0.01450    0.11501
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.80210   11.79080   0.01130    0.09584
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.58850   10.58230   0.00620    0.05859
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.23020   10.26980  -0.03960   -0.38560
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.61690    9.65590  -0.03900   -0.40390
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.62230    8.66050  -0.03820   -0.44108
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.99700    9.94630   0.05070    0.50974
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.06950   10.02470   0.04480    0.44690
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.41800    9.39370   0.02430    0.25868
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.48260    9.46410   0.01850    0.19548
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.86910   11.84580   0.02330    0.19669
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.69880   11.68120   0.01760    0.15067
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.72980   10.71950   0.01030    0.09609
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.86980   10.87450  -0.00470   -0.04322
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.70260   10.71320  -0.01060   -0.09894
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81460    9.82980  -0.01520   -0.15463
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.47150   25.08100   0.39050    1.55696
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.84170    9.82880   0.01290    0.13125
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.08140   10.07430   0.00710    0.07048
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.77600    9.76860   0.00740    0.07575
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.99980    9.99890   0.00090    0.00900
聯邦貨幣市場基金                                                   13.24050   13.24030   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.31000   14.12000   0.19000    1.34561
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.55800   16.56450  -0.00650   -0.03924
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.10260   13.10210   0.00050    0.00382
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.64380   12.64400  -0.00020   -0.00158
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.99540   12.00630  -0.01090   -0.09079
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.52660   12.52980  -0.00320   -0.02554
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.59500   11.60360  -0.00860   -0.07411
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.53920   10.58590  -0.04670   -0.44115
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.62660    8.66190  -0.03530   -0.40753
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       39.23000   38.89000   0.34000    0.87426
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.18000   19.12000   0.06000    0.31381
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.79000   18.68000   0.11000    0.58887
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.32000   12.26000   0.06000    0.48940
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.55000   16.54000   0.01000    0.06046
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.48000    7.48000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.68000   15.60000   0.08000    0.51282
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.63000   11.55000   0.08000    0.69264
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.62000   14.54000   0.08000    0.55021
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.50000   14.42000   0.08000    0.55479
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.51000   14.43000   0.08000    0.55440
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.14000   15.06000   0.08000    0.53121
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.26000   21.19000   0.07000    0.33034
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.27000   19.21000   0.06000    0.31234
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.89000   14.84000   0.05000    0.33693
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.91000   15.85000   0.06000    0.37855
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.83000   14.78000   0.05000    0.33829
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.79000   14.74000   0.05000    0.33921
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.61000   12.56000   0.05000    0.39809
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.92000   14.86000   0.06000    0.40377
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.72000   12.68000   0.04000    0.31546
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.17000   13.13000   0.04000    0.30465
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.76000   19.77000  -0.01000   -0.05058
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.43000   18.45000  -0.02000   -0.10840
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.76000    7.77000  -0.01000   -0.12870
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.84000   12.85000  -0.01000   -0.07782
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.09000   0.02000    0.14194
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.21000   14.20000   0.01000    0.07042
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
聯博貨幣市場基金                                                   15.05060   15.05040   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.03370   11.05920  -0.02550   -0.23058
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.81680   13.84520  -0.02840   -0.20513
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.36160    7.37870  -0.01710   -0.23175
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.25000   14.24000   0.01000    0.07022
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.40000   14.39000   0.01000    0.06949
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.34340   10.35600  -0.01260   -0.12167
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.82790   10.82850  -0.00060   -0.00554
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.23680   10.24310  -0.00630   -0.06150
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.13050   10.14170  -0.01120   -0.11044
瀚亞中小型股基金                                                   23.96000   23.66000   0.30000    1.26796
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.96000   12.93000   0.03000    0.23202
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.11000   13.05000   0.06000    0.45977
瀚亞巴西基金                                                        5.67000    5.60000   0.07000    1.25000
瀚亞外銷基金                                                       44.01000   43.49000   0.52000    1.19568
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.02310   10.02860  -0.00550   -0.05484
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.00220    9.99570   0.00650    0.06503
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99520    9.99430   0.00090    0.00901
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.85590    9.85900  -0.00310   -0.03144
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01270   10.01930  -0.00660   -0.06587
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.02580   10.01940   0.00640    0.06388
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.98490    9.98400   0.00090    0.00901
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.84380    9.84690  -0.00310   -0.03148
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.58410   11.59060  -0.00650   -0.05608
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.02630   11.02210   0.00420    0.03811
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.79540   12.79510   0.00030    0.00234
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.93380   10.96210  -0.02830   -0.25816
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.28950    7.29400  -0.00450   -0.06169
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.96740    7.96440   0.00300    0.03767
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.08740    8.08720   0.00020    0.00247
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.03180    7.05070  -0.01890   -0.26806
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.59740    8.59710   0.00030    0.00349
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.91430    9.91350   0.00080    0.00807
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.96480    8.97010  -0.00530   -0.05909
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.31600    9.31240   0.00360    0.03866
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.96130    8.96100   0.00030    0.00335
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.64000   12.61000   0.03000    0.23791
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.55000   13.43000   0.12000    0.89352
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.82000   10.72000   0.10000    0.93284
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.96000   11.94000   0.02000    0.16750
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.58000   14.53000   0.05000    0.34412
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.79000    6.77000   0.02000    0.29542
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.51000    8.48000   0.03000    0.35377
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.72020   12.71380   0.00640    0.05034
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.64370   14.59490   0.04880    0.33436
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.35970   11.33440   0.02530    0.22321
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.99750   10.97820   0.01930    0.17580
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.89850   12.92100  -0.02250   -0.17414
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.05940    9.05370   0.00570    0.06296
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.81640    9.78370   0.03270    0.33423
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.92750    8.90770   0.01980    0.22228
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.63320    8.61810   0.01510    0.17521
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.31700    9.33450  -0.01750   -0.18748
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.74820   14.74260   0.00560    0.03799
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.75520   10.76650  -0.01130   -0.10496
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.27750   10.26700   0.01050    0.10227
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.40210   12.39730   0.00480    0.03872
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.44000   18.34000   0.10000    0.54526
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64270   13.64250   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.22000   28.89000   0.33000    1.14226
瀚亞高科技基金                                                     68.23000   67.15000   1.08000    1.60834
瀚亞理財通基金                                                     27.70000   27.48000   0.22000    0.80058
瀚亞菁華基金                                                       24.46000   24.12000   0.34000    1.40962
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.32850   14.36020  -0.03170   -0.22075
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28980    9.31040  -0.02060   -0.22126
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.21620   11.21610   0.00010    0.00089
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.88160   11.84380   0.03780    0.31915
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.06780   10.05330   0.01450    0.14423
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.69200   10.72500  -0.03300   -0.30769
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.23830    8.23870  -0.00040   -0.00486
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.19210    8.16590   0.02620    0.32085
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.68800    8.67010   0.01790    0.20646
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.03530    8.02370   0.01160    0.14457
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.00910    8.03390  -0.02480   -0.30869
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.06650   14.07710  -0.01060   -0.07530
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.76130   10.78810  -0.02680   -0.24842
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93120    9.93540  -0.00420   -0.04227
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.41240   11.42100  -0.00860   -0.07530
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.19640   10.22170  -0.02530   -0.24751
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.91660    9.92400  -0.00740   -0.07457
瀚亞歐洲基金                                                       11.01000   10.91000   0.10000    0.91659
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