[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/22 108/10/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.41950 10.41790 0.00160 0.01536 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.13370 10.13240 0.00130 0.01283 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.49050 10.48740 0.00310 0.02956 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.21310 10.21080 0.00230 0.02253 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.13660 10.13450 0.00210 0.02072 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.27180 10.26980 0.00200 0.01947 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.12610 10.12440 0.00170 0.01679 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.17720 10.17430 0.00290 0.02850 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.86810 9.86830 -0.00020 -0.00203 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.86750 9.86770 -0.00020 -0.00203 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.86010 9.85950 0.00060 0.00609 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.85830 9.85790 0.00040 0.00406 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.07100 10.06910 0.00190 0.01887 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.07100 10.06910 0.00190 0.01887 大華銀多元特別收益平衡基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.87220 39.96060 -0.08840 -0.22122 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.86110 10.86710 -0.00600 -0.05521 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.65810 10.66400 -0.00590 -0.05533 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.76430 10.76710 -0.00280 -0.02601 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.65160 10.65440 -0.00280 -0.02628 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.78730 39.89790 -0.11060 -0.27721 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.23000 22.16000 0.07000 0.31588 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.85000 23.17000 -0.32000 -1.38110 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.29310 41.44560 -0.15250 -0.36795 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.68680 38.68300 0.00380 0.00982 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.96650 9.96690 -0.00040 -0.00401 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.55280 10.55420 -0.00140 -0.01326 中國信託台灣活力基金 13.93000 13.82000 0.11000 0.79595 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.29510 10.29450 0.00060 0.00583 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.03140 10.03480 -0.00340 -0.03388 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.85470 8.85770 -0.00300 -0.03387 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.50310 10.50010 0.00300 0.02857 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.24400 9.24140 0.00260 0.02813 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.29620 11.27470 0.02150 0.19069 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.49840 9.48040 0.01800 0.18987 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03130 11.02890 0.00240 0.02176 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.53000 9.52790 0.00210 0.02204 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.85890 39.87530 -0.01640 -0.04113 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.12310 44.43590 -0.31280 -0.70394 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 40.89950 41.15300 -0.25350 -0.61599 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.30960 46.46260 -0.15300 -0.32930 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.82400 46.89890 -0.07490 -0.15971 中國信託智能運動基金-台幣 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 中國信託智能運動基金-美元 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05160 11.05140 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.31460 10.32500 -0.01040 -0.10073 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.36750 9.37700 -0.00950 -0.10131 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70520 10.71050 -0.00530 -0.04948 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72260 9.72740 -0.00480 -0.04935 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.73070 39.75790 -0.02720 -0.06841 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.35240 40.46400 -0.11160 -0.27580 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.55930 43.81950 -0.26020 -0.59380 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.18380 44.40720 -0.22340 -0.50307 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.21000 44.43520 -0.22520 -0.50681 元大2001基金 69.84000 69.44000 0.40000 0.57604 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.67660 46.88590 -0.20930 -0.44640 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.75790 44.94820 -0.19030 -0.42338 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.83000 20.76000 0.07000 0.33719 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78660 11.78420 0.00240 0.02037 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48300 10.48350 -0.00050 -0.00477 元大上證50基金 32.87000 32.82000 0.05000 0.15235 元大大中華TMT基金-人民幣 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 元大大中華TMT基金-新台幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.37000 13.33000 0.04000 0.30008 元大大中華價值指數基金-美元 12.18200 12.14700 0.03500 0.28814 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.31300 16.27500 0.03800 0.23349 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.67700 10.69900 -0.02200 -0.20563 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.01000 0.02000 0.66445 元大中國平衡基金-新台幣 13.06000 12.99000 0.07000 0.53888 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.84910 44.83770 0.01140 0.02543 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11230 11.11710 -0.00480 -0.04318 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07510 10.07950 -0.00440 -0.04365 元大中國機會債券基金-新台幣 9.86490 9.87170 -0.00680 -0.06888 元大巴西指數基金 6.88500 6.83300 0.05200 0.76101 元大日經225基金 28.70000 28.64000 0.06000 0.20950 元大台商收成基金 24.23000 24.01000 0.22000 0.91628 元大台灣50單日反向1倍基金 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 元大台灣50單日正向2倍基金 46.10000 45.39000 0.71000 1.56422 元大台灣中型100基金 35.20000 35.13000 0.07000 0.19926 元大台灣加權股價指數基金 27.57200 27.36700 0.20500 0.74908 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.26000 11.15000 0.11000 0.98655 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.17000 11.05000 0.12000 1.08597 元大台灣卓越50基金 89.02000 88.08000 0.94000 1.06721 元大台灣金融基金 19.02000 18.91000 0.11000 0.58170 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.73000 32.70000 0.03000 0.09174 元大台灣高股息基金 28.95000 28.88000 0.07000 0.24238 元大台灣電子科技基金 40.04000 39.64000 0.40000 1.00908 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 元大全球ETF穩健組合基金 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 元大全球人工智慧ETF基金 23.68000 23.38000 0.30000 1.28315 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.11000 14.03000 0.08000 0.57021 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.36000 14.27000 0.09000 0.63069 元大全球不動產證券化基金-美元 13.11400 13.03000 0.08400 0.64467 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.14000 7.11000 0.03000 0.42194 元大全球股票入息基金-美元配息 8.37900 8.32700 0.05200 0.62447 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900 元大全球新興市場精選組合基金 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 元大全球農業商機基金 17.21000 17.33000 -0.12000 -0.69244 元大印尼指數基金 9.29200 9.24600 0.04600 0.49751 元大多多基金 18.77000 18.66000 0.11000 0.58950 元大多福基金 56.57000 56.04000 0.53000 0.94575 元大亞太成長基金 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38940 9.37930 0.01010 0.10768 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45990 7.45190 0.00800 0.10736 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.08800 9.04600 0.04200 0.46429 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.19700 10.16800 0.02900 0.28521 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21370 10.20990 0.00380 0.03722 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.51390 10.51080 0.00310 0.02949 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19430 10.19130 0.00300 0.02944 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.42440 10.42780 -0.00340 -0.03261 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.10910 10.11240 -0.00330 -0.03263 元大卓越基金 44.55000 44.43000 0.12000 0.27009 元大店頭基金 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53860 10.53800 0.00060 0.00569 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74390 9.74270 0.00120 0.01232 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.22730 32.27940 -0.05210 -0.16140 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.53670 43.88180 -0.34510 -0.78643 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.91670 15.81120 0.10550 0.66725 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.42620 24.78890 -0.36270 -1.46315 元大美國政府7至10年期債券基金 42.11920 42.30120 -0.18200 -0.43025 元大高科技基金 22.06000 21.92000 0.14000 0.63869 元大得利貨幣市場基金 16.35330 16.35310 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.05210 12.05200 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 元大富櫃50基金 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 元大華夏中小基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495 元大新中國基金-人民幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.39900 9.39700 0.00200 0.02128 元大新中國基金-新台幣 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 元大新主流基金 27.36000 27.18000 0.18000 0.66225 元大新東協平衡基金-美元 9.40000 9.37400 0.02600 0.27736 元大新東協平衡基金-新台幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.26360 11.20830 0.05530 0.49338 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.10350 10.05020 0.05330 0.53034 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.48930 11.43580 0.05350 0.46783 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.33140 9.28800 0.04340 0.46727 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69520 10.69920 -0.00400 -0.03739 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.83780 9.84150 -0.00370 -0.03760 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.77620 10.78700 -0.01080 -0.10012 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.92160 9.93150 -0.00990 -0.09968 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.16970 10.17500 -0.00530 -0.05209 元大新興亞洲基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.88780 9.84720 0.04060 0.41230 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.04900 9.01190 0.03710 0.41168 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.07950 10.04430 0.03520 0.35045 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.24180 9.20950 0.03230 0.35072 元大萬泰貨幣市場基金 15.18810 15.18790 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.51000 39.15000 0.36000 0.91954 元大實質多重資產基金-人民幣 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 元大實質多重資產基金-美元 8.38700 8.35300 0.03400 0.40704 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 元大滬深300單日反向1倍基金 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359 元大滬深300單日正向2倍基金 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.73000 21.52000 0.21000 0.97584 元大摩臺基金 41.58000 41.17000 0.41000 0.99587 元大標普500基金 27.93000 27.77000 0.16000 0.57616 元大標普500單日反向1倍基金 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946 元大標普500單日正向2倍基金 37.03000 36.60000 0.43000 1.17486 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.80000 20.85000 -0.05000 -0.23981 元大標智滬深300基金 17.92000 17.91000 0.01000 0.05583 元大歐洲50基金 26.30000 26.15000 0.15000 0.57361 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.04460 9.04510 -0.00050 -0.00553 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31320 10.31300 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809 日盛上選基金(A類型) 38.86000 38.65000 0.21000 0.54334 日盛上選基金(I類型) 38.86000 38.65000 0.21000 0.54334 日盛小而美基金 20.41000 20.31000 0.10000 0.49237 日盛中國內需動力基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.46070 12.47170 -0.01100 -0.08820 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78850 9.79710 -0.00860 -0.08778 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.60020 12.60510 -0.00490 -0.03887 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89310 9.89700 -0.00390 -0.03941 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.26220 11.27020 -0.00800 -0.07098 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.82640 8.83270 -0.00630 -0.07133 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 日盛日盛基金 13.48000 13.35000 0.13000 0.97378 日盛目標收益組合基金(美元) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 日盛全球抗暖化基金 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.67770 10.67510 0.00260 0.02436 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39280 9.39050 0.00230 0.02449 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.32120 10.32160 -0.00040 -0.00388 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.08020 9.08050 -0.00030 -0.00330 日盛全球智能車基金(美元) 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54720 2.54800 -0.00080 -0.03140 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64500 1.64550 -0.00050 -0.03039 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39020 0.39000 0.00020 0.05128 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25250 0.25240 0.00010 0.03962 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.71610 12.71610 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.10790 8.10790 0.00000 0.00000 日盛亞洲機會基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 19.32000 19.16000 0.16000 0.83507 日盛高科技基金 20.54000 20.32000 0.22000 1.08268 日盛貨幣市場基金 14.86130 14.86100 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 46.59000 46.13000 0.46000 0.99718 日盛精選五虎基金 39.42000 39.19000 0.23000 0.58688 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56970 13.56950 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 36.07000 35.80000 0.27000 0.75419 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 台新MSCI中國基金 19.66000 19.58000 0.08000 0.40858 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.70000 19.60000 0.10000 0.51020 台新大眾貨幣市場基金 14.24660 14.24640 0.00020 0.00140 台新中國通基金 53.15000 52.54000 0.61000 1.16102 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58170 0.58320 -0.00150 -0.25720 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.76000 17.81500 -0.05500 -0.30873 台新中國精選中小基金-美元 0.33600 0.33820 -0.00220 -0.65050 台新中國精選中小基金-新台幣 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 台新主流基金 26.40000 26.39000 0.01000 0.03789 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.98000 24.86000 0.12000 0.48270 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.82160 0.81720 0.00440 0.53842 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.44000 17.36000 0.08000 0.46083 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.57240 0.56930 0.00310 0.54453 台新台灣中小基金 40.32000 40.14000 0.18000 0.44843 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.33950 11.23700 0.10250 0.91217 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.22520 10.12500 0.10020 0.98963 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.94470 11.82770 0.11700 0.98920 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00570 10.01470 -0.00900 -0.08987 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31280 11.32300 -0.01020 -0.09008 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 台新印度基金 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57640 8.55810 0.01830 0.21383 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28560 0.28480 0.00080 0.28090 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.78470 12.75740 0.02730 0.21399 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.42060 0.41940 0.00120 0.28612 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.48000 38.49000 -0.01000 -0.02598 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.94000 42.07000 -0.13000 -0.30901 台新真吉利貨幣市場基金 11.14390 11.14380 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 34.55510 34.59700 -0.04190 -0.12111 台新智慧生活基金-美元 10.56000 10.48920 0.07080 0.67498 台新智慧生活基金-新台幣 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07180 8.07190 -0.00010 -0.00124 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.18490 8.19010 -0.00520 -0.06349 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.30570 9.30590 -0.00020 -0.00215 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44660 9.45260 -0.00600 -0.06347 台新新興市場債券基金(A類型) 11.52490 11.56720 -0.04230 -0.36569 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37080 0.37200 -0.00120 -0.32258 台新新興市場債券基金(B類型) 8.06080 8.09040 -0.02960 -0.36587 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27390 0.27470 -0.00080 -0.29123 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.32000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.48000 22.52000 -0.04000 -0.17762 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.56680 10.56210 0.00470 0.04450 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.06860 10.06040 0.00820 0.08151 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.05980 10.05550 0.00430 0.04276 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.72140 10.71660 0.00480 0.04479 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.20660 10.19820 0.00840 0.08237 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.19940 10.19500 0.00440 0.04316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.74420 42.92500 -0.18080 -0.42120 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.92260 42.10250 -0.17990 -0.42729 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.53260 39.56600 -0.03340 -0.08442 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.46780 38.73600 -0.26820 -0.69238 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.33360 38.34060 -0.00700 -0.01826 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.43350 11.43130 0.00220 0.01925 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83490 9.81130 0.02360 0.24054 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31670 9.32250 -0.00580 -0.06222 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.05030 11.05710 -0.00680 -0.06150 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.58630 7.57410 0.01220 0.16108 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06590 9.05140 0.01450 0.16020 永豐中小基金 56.69000 56.28000 0.41000 0.72850 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84070 1.84390 -0.00320 -0.17355 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.60400 2.60870 -0.00470 -0.18017 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.08690 8.08350 0.00340 0.04206 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08610 11.08140 0.00470 0.04241 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.06000 5.09000 -0.03000 -0.58939 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.95000 22.02000 -0.07000 -0.31789 永豐主流品牌基金 19.16000 19.06000 0.10000 0.52466 永豐永豐基金 35.76000 35.44000 0.32000 0.90293 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.93290 8.98570 -0.05280 -0.58760 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.52400 9.58020 -0.05620 -0.58663 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.70830 8.76450 -0.05620 -0.64122 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.28760 9.34750 -0.05990 -0.64081 永豐亞洲民生消費基金 11.75000 11.63000 0.12000 1.03181 永豐南非幣2021保本基金 14.36890 14.36390 0.00500 0.03481 永豐美國大型500股票ETF基金 19.85000 19.72000 0.13000 0.65923 永豐貨幣市場基金 13.96100 13.96080 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17080 2.17540 -0.00460 -0.21146 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71360 2.71940 -0.00580 -0.21328 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.68240 7.68200 0.00040 0.00521 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.89760 10.89700 0.00060 0.00551 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.02580 7.03250 -0.00670 -0.09527 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.39510 11.40610 -0.01100 -0.09644 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.08000 8.00000 0.08000 1.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.37000 18.20000 0.17000 0.93407 永豐臺灣加權ETF基金 57.89000 57.42000 0.47000 0.81853 永豐領航科技基金 42.04000 41.75000 0.29000 0.69461 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 永豐趨勢平衡基金 45.38000 44.95000 0.43000 0.95662 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.97320 11.97240 0.00080 0.00668 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74950 9.74290 0.00660 0.06774 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.48640 10.47930 0.00710 0.06775 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83610 9.82890 0.00720 0.07325 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.39780 10.39020 0.00760 0.07315 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80680 9.79870 0.00810 0.08266 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.67030 10.66140 0.00890 0.08348 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.84360 9.83480 0.00880 0.08948 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.47740 10.46800 0.00940 0.08980 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.33000 15.28000 0.05000 0.32723 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.40000 19.34000 0.06000 0.31024 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.53000 19.46000 0.07000 0.35971 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.89580 9.90800 -0.01220 -0.12313 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.02770 10.04000 -0.01230 -0.12251 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.87300 9.88660 -0.01360 -0.13756 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.92530 9.93890 -0.01360 -0.13684 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.88200 9.89600 -0.01400 -0.14147 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19490 10.20930 -0.01440 -0.14105 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.88580 9.89830 -0.01250 -0.12628 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.01750 10.03020 -0.01270 -0.12662 兆豐國際生命科學基金 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.43750 10.41010 0.02740 0.26321 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.80520 10.77240 0.03280 0.30448 兆豐國際全球基金 31.02000 30.93000 0.09000 0.29098 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54830 10.54780 0.00050 0.00474 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11560 10.11440 0.00120 0.01186 兆豐國際國民基金 24.55000 24.25000 0.30000 1.23711 兆豐國際第一基金 14.85000 14.70000 0.15000 1.02041 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.69360 10.69160 0.00200 0.01871 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.08740 8.08590 0.00150 0.01855 兆豐國際萬全基金 22.39000 22.23000 0.16000 0.71975 兆豐國際電子基金 29.00000 28.72000 0.28000 0.97493 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.59000 23.40000 0.19000 0.81197 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.59000 14.69000 -0.10000 -0.68074 兆豐國際豐台灣基金 38.41000 38.17000 0.24000 0.62877 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57710 12.57690 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.78600 9.79100 -0.00500 -0.05107 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.84340 9.84690 -0.00350 -0.03554 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.74860 9.75740 -0.00880 -0.09019 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84010 9.84440 -0.00430 -0.04368 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97970 9.98250 -0.00280 -0.02805 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.78630 9.79130 -0.00500 -0.05107 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.84540 9.84900 -0.00360 -0.03655 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.75640 9.76520 -0.00880 -0.09012 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.84450 9.84870 -0.00420 -0.04265 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98760 9.99040 -0.00280 -0.02803 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.99310 10.99060 0.00250 0.02275 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.68070 10.68090 -0.00020 -0.00187 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.96930 10.96680 0.00250 0.02280 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.56120 10.55890 0.00230 0.02178 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.74670 10.74690 -0.00020 -0.00186 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69580 10.69340 0.00240 0.02244 合庫台灣基金 13.15000 12.96000 0.19000 1.46605 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70090 11.70440 -0.00350 -0.02990 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.87280 12.87250 0.00030 0.00233 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.44570 11.44490 0.00080 0.00699 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.21200 12.21210 -0.00010 -0.00082 合庫全球高收益債券基金B類型 8.02460 8.02700 -0.00240 -0.02990 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.39570 9.39580 -0.00010 -0.00106 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12270 9.12210 0.00060 0.00658 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75780 8.75720 0.00060 0.00685 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.24440 9.24380 0.00060 0.00649 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 合庫全球新興市場基金 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 合庫貨幣市場基金 10.18840 10.18830 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94880 9.94940 -0.00060 -0.00603 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.35460 10.35590 -0.00130 -0.01255 合庫新興多重收益基金A類型 10.46020 10.46560 -0.00540 -0.05160 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.14480 12.14590 -0.00110 -0.00906 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.53670 15.53460 0.00210 0.01352 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.62150 8.62190 -0.00040 -0.00464 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.46810 9.46920 -0.00110 -0.01162 合庫新興多重收益基金B類型 7.75830 7.76230 -0.00400 -0.05153 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59490 8.59590 -0.00100 -0.01163 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53570 10.53460 0.00110 0.01044 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490 安本標準兩岸價值基金 美元 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19610 10.19130 0.00480 0.04710 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17210 10.16690 0.00520 0.05115 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.75450 9.73090 0.02360 0.24253 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.13900 10.13620 0.00280 0.02762 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.28800 10.28310 0.00490 0.04765 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.25770 10.25240 0.00530 0.05170 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.82100 9.79720 0.02380 0.24293 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.20730 10.20450 0.00280 0.02744 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27840 11.27660 0.00180 0.01596 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.86860 9.85010 0.01850 0.18782 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.67430 9.66210 0.01220 0.12627 安聯中國東協基金 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761 安聯中國策略基金-美元 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 安聯中國策略基金-新臺幣 16.61000 16.60000 0.01000 0.06024 安聯中華新思路基金-人民幣 16.67000 16.72000 -0.05000 -0.29904 安聯中華新思路基金-美元 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.06000 14.09000 -0.03000 -0.21292 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.68000 36.20000 0.48000 1.32597 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.82000 10.67000 0.15000 1.40581 安聯台灣科技基金 59.35000 58.80000 0.55000 0.93537 安聯台灣貨幣市場基金 12.56720 12.56700 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 42.13000 41.61000 0.52000 1.24970 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86290 10.87090 -0.00800 -0.07359 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.86080 15.87700 -0.01620 -0.10203 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80710 9.81710 -0.01000 -0.10186 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.92160 9.93130 -0.00970 -0.09767 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 安聯四季成長組合基金-美元 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.29330 13.30540 -0.01210 -0.09094 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86340 10.87100 -0.00760 -0.06991 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.87570 12.88630 -0.01060 -0.08226 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51030 9.51860 -0.00830 -0.08720 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45340 9.46010 -0.00670 -0.07082 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94630 8.95370 -0.00740 -0.08265 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.15960 10.16920 -0.00960 -0.09440 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.89160 9.89850 -0.00690 -0.06971 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13240 10.14070 -0.00830 -0.08185 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.56130 12.56230 -0.00100 -0.00796 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36870 11.36780 0.00090 0.00792 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94980 10.94990 -0.00010 -0.00091 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.51370 8.51410 -0.00040 -0.00470 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.38820 8.38760 0.00060 0.00715 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05280 8.05280 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.13870 10.14100 -0.00230 -0.02268 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.00750 10.00760 -0.00010 -0.00100 安聯全球人口趨勢基金 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.57000 8.47000 0.10000 1.18064 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.00000 31.65000 0.35000 1.10585 安聯全球油礦金趨勢基金 7.50000 7.47000 0.03000 0.40161 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.53640 12.54140 -0.00500 -0.03987 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53850 10.54270 -0.00420 -0.03984 安聯全球新興市場基金 16.75000 16.74000 0.01000 0.05974 安聯全球農金趨勢基金 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561 安聯全球綠能趨勢基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 安聯亞洲動態策略基金 22.24000 22.21000 0.03000 0.13507 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.19790 10.19390 0.00400 0.03924 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.22250 10.21800 0.00450 0.04404 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.11130 10.10740 0.00390 0.03859 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07850 10.07380 0.00470 0.04666 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.12750 10.12360 0.00390 0.03852 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08010 10.07540 0.00470 0.04665 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03680 10.03310 0.00370 0.03688 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13320 10.12950 0.00370 0.03653 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03680 10.03310 0.00370 0.03688 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.67510 10.67110 0.00400 0.03748 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15500 10.15120 0.00380 0.03743 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.73420 92.69670 0.03750 0.04045 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.58310 13.56670 0.01640 0.12088 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.38390 69.34920 0.03470 0.05004 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.03000 10.01790 0.01210 0.12078 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79460 2.79590 -0.00130 -0.04650 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90230 10.89720 0.00510 0.04680 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33680 2.34080 -0.00400 -0.17088 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.72320 8.71980 0.00340 0.03899 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.24460 10.25660 -0.01200 -0.11700 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36700 10.37140 -0.00440 -0.04242 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.90170 10.90490 -0.00320 -0.02934 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.31070 10.31530 -0.00460 -0.04459 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.32470 10.32810 -0.00340 -0.03292 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.04620 10.05790 -0.01170 -0.11633 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10780 10.11180 -0.00400 -0.03956 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.47280 10.47600 -0.00320 -0.03055 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10800 10.11250 -0.00450 -0.04450 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14110 10.14380 -0.00270 -0.02662 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.14420 10.15460 -0.01040 -0.10242 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.36830 10.37720 -0.00890 -0.08576 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.11840 10.12870 -0.01030 -0.10169 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.00430 10.01540 -0.01110 -0.11083 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.03540 10.04530 -0.00990 -0.09855 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.09770 10.10660 -0.00890 -0.08806 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01740 10.02760 -0.01020 -0.10172 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.95450 9.96560 -0.01110 -0.11138 宏利台灣動力基金A類型 33.71000 33.38000 0.33000 0.98862 宏利台灣動力基金I類型 33.71000 33.38000 0.33000 0.98862 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.99260 9.98900 0.00360 0.03604 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.97770 9.97470 0.00300 0.03008 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.07480 10.07010 0.00470 0.04667 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.98960 9.98600 0.00360 0.03605 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.06990 10.05760 0.01230 0.12230 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80530 9.80030 0.00500 0.05102 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.53140 7.52210 0.00930 0.12364 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41620 7.41080 0.00540 0.07287 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328 宏利全球債券組合基金 13.74940 13.75170 -0.00230 -0.01673 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02550 3.02320 0.00230 0.07608 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42980 12.42280 0.00700 0.05635 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88170 8.87710 0.00460 0.05182 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.61890 2.62330 -0.00440 -0.16773 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.33280 11.33200 0.00080 0.00706 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31720 3.31670 0.00050 0.01508 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54170 0.54160 0.00010 0.01846 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.49480 12.49410 0.00070 0.00560 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.05440 11.05160 0.00280 0.02534 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49760 10.49780 -0.00020 -0.00191 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73520 8.73240 0.00280 0.03206 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35960 8.35750 0.00210 0.02513 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.15980 8.15990 -0.00010 -0.00123 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.35760 8.35470 0.00290 0.03471 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.64000 10.49000 0.15000 1.42993 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.54000 10.41000 0.13000 1.24880 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02110 3.02170 -0.00060 -0.01986 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43340 0.43360 -0.00020 -0.04613 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93210 12.94200 -0.00990 -0.07650 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98450 0.98510 -0.00060 -0.06091 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32230 7.32780 -0.00550 -0.07506 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05580 2.05650 -0.00070 -0.03404 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29590 0.29610 -0.00020 -0.06754 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.89630 8.90310 -0.00680 -0.07638 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32450 0.32470 -0.00020 -0.06160 宏利萬利貨幣市場基金 13.70300 13.70290 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.49000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.82000 27.66000 0.16000 0.57845 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.82000 27.66000 0.16000 0.57845 宏利澳幣保本基金 12.72940 12.73110 -0.00170 -0.01335 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.48280 10.46390 0.01890 0.18062 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.43310 9.41390 0.01920 0.20395 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.80440 8.79190 0.01250 0.14218 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.27460 11.25870 0.01590 0.14122 貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 貝萊德新台幣基金 12.98460 12.98450 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 29.10000 28.87000 0.23000 0.79667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46420 11.46060 0.00360 0.03141 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84140 9.83460 0.00680 0.06914 保德信大中華基金-人民幣 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 保德信大中華基金-美元 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 30.56000 30.58000 -0.02000 -0.06540 保德信中小型股基金 57.18000 57.05000 0.13000 0.22787 保德信中國中小基金-人民幣 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 保德信中國中小基金-美元 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 保德信中國中小基金-新臺幣 8.53000 8.58000 -0.05000 -0.58275 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.92150 9.92830 -0.00680 -0.06849 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.95480 9.96370 -0.00890 -0.08932 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.04270 10.04940 -0.00670 -0.06667 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.21730 11.22490 -0.00760 -0.06771 保德信中國品牌基金-人民幣 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 保德信中國品牌基金-美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.28000 28.14000 0.14000 0.49751 保德信全球消費商機基金 19.34000 19.31000 0.03000 0.15536 保德信全球基礎建設基金 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 6.94000 6.89000 0.05000 0.72569 保德信全球醫療生化基金-美元 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.44000 31.46000 -0.02000 -0.06357 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.72090 9.71320 0.00770 0.07927 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.98470 10.97570 0.00900 0.08200 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.15210 9.15030 0.00180 0.01967 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.32900 10.32690 0.00210 0.02034 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.07930 8.09460 -0.01530 -0.18901 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.25110 11.27250 -0.02140 -0.18984 保德信亞太基金 20.02000 19.98000 0.04000 0.20020 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.58020 8.59360 -0.01340 -0.15593 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.03810 12.05690 -0.01880 -0.15593 保德信店頭市場基金 40.99000 40.93000 0.06000 0.14659 保德信拉丁美洲基金 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860 保德信金平衡基金 32.45000 32.28000 0.17000 0.52664 保德信金滿意基金 45.89000 45.68000 0.21000 0.45972 保德信科技島基金 30.73000 30.57000 0.16000 0.52339 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 9.99620 10.02160 -0.02540 -0.25345 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.94780 9.96430 -0.01650 -0.16559 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.94780 9.96430 -0.01650 -0.16559 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 9.93870 9.96140 -0.02270 -0.22788 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 9.93870 9.96140 -0.02270 -0.22788 保德信高成長基金 108.73000 108.19000 0.54000 0.49912 保德信貨幣市場基金 15.86470 15.86450 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.77770 10.73460 0.04310 0.40151 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.86900 10.83240 0.03660 0.33788 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.12530 11.11010 0.01520 0.13681 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.50530 10.49750 0.00780 0.07430 保德信新世紀基金 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.07990 8.08380 -0.00390 -0.04824 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37030 10.37460 -0.00430 -0.04145 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.65520 11.66080 -0.00560 -0.04802 保德信新興趨勢組合基金 10.75000 10.66000 0.09000 0.84428 保德信瑞騰基金 15.66520 15.66510 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.54730 9.55560 -0.00830 -0.08686 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.18180 10.19060 -0.00880 -0.08635 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.41270 9.42380 -0.01110 -0.11779 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76020 9.77200 -0.01180 -0.12075 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.66550 9.67730 -0.01180 -0.12193 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22010 10.23320 -0.01310 -0.12801 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54830 9.55310 -0.00480 -0.05025 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99730 10.00240 -0.00510 -0.05099 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.17270 10.18140 -0.00870 -0.08545 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85750 9.87460 -0.01710 -0.17317 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37770 10.39570 -0.01800 -0.17315 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.82630 9.83590 -0.00960 -0.09760 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.24810 10.25810 -0.01000 -0.09748 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83120 9.84940 -0.01820 -0.18478 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49800 10.51800 -0.02000 -0.19015 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72870 9.74050 -0.01180 -0.12114 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.21660 10.22890 -0.01230 -0.12025 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.02680 10.03040 -0.00360 -0.03589 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.03050 10.03410 -0.00360 -0.03588 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.34730 10.33900 0.00830 0.08028 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 10.00010 9.99530 0.00480 0.04802 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 10.00090 9.99610 0.00480 0.04802 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.20510 10.23260 -0.02750 -0.26875 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30790 10.32010 -0.01220 -0.11822 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01190 10.01640 -0.00450 -0.04493 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96410 9.98150 -0.01740 -0.17432 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46490 10.48390 -0.01900 -0.18123 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08260 10.08970 -0.00710 -0.07037 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.91830 10.92630 -0.00800 -0.07322 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.99330 10.00340 -0.01010 -0.10097 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39610 10.40650 -0.01040 -0.09994 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52450 10.53960 -0.01510 -0.14327 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.54870 10.55550 -0.00680 -0.06442 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.42210 10.43530 -0.01320 -0.12649 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.08330 10.09430 -0.01100 -0.10897 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.08640 10.09750 -0.01110 -0.10993 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.05800 10.05440 0.00360 0.03581 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.06200 10.05840 0.00360 0.03579 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.09220 10.09350 -0.00130 -0.01288 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.09350 10.09480 -0.00130 -0.01288 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.91580 9.97230 -0.05650 -0.56657 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.91640 9.97280 -0.05640 -0.56554 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.08220 10.10010 -0.01790 -0.17723 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.20380 10.22150 -0.01770 -0.17316 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.15680 10.16040 -0.00360 -0.03543 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.51750 10.52380 -0.00630 -0.05986 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.90420 9.91300 -0.00880 -0.08877 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.09980 10.10880 -0.00900 -0.08903 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96960 1.97020 -0.00060 -0.03045 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85640 2.85710 -0.00070 -0.02450 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28970 0.28930 0.00040 0.13826 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45900 0.45840 0.00060 0.13089 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.14620 8.13830 0.00790 0.09707 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.03330 12.02190 0.01140 0.09483 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.74110 9.74870 -0.00760 -0.07796 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.53480 12.54530 -0.01050 -0.08370 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64940 8.64560 0.00380 0.04395 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.17220 11.16730 0.00490 0.04388 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.63100 10.64540 -0.01440 -0.13527 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33370 10.35080 -0.01710 -0.16520 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.50000 20.39000 0.11000 0.53948 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4764.58000 4736.96000 27.62000 0.58307 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12660 10.13620 -0.00960 -0.09471 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.10480 11.11470 -0.00990 -0.08907 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.94970 9.96230 -0.01260 -0.12648 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.42760 9.44740 -0.01980 -0.20958 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10510 10.12640 -0.02130 -0.21034 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.36210 9.38500 -0.02290 -0.24401 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.79050 9.81330 -0.02280 -0.23234 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.42600 10.44030 -0.01430 -0.13697 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.85560 5.85270 0.00290 0.04955 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91980 10.91430 0.00550 0.05039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.02300 10.02800 -0.00500 -0.04986 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 9.98060 9.98260 -0.00200 -0.02003 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.01730 10.02070 -0.00340 -0.03393 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.02300 10.02800 -0.00500 -0.04986 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 9.98060 9.98260 -0.00200 -0.02003 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01730 10.02070 -0.00340 -0.03393 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.41280 10.39690 0.01590 0.15293 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.54950 11.52670 0.02280 0.19780 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.76710 10.74570 0.02140 0.19915 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.89730 8.88370 0.01360 0.15309 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.32590 9.30760 0.01830 0.19661 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.21210 9.19380 0.01830 0.19905 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.22130 10.20570 0.01560 0.15286 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.82060 10.79920 0.02140 0.19816 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.80390 10.78230 0.02160 0.20033 柏瑞巨人基金-A類型 13.61000 13.53000 0.08000 0.59128 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71460 13.71440 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.25000 16.27000 -0.02000 -0.12293 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.25980 14.25790 0.00190 0.01333 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81240 12.80700 0.00540 0.04216 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.36580 13.35850 0.00730 0.05465 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.37320 8.37210 0.00110 0.01314 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67430 6.67340 0.00090 0.01349 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64970 8.64610 0.00360 0.04164 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49710 8.49000 0.00710 0.08363 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.71750 10.71170 0.00580 0.05415 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38640 8.38590 0.00050 0.00596 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 13.00270 12.99720 0.00550 0.04232 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.35180 12.35010 0.00170 0.01377 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.49590 13.48480 0.01110 0.08231 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.16710 12.16060 0.00650 0.05345 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.83530 8.83410 0.00120 0.01358 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65920 9.65510 0.00410 0.04246 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70900 9.70100 0.00800 0.08247 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52760 9.52240 0.00520 0.05461 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.39400 9.39340 0.00060 0.00639 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.70700 10.70060 0.00640 0.05981 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.82150 10.81430 0.00720 0.06658 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.58710 10.57670 0.01040 0.09833 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.69550 10.69130 0.00420 0.03928 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.72760 9.72180 0.00580 0.05966 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.56330 9.55690 0.00640 0.06697 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.71780 10.70420 0.01360 0.12705 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.59860 9.58920 0.00940 0.09803 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70620 9.70230 0.00390 0.04020 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.68720 10.68070 0.00650 0.06086 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.82240 10.81510 0.00730 0.06750 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.58760 10.57720 0.01040 0.09832 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.69670 10.69250 0.00420 0.03928 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.72760 9.72180 0.00580 0.05966 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.56350 9.55720 0.00630 0.06592 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.90490 10.89110 0.01380 0.12671 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.59880 9.58940 0.00940 0.09802 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.70680 9.70290 0.00390 0.04019 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33350 11.33280 0.00070 0.00618 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.94110 12.93890 0.00220 0.01700 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.17600 12.17090 0.00510 0.04190 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.87210 8.87150 0.00060 0.00676 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67800 9.67640 0.00160 0.01654 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.59330 9.58930 0.00400 0.04171 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.02870 11.02800 0.00070 0.00635 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.05040 12.04840 0.00200 0.01660 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.76290 11.75800 0.00490 0.04167 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.87230 8.87180 0.00050 0.00564 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67860 9.67700 0.00160 0.01653 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.59370 9.58970 0.00400 0.04171 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.33000 13.39000 -0.06000 -0.44810 柏瑞拉丁美洲基金 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.10810 12.13270 -0.02460 -0.20276 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.43600 10.45290 -0.01690 -0.16168 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.66660 7.68220 -0.01560 -0.20307 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.24030 10.25690 -0.01660 -0.16184 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.26520 12.26300 0.00220 0.01794 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.17150 12.16560 0.00590 0.04850 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.11680 11.11020 0.00660 0.05940 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.44920 8.44770 0.00150 0.01776 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63430 9.62970 0.00460 0.04777 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.66430 9.65850 0.00580 0.06005 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.70860 11.70300 0.00560 0.04785 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.77040 10.76850 0.00190 0.01764 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.09820 11.09160 0.00660 0.05950 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97710 9.97230 0.00480 0.04813 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.12920 9.12750 0.00170 0.01863 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.19140 9.18440 0.00700 0.07622 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.69100 9.68530 0.00570 0.05885 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.60700 12.59700 0.01000 0.07938 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.29480 12.28220 0.01260 0.10259 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.57710 11.56300 0.01410 0.12194 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.96510 6.95950 0.00560 0.08047 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.78200 8.77300 0.00900 0.10259 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44170 9.43020 0.01150 0.12195 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.83770 10.82890 0.00880 0.08126 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59520 11.58110 0.01410 0.12175 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.51340 9.50370 0.00970 0.10207 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.88890 8.88180 0.00710 0.07994 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64370 9.63200 0.01170 0.12147 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.10990 12.12210 -0.01220 -0.10064 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.06880 13.07950 -0.01070 -0.08181 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.87490 11.88280 -0.00790 -0.06648 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.31720 9.32660 -0.00940 -0.10079 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08020 10.08840 -0.00820 -0.08128 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05500 10.06170 -0.00670 -0.06659 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.31840 12.32840 -0.01000 -0.08111 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.80430 10.81520 -0.01090 -0.10078 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.31440 11.32200 -0.00760 -0.06713 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.94370 9.95370 -0.01000 -0.10047 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.48350 9.49310 -0.00960 -0.10113 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.32490 10.33330 -0.00840 -0.08129 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79240 9.79890 -0.00650 -0.06633 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.80000 18.81000 -0.01000 -0.05316 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.52000 17.52000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.34060 13.34270 -0.00210 -0.01574 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.30000 10.24840 0.05160 0.50349 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.44710 11.39210 0.05500 0.48279 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.45970 12.38690 0.07280 0.58772 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.92460 10.86690 0.05770 0.53097 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.83880 8.79450 0.04430 0.50372 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.47930 9.43380 0.04550 0.48231 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.32470 9.27030 0.05440 0.58682 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.42480 9.37500 0.04980 0.53120 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.97200 8.92710 0.04490 0.50296 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.27970 9.23510 0.04460 0.48294 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.20240 11.13700 0.06540 0.58723 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.36730 9.31770 0.04960 0.53232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.76000 10.87000 -0.11000 -1.01196 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.14000 34.51000 0.63000 1.82556 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.07000 28.00000 0.07000 0.25000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.59000 11.64000 -0.05000 -0.42955 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.96000 35.68000 0.28000 0.78475 國泰富時中國A50基金 21.81000 21.67000 0.14000 0.64605 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.43000 20.41000 0.02000 0.09799 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.29000 19.20000 0.09000 0.46875 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.66950 10.66680 0.00270 0.02531 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.56550 10.56420 0.00130 0.01231 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.52190 10.52670 -0.00480 -0.04560 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23980 10.23720 0.00260 0.02540 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16040 10.15910 0.00130 0.01280 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.07500 10.08000 -0.00500 -0.04960 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.04080 10.04300 -0.00220 -0.02191 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.96120 9.95310 0.00810 0.08138 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.00500 10.00630 -0.00130 -0.01299 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.68270 9.69000 -0.00730 -0.07534 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.90440 9.90660 -0.00220 -0.02221 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.83090 9.82290 0.00800 0.08144 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.86490 9.86610 -0.00120 -0.01216 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.54480 9.55190 -0.00710 -0.07433 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49720 11.49470 0.00250 0.02175 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74080 9.72880 0.01200 0.12335 第一金大中華基金 27.87000 27.67000 0.20000 0.72280 第一金小型精選基金 34.54000 34.53000 0.01000 0.02896 第一金中國世紀基金-人民幣 14.52000 14.58000 -0.06000 -0.41152 第一金中國世紀基金-美元 8.82190 8.85070 -0.02880 -0.32540 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85310 9.84910 0.00400 0.04061 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.11750 8.11690 0.00060 0.00739 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.52560 11.52090 0.00470 0.04080 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.68210 9.68130 0.00080 0.00826 第一金中概平衡基金 29.48000 29.25000 0.23000 0.78632 第一金台灣貨幣市場基金 15.34690 15.34670 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.92300 178.92100 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.27850 15.17760 0.10090 0.66480 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.27720 15.17640 0.10080 0.66419 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.55000 14.47000 0.08000 0.55287 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.56000 14.47000 0.09000 0.62198 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.21540 10.14210 0.07330 0.72273 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.21380 10.14050 0.07330 0.72284 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.15590 10.16070 -0.00480 -0.04724 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.15590 10.16070 -0.00480 -0.04724 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.75330 13.70800 0.04530 0.33046 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.77150 13.72610 0.04540 0.33076 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.87000 12.84000 0.03000 0.23364 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90440 9.89270 0.01170 0.11827 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89670 9.88520 0.01150 0.11634 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.42900 9.42040 0.00860 0.09129 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45350 9.44490 0.00860 0.09105 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.89420 10.88150 0.01270 0.11671 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.41400 10.40450 0.00950 0.09131 第一金全球大趨勢基金 24.90000 24.82000 0.08000 0.32232 第一金全球不動產證券化基金A 9.48600 9.46160 0.02440 0.25788 第一金全球不動產證券化基金B 6.49780 6.48110 0.01670 0.25767 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.35920 10.34810 0.01110 0.10727 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.35960 10.34840 0.01120 0.10823 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.40170 11.38950 0.01220 0.10712 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.40350 11.39120 0.01230 0.10798 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62230 8.61280 0.00950 0.11030 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.67870 10.66700 0.01170 0.10968 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21960 9.21550 0.00410 0.04449 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21810 9.21390 0.00420 0.04558 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65600 7.65190 0.00410 0.05358 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65110 7.64710 0.00400 0.05231 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.34040 8.33800 0.00240 0.02878 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34090 8.33850 0.00240 0.02878 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.75640 11.75110 0.00530 0.04510 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.75700 11.75170 0.00530 0.04510 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.30480 10.29940 0.00540 0.05243 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.30570 10.30020 0.00550 0.05340 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.96760 14.96330 0.00430 0.02874 第一金亞洲科技基金 19.15000 19.16000 -0.01000 -0.05219 第一金亞洲新興市場基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.16010 10.17510 -0.01500 -0.14742 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.16000 10.17500 -0.01500 -0.14742 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.99410 10.01500 -0.02090 -0.20869 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.99400 10.01490 -0.02090 -0.20869 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.22340 10.23850 -0.01510 -0.14748 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.24190 10.25650 -0.01460 -0.14235 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.22320 10.23830 -0.01510 -0.14749 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.05600 10.07710 -0.02110 -0.20939 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.07430 10.09490 -0.02060 -0.20406 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.05590 10.07700 -0.02110 -0.20939 第一金創新趨勢基金 23.35000 23.18000 0.17000 0.73339 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.47190 43.95650 -0.48460 -1.10245 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.28990 44.05990 -0.77000 -1.74762 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 43.36810 44.13330 -0.76520 -1.73384 第一金電子基金 36.99000 36.60000 0.39000 1.06557 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.10000 19.93000 0.17000 0.85299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.27000 20.01000 0.26000 1.29935 統一大中華中小基金(人民幣) 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 統一大中華中小基金(美元) 7.89000 7.93000 -0.04000 -0.50441 統一大中華中小基金(新台幣) 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 統一大東協高股息基金(美元) 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 統一大滿貫基金-A類型 38.49000 38.25000 0.24000 0.62745 統一大滿貫基金-I類型 38.49000 38.25000 0.24000 0.62745 統一大龍印基金 15.16000 15.15000 0.01000 0.06601 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 統一大龍騰中國基金(美元) 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860 統一中小基金 27.45000 27.10000 0.35000 1.29151 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99710 10.01000 -0.01290 -0.12887 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.04950 9.03970 0.00980 0.10841 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.67870 8.67390 0.00480 0.05534 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.70990 12.72620 -0.01630 -0.12808 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.46280 11.45030 0.01250 0.10917 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.94940 10.94330 0.00610 0.05574 統一台灣動力基金 21.70000 21.37000 0.33000 1.54422 統一全天候基金-A類型 125.96000 124.38000 1.58000 1.27030 統一全天候基金-I類型 126.85000 125.26000 1.59000 1.26936 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.43300 8.45100 -0.01800 -0.21299 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.92530 7.92340 0.00190 0.02398 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.83990 7.84300 -0.00310 -0.03953 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.19470 9.21440 -0.01970 -0.21380 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.64890 8.64690 0.00200 0.02313 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.54850 8.55180 -0.00330 -0.03859 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 統一全球債券組合基金 12.35910 12.36590 -0.00680 -0.05499 統一全球新科技基金(人民幣) 16.20000 16.14000 0.06000 0.37175 統一全球新科技基金(美元) 14.83000 14.75000 0.08000 0.54237 統一全球新科技基金(新台幣) 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766 統一亞太基金 25.87000 25.90000 -0.03000 -0.11583 統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 統一奔騰基金 66.66000 65.73000 0.93000 1.41488 統一強棒貨幣市場基金 16.76050 16.76020 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.37000 12.43000 -0.06000 -0.48270 統一強漢基金(美元) 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 統一強漢基金(新台幣) 28.26000 28.37000 -0.11000 -0.38773 統一統信基金 33.76000 33.44000 0.32000 0.95694 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.75390 37.88670 -0.13280 -0.35052 統一黑馬基金 66.61000 65.67000 0.94000 1.43140 統一新亞洲科技能源基金 17.18000 17.13000 0.05000 0.29189 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05360 8.05580 -0.00220 -0.02731 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.85010 10.85310 -0.00300 -0.02764 統一經建基金 53.13000 52.45000 0.68000 1.29647 統一龍馬基金 75.56000 75.00000 0.56000 0.74667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.22000 22.99000 0.23000 1.00043 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.56000 53.04000 0.52000 0.98039 野村中國機會基金 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41790 10.41960 -0.00170 -0.01632 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36620 10.36260 0.00360 0.03474 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.21400 10.21700 -0.00300 -0.02936 野村巴西基金 6.70000 6.65000 0.05000 0.75188 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 野村台灣高股息基金 26.82000 26.74000 0.08000 0.29918 野村台灣運籌基金 42.24000 41.93000 0.31000 0.73933 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.90370 9.90000 0.00370 0.03737 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76750 9.75890 0.00860 0.08812 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80510 9.79710 0.00800 0.08166 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.60960 10.60580 0.00380 0.03583 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.36320 10.35400 0.00920 0.08885 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05600 10.04790 0.00810 0.08061 野村平衡基金 21.88000 21.65000 0.23000 1.06236 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94340 9.94490 -0.00150 -0.01508 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16290 10.22150 -0.05860 -0.57330 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96020 9.95690 0.00330 0.03314 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99060 9.99210 -0.00150 -0.01501 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26300 10.32210 -0.05910 -0.57256 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00510 10.00180 0.00330 0.03299 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91690 9.91500 0.00190 0.01916 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.05010 10.05170 -0.00160 -0.01592 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06930 10.06600 0.00330 0.03278 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.90690 9.90660 0.00030 0.00303 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.12000 15.05000 0.07000 0.46512 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476 野村全球生技醫療基金 16.42000 16.36000 0.06000 0.36675 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.27230 10.28200 -0.00970 -0.09434 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.23680 10.24170 -0.00490 -0.04784 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09480 10.10170 -0.00690 -0.06831 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.51330 10.52340 -0.01010 -0.09598 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.44000 10.44510 -0.00510 -0.04883 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30380 10.31080 -0.00700 -0.06789 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.24510 10.25170 -0.00660 -0.06438 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.99950 11.00990 -0.01040 -0.09446 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.87310 10.87820 -0.00510 -0.04688 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.73230 10.73950 -0.00720 -0.06704 野村全球品牌基金 28.27000 28.18000 0.09000 0.31938 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.71000 12.66000 0.05000 0.39494 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.33000 19.25000 0.08000 0.41558 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.42000 12.36000 0.06000 0.48544 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.09740 11.09910 -0.00170 -0.01532 野村全球短期收益基金-美元計價 11.10340 11.09960 0.00380 0.03424 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80330 10.80070 0.00260 0.02407 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.53630 8.52280 0.01350 0.15840 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.35650 8.33960 0.01690 0.20265 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.86270 7.84890 0.01380 0.17582 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.12750 11.10990 0.01760 0.15842 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60760 10.58630 0.02130 0.20120 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08850 10.07080 0.01770 0.17576 野村成長基金 36.05000 35.68000 0.37000 1.03700 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.35720 8.35200 0.00520 0.06226 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.36750 8.35830 0.00920 0.11007 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48190 8.47610 0.00580 0.06843 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.81030 9.80420 0.00610 0.06222 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.66350 9.65280 0.01070 0.11085 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77420 9.76760 0.00660 0.06757 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.02940 10.03840 -0.00900 -0.08966 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.95740 9.96260 -0.00520 -0.05220 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.75110 9.75920 -0.00810 -0.08300 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47630 9.48520 -0.00890 -0.09383 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48280 9.48790 -0.00510 -0.05375 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.49090 9.49890 -0.00800 -0.08422 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.92810 9.93640 -0.00830 -0.08353 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.70240 10.71140 -0.00900 -0.08402 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59430 10.59990 -0.00560 -0.05283 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.60200 10.61080 -0.00880 -0.08293 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.79410 9.78490 0.00920 0.09402 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.79970 9.78600 0.01370 0.14000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.62180 9.61070 0.01110 0.11550 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.19280 8.18340 0.00940 0.11487 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88810 8.87980 0.00830 0.09347 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.75440 8.74210 0.01230 0.14070 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.84540 9.83400 0.01140 0.11592 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.48170 13.46620 0.01550 0.11510 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.80560 12.79370 0.01190 0.09301 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.35670 10.34210 0.01460 0.14117 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42770 10.43130 -0.00360 -0.03451 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36770 10.36620 0.00150 0.01447 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39640 10.39530 0.00110 0.01058 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81520 10.81880 -0.00360 -0.03328 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74330 10.74180 0.00150 0.01396 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.63840 10.63730 0.00110 0.01034 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.82570 10.82970 -0.00400 -0.03694 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.74350 10.74260 0.00090 0.00838 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.72300 10.72800 -0.00500 -0.04661 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22780 10.22640 0.00140 0.01369 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80370 9.80610 -0.00240 -0.02447 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42320 9.42050 0.00270 0.02866 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83110 8.83040 0.00070 0.00793 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43180 11.43090 0.00090 0.00787 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41320 10.43200 -0.01880 -0.18021 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.64390 11.66910 -0.02520 -0.21595 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.05370 11.07230 -0.01860 -0.16799 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74040 10.76000 -0.01960 -0.18216 野村泰國基金 42.33000 42.63000 -0.30000 -0.70373 野村高科技基金 12.24000 12.12000 0.12000 0.99010 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.50890 10.50590 0.00300 0.02856 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21160 10.20970 0.00190 0.01861 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.88420 10.95110 -0.06690 -0.61090 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.56390 9.55790 0.00600 0.06278 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.43170 9.42940 0.00230 0.02439 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.79670 9.80600 -0.00930 -0.09484 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.31750 12.31530 0.00220 0.01786 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.59370 14.68390 -0.09020 -0.61428 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.13110 11.12410 0.00700 0.06293 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.98500 10.98240 0.00260 0.02367 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.58550 11.59640 -0.01090 -0.09399 野村貨幣市場基金 16.36290 16.36260 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.48000 14.43000 0.05000 0.34650 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37920 10.38140 -0.00220 -0.02119 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00610 10.00210 0.00400 0.03999 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97150 9.97370 -0.00220 -0.02206 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.26240 10.26620 -0.00380 -0.03701 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.20690 10.20520 0.00170 0.01666 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.19800 10.19670 0.00130 0.01275 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.77410 10.77810 -0.00400 -0.03711 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.67490 10.67280 0.00210 0.01968 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69730 10.69610 0.00120 0.01122 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04690 10.04310 0.00380 0.03784 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.01790 10.00970 0.00820 0.08192 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82560 9.82020 0.00540 0.05499 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.80100 10.79700 0.00400 0.03705 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.72090 10.71210 0.00880 0.08215 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.52090 10.51510 0.00580 0.05516 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.51650 10.52300 -0.00650 -0.06177 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82310 7.82810 -0.00500 -0.06387 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.22300 12.23080 -0.00780 -0.06377 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.45830 10.45720 0.00110 0.01052 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.76220 10.82480 -0.06260 -0.57830 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39270 10.38660 0.00610 0.05873 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.30860 10.30900 -0.00040 -0.00388 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42140 10.42700 -0.00560 -0.05371 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.45870 10.45760 0.00110 0.01052 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.76360 10.82600 -0.06240 -0.57639 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39260 10.38650 0.00610 0.05873 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.31190 10.31220 -0.00030 -0.00291 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42050 10.42610 -0.00560 -0.05371 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.46920 10.47000 -0.00080 -0.00764 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77980 10.84410 -0.06430 -0.59295 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.40230 10.39810 0.00420 0.04039 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.32190 10.32410 -0.00220 -0.02131 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43430 10.44200 -0.00770 -0.07374 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.46920 10.46990 -0.00070 -0.00669 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.78140 10.84580 -0.06440 -0.59378 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40970 10.40550 0.00420 0.04036 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.33220 10.33360 -0.00140 -0.01355 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43570 10.44340 -0.00770 -0.07373 野村精選貨幣市場基金 12.12620 12.12600 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 野村積極成長基金 15.29000 15.13000 0.16000 1.05750 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.93000 11.78000 0.15000 1.27334 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 43.22000 42.69000 0.53000 1.24151 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67480 10.67210 0.00270 0.02530 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51410 8.51520 -0.00110 -0.01292 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82610 7.82350 0.00260 0.03323 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60330 7.60170 0.00160 0.02105 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.37990 12.38160 -0.00170 -0.01373 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.04630 11.04260 0.00370 0.03351 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77510 10.77280 0.00230 0.02135 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 野村環球基金-人民幣計價 17.87000 17.86000 0.01000 0.05599 野村環球基金-美元計價 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.15000 19.15000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 26.28000 26.01000 0.27000 1.03806 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91780 16.91760 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 22.79000 22.64000 0.15000 0.66254 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.67790 10.69290 -0.01500 -0.14028 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.97690 13.99680 -0.01990 -0.14218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.03190 11.02700 0.00490 0.04444 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.66200 10.65460 0.00740 0.06945 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88320 10.88120 0.00200 0.01838 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.48170 10.47720 0.00450 0.04295 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.97820 9.98200 -0.00380 -0.03807 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.97680 9.98080 -0.00400 -0.04008 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 10.00180 10.00290 -0.00110 -0.01100 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 10.00180 10.00290 -0.00110 -0.01100 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.96700 9.97460 -0.00760 -0.07619 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.96730 9.97500 -0.00770 -0.07719 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41440 10.41440 0.00000 0.00000 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.22220 10.21920 0.00300 0.02936 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.89380 9.89750 -0.00370 -0.03738 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.42280 10.41880 0.00400 0.03839 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.66410 10.65830 0.00580 0.05442 凱基台商天下基金 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693 凱基台灣精五門基金 23.65000 23.45000 0.20000 0.85288 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.48050 46.16360 -0.68310 -1.47974 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.14010 47.63300 -0.49290 -1.03479 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.76990 40.81550 -0.04560 -0.11172 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.68120 45.85420 -0.17300 -0.37728 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.46000 46.57780 -0.11780 -0.25291 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.03620 46.38350 -0.34730 -0.74876 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.05590 10.04110 0.01480 0.14739 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.05550 10.04080 0.01470 0.14640 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.05480 10.04010 0.01470 0.14641 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.05400 10.03950 0.01450 0.14443 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.97440 9.99650 -0.02210 -0.22108 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.95900 9.97810 -0.01910 -0.19142 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.13900 10.12110 0.01790 0.17686 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.13900 10.12110 0.01790 0.17686 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.13900 10.12110 0.01790 0.17686 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.13900 10.12110 0.01790 0.17686 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.98130 9.97030 0.01100 0.11033 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.98120 9.97020 0.01100 0.11033 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.98180 9.97080 0.01100 0.11032 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.98190 9.97090 0.01100 0.11032 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.28900 12.32970 -0.04070 -0.33010 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61200 11.61180 0.00020 0.00172 凱基開創基金 31.09000 30.87000 0.22000 0.71267 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.18000 22.01000 0.17000 0.77238 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.64320 21.46890 0.17430 0.81187 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.45000 17.46000 -0.01000 -0.05727 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.78780 16.78960 -0.00180 -0.01072 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.47000 7.44000 0.03000 0.40323 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.87060 42.03430 -0.16370 -0.38944 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.35830 42.48700 -0.12870 -0.30292 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.20960 42.40440 -0.19480 -0.45939 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.26480 11.22750 0.03730 0.33222 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.22100 12.30910 -0.08810 -0.71573 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.44000 12.53000 -0.09000 -0.71828 凱基護城河基金-台幣計價A 12.85000 12.77000 0.08000 0.62647 凱基護城河基金-美元計價B 12.67450 12.59610 0.07840 0.62241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.71670 10.68120 0.03550 0.33236 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.18240 10.14640 0.03600 0.35481 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.12750 10.09800 0.02950 0.29214 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.71650 10.68110 0.03540 0.33143 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.18240 10.14640 0.03600 0.35481 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.12750 10.09800 0.02950 0.29214 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.03000 12.14000 -0.11000 -0.90610 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.48000 35.88000 0.60000 1.67224 富邦NASDAQ-100基金 31.24000 31.00000 0.24000 0.77419 富邦上証180基金 30.96000 30.88000 0.08000 0.25907 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20480 0.20460 0.00020 0.09775 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.27000 6.26000 0.01000 0.15974 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.29000 48.47000 -0.18000 -0.37136 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.74990 12.73510 0.01480 0.11621 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.67410 11.66040 0.01370 0.11749 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.93460 10.92660 0.00800 0.07322 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.75660 10.74420 0.01240 0.11541 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.76530 9.75380 0.01150 0.11790 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.15690 9.15020 0.00670 0.07322 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.57540 19.58270 -0.00730 -0.03728 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.72730 11.72480 0.00250 0.02132 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.34390 10.34580 -0.00190 -0.01836 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.96290 13.95200 0.01090 0.07813 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02060 2.01860 0.00200 0.09908 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38390 9.37660 0.00730 0.07785 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40710 1.40570 0.00140 0.09959 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.61660 12.62220 -0.00560 -0.04437 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82380 1.82430 -0.00050 -0.02741 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46400 10.46860 -0.00460 -0.04394 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53410 1.53460 -0.00050 -0.03258 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.09650 11.09950 -0.00300 -0.02703 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.02240 11.02280 -0.00040 -0.00363 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.41000 14.51000 -0.10000 -0.68918 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.42000 20.16000 0.26000 1.28968 富邦日本東証基金 21.15000 21.05000 0.10000 0.47506 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.16000 47.95000 0.21000 0.43796 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.16000 47.75000 0.41000 0.85864 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 56.93000 56.36000 0.57000 1.01136 富邦台灣心基金 24.80000 24.48000 0.32000 1.30719 富邦台灣釆吉50基金 50.30000 49.77000 0.53000 1.06490 富邦台灣科技指數基金 63.61000 62.91000 0.70000 1.11270 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.25530 48.37130 -0.11600 -0.23981 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.28740 41.31170 -0.02430 -0.05882 富邦全球不動產基金-(美元) 0.32000 0.31810 0.00190 0.59730 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69620 2.69950 -0.00330 -0.12224 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36250 0.36280 -0.00030 -0.08269 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.05850 11.07390 -0.01540 -0.13907 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29240 2.29530 -0.00290 -0.12635 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34010 0.34040 -0.00030 -0.08813 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33500 9.34800 -0.01300 -0.13907 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.67000 23.62000 0.05000 0.21169 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.00000 28.93000 0.07000 0.24196 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72930 15.72910 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.44000 17.27000 0.17000 0.98437 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.03010 41.13670 -0.10660 -0.25914 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.64890 44.77380 -0.12490 -0.27896 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.07170 40.16880 -0.09710 -0.24173 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.81340 39.89080 -0.07740 -0.19403 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.94320 9.95400 -0.01080 -0.10850 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.98510 9.99360 -0.00850 -0.08505 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.96040 9.97450 -0.01410 -0.14136 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.94320 9.95400 -0.01080 -0.10850 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.98510 9.99360 -0.00850 -0.08505 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.96010 9.97450 -0.01440 -0.14437 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.57430 39.88360 -0.30930 -0.77551 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.57960 39.89240 -0.31280 -0.78411 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.56100 39.56490 -0.00390 -0.00986 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.10180 46.27580 -0.17400 -0.37601 富邦長紅基金 68.69000 67.81000 0.88000 1.29774 富邦科技基金 27.15000 26.95000 0.20000 0.74212 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.84520 40.91460 -0.06940 -0.16962 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.75530 46.11170 -0.35640 -0.77291 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.94810 40.12080 -0.17270 -0.43045 富邦恒生國企ETF基金 20.14000 20.16000 -0.02000 -0.09921 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.69000 25.77000 -0.08000 -0.31044 富邦高成長基金 26.48000 26.14000 0.34000 1.30069 富邦基金A類型 15.39000 15.19000 0.20000 1.31666 富邦基金I類型 15.39000 15.19000 0.20000 1.31666 富邦深証100基金 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263 富邦富時歐洲ETF基金 20.81000 20.69000 0.12000 0.57999 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41720 0.41710 0.00010 0.02398 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.36440 12.35620 0.00820 0.06636 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.10630 9.10030 0.00600 0.06593 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29110 0.29110 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.27670 8.27120 0.00550 0.06650 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.24280 10.20340 0.03940 0.38615 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.72950 10.69500 0.03450 0.32258 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.35770 9.32180 0.03590 0.38512 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.79150 9.75990 0.03160 0.32377 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.97000 18.60000 -0.63000 -3.38710 富邦精準基金 49.97000 49.45000 0.52000 1.05157 富邦精銳中小基金 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.24000 19.77000 -0.53000 -2.68083 富邦臺灣公司治理100基金 22.90000 22.70000 0.20000 0.88106 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.62000 6.67000 -0.05000 -0.74963 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 18.25000 17.98000 0.27000 1.50167 富邦標普美國特別股ETF基金 19.77000 19.80000 -0.03000 -0.15152 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.17560 11.16670 0.00890 0.07970 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.54960 10.53390 0.01570 0.14904 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52680 10.51790 0.00890 0.08462 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.52860 10.52020 0.00840 0.07985 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.89550 9.88070 0.01480 0.14979 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.86380 9.85550 0.00830 0.08422 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.64000 32.40000 0.24000 0.74074 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95240 9.94850 0.00390 0.03920 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.91360 9.90940 0.00420 0.04238 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.67320 9.66920 0.00400 0.04137 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.40960 10.40540 0.00420 0.04036 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.37900 10.37470 0.00430 0.04145 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.13010 10.12580 0.00430 0.04247 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.34170 8.32970 0.01200 0.14406 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04440 9.03230 0.01210 0.13396 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.53710 8.52580 0.01130 0.13254 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31010 10.29530 0.01480 0.14375 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.38620 10.37220 0.01400 0.13498 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84230 9.82920 0.01310 0.13328 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.99740 9.98360 0.01380 0.13823 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60870 8.60160 0.00710 0.08254 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.91800 9.91050 0.00750 0.07568 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11600 9.10920 0.00680 0.07465 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.61060 11.60110 0.00950 0.08189 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.42150 11.41280 0.00870 0.07623 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62990 10.62210 0.00780 0.07343 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33210 9.32480 0.00730 0.07829 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.40000 15.34000 0.06000 0.39113 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79890 8.79050 0.00840 0.09556 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.70820 9.69960 0.00860 0.08866 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13730 9.12920 0.00810 0.08873 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.80130 10.79080 0.01050 0.09731 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.83030 10.82080 0.00950 0.08779 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25790 10.24910 0.00880 0.08586 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.29870 9.29010 0.00860 0.09257 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.19000 9.26000 -0.07000 -0.75594 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.28360 10.27690 0.00670 0.06519 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.50610 9.50090 0.00520 0.05473 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.92600 8.92490 0.00110 0.01233 富蘭克林華美中華基金 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.39000 24.27000 0.12000 0.49444 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.15000 23.10000 0.05000 0.21645 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.00700 8.02730 -0.02030 -0.25289 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.26120 9.28000 -0.01880 -0.20259 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.32380 10.34480 -0.02100 -0.20300 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.68350 9.70800 -0.02450 -0.25237 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.79320 11.78840 0.00480 0.04072 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71920 8.71570 0.00350 0.04016 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.78720 8.78370 0.00350 0.03985 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.87200 9.86800 0.00400 0.04054 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.69410 14.71870 -0.02460 -0.16713 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.43510 10.45260 -0.01750 -0.16742 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.26240 10.27950 -0.01710 -0.16635 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.76430 10.76230 0.00200 0.01858 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65480 7.65340 0.00140 0.01829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.95530 8.95360 0.00170 0.01899 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.94600 9.94420 0.00180 0.01810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.22170 11.22500 -0.00330 -0.02940 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.45180 7.45390 -0.00210 -0.02817 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.73490 8.73740 -0.00250 -0.02861 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.86320 9.86610 -0.00290 -0.02939 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.01440 11.01620 -0.00180 -0.01634 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66150 7.66280 -0.00130 -0.01697 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.07980 8.08510 -0.00530 -0.06555 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26310 9.26570 -0.00260 -0.02806 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.43310 10.43590 -0.00280 -0.02683 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.97430 12.98290 -0.00860 -0.06624 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.04610 13.01110 0.03500 0.26900 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 富蘭克林華美第一富基金 42.61000 42.11000 0.50000 1.18737 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36800 10.36780 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.50000 14.42000 0.08000 0.55479 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.12000 13.05000 0.07000 0.53640 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.10000 15.02000 0.08000 0.53262 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.46870 9.48230 -0.01360 -0.14343 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.46870 9.48230 -0.01360 -0.14343 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.44390 9.47500 -0.03110 -0.32823 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.44390 9.47490 -0.03100 -0.32718 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.64780 9.66320 -0.01540 -0.15937 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.41960 9.43460 -0.01500 -0.15899 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.41960 9.43460 -0.01500 -0.15899 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.58750 9.60790 -0.02040 -0.21233 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.36040 9.38040 -0.02000 -0.21321 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.36040 9.38040 -0.02000 -0.21321 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.26270 6.23720 0.02550 0.40884 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.58750 10.57430 0.01320 0.12483 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48480 9.48430 0.00050 0.00527 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65210 11.65150 0.00060 0.00515 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.60440 6.60710 -0.00270 -0.04087 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83850 8.83860 -0.00010 -0.00113 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.51130 10.49570 0.01560 0.14863 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.85200 10.85660 -0.00460 -0.04237 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.21000 68.51000 -0.30000 -0.43789 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 70.83000 71.09000 -0.26000 -0.36573 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.85680 61.94670 -0.08990 -0.14512 復華1至5年期高收益債券基金 20.37000 20.38000 -0.01000 -0.04907 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.14110 68.44210 -0.30100 -0.43979 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.51940 66.69590 -0.17650 -0.26463 復華人民幣貨幣市場基金 11.94500 11.94430 0.00070 0.00586 復華人生目標基金 42.43440 42.22600 0.20840 0.49353 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 復華大中華中小策略基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 復華中小精選基金 70.75000 70.40000 0.35000 0.49716 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.65160 50.73960 -0.08800 -0.17343 復華中國特選信用債券ETF基金 61.54830 61.60330 -0.05500 -0.08928 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 復華六年到期新興市場債券基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.56000 12.46000 0.10000 0.80257 復華全方位基金 33.16000 32.88000 0.28000 0.85158 復華全球大趨勢基金-美元 13.13000 13.07000 0.06000 0.45907 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.43000 20.35000 0.08000 0.39312 復華全球平衡基金-美元 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 復華全球平衡基金-新臺幣 19.52000 19.50000 0.02000 0.10256 復華全球物聯網科技基金-美元 14.54000 14.43000 0.11000 0.76230 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.86000 13.75000 0.11000 0.80000 復華全球原物料基金 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780 復華全球消費基金-新臺幣 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13420 12.13770 -0.00350 -0.02884 復華全球債券基金 14.81210 14.85240 -0.04030 -0.27134 復華全球債券組合基金 15.30000 15.31000 -0.01000 -0.06532 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.81000 15.77000 0.04000 0.25365 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 復華全球戰略配置強基金-美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 復華有利貨幣市場基金 13.51280 13.51260 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 復華亞太成長基金 12.80000 12.71000 0.09000 0.70810 復華亞太神龍科技基金-美元 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 復華東協世紀基金 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300 復華南非幣長期收益基金A 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972 復華南非幣長期收益基金B 7.94000 7.97000 -0.03000 -0.37641 復華南非幣短期收益基金A 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.24580 70.79090 -0.54510 -0.77001 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.01000 21.71000 0.30000 1.38185 復華美國新星基金-美元 12.88000 12.82000 0.06000 0.46802 復華美國新星基金-新臺幣 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693 復華恒生基金 20.38000 20.32000 0.06000 0.29528 復華恒生單日反向一倍基金 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294 復華恒生單日正向二倍基金 28.37000 28.18000 0.19000 0.67424 復華神盾基金 29.68190 29.48080 0.20110 0.68214 復華高成長基金 73.40000 72.88000 0.52000 0.71350 復華高益策略組合基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 復華貨幣市場基金 14.47760 14.47740 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.90000 17.75000 0.15000 0.84507 復華富時台灣高股息低波動基金 49.52000 49.15000 0.37000 0.75280 復華復華基金 23.00000 22.84000 0.16000 0.70053 復華華人世紀基金 18.22000 18.22000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 36.93280 36.70730 0.22550 0.61432 復華傳家基金 24.61130 24.50600 0.10530 0.42969 復華奧林匹克全球組合基金 15.98000 15.97000 0.01000 0.06262 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華新興人民幣債券基金A 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 復華新興人民幣債券基金B 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華新興市場10年期以上債券基金 22.17000 22.23000 -0.06000 -0.26991 復華新興市場企業債券ETF基金 69.78000 69.93000 -0.15000 -0.21450 復華新興市場高收益債券基金A 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.26000 0.01000 0.19011 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 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-0.00568 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.04300 11.05040 -0.00740 -0.06697 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.77640 10.76630 0.01010 0.09381 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.70880 10.71180 -0.00300 -0.02801 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.63330 10.64280 -0.00950 -0.08926 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.77840 10.77200 0.00640 0.05941 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.06000 12.09540 -0.03540 -0.29267 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.68010 10.68610 -0.00600 -0.05615 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.96290 10.95640 0.00650 0.05933 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.36560 12.40190 -0.03630 -0.29270 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.82440 10.83050 -0.00610 -0.05632 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.80000 10.81280 -0.01280 -0.11838 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.24480 10.23910 0.00570 0.05567 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.21730 10.22350 -0.00620 -0.06064 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.95840 9.97070 -0.01230 -0.12336 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.55150 10.55050 0.00100 0.00948 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.89430 10.93330 -0.03900 -0.35671 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.54090 10.55310 -0.01220 -0.11561 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55050 10.54950 0.00100 0.00948 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.89440 10.93330 -0.03890 -0.35579 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.53780 10.55010 -0.01230 -0.11659 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44510 10.44590 -0.00080 -0.00766 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.41670 10.42840 -0.01170 -0.11219 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44330 10.44410 -0.00080 -0.00766 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.41790 10.42960 -0.01170 -0.11218 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.06710 11.06610 0.00100 0.00904 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.03280 11.04390 -0.01110 -0.10051 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.94550 10.96330 -0.01780 -0.16236 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.23410 10.23310 0.00100 0.00977 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.20570 10.21660 -0.01090 -0.10669 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.94820 9.96500 -0.01680 -0.16859 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23600 9.23680 -0.00080 -0.00866 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07530 8.06610 0.00920 0.11406 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.98440 7.98030 0.00410 0.05138 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.19850 12.19960 -0.00110 -0.00902 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.70030 10.68810 0.01220 0.11415 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69830 10.69280 0.00550 0.05144 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.02050 10.01540 0.00510 0.05092 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.97780 9.98510 -0.00730 -0.07311 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.85290 9.86620 -0.01330 -0.13480 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.03540 10.02810 0.00730 0.07280 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.98590 10.01390 -0.02800 -0.27961 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99300 9.99810 -0.00510 -0.05101 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.03570 10.02840 0.00730 0.07279 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.98570 10.01380 -0.02810 -0.28061 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99320 9.99820 -0.00500 -0.05001 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.01090 10.00490 0.00600 0.05997 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.84500 9.85750 -0.01250 -0.12681 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.96980 9.97630 -0.00650 -0.06515 景順主流基金 20.42000 20.20000 0.22000 1.08911 景順台灣科技基金 35.61000 35.30000 0.31000 0.87819 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 景順全球科技基金 23.97000 23.76000 0.21000 0.88384 景順全球康健基金 19.46000 19.52000 -0.06000 -0.30738 景順貨幣市場基金 16.01060 16.01040 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.70000 34.50000 0.20000 0.57971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.99000 14.84000 0.15000 1.01078 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.89000 13.77000 0.12000 0.87146 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.81000 11.78000 0.03000 0.25467 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71140 8.70610 0.00530 0.06088 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.70230 7.69600 0.00630 0.08186 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.69430 11.68720 0.00710 0.06075 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32760 10.31910 0.00850 0.08237 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 華南永昌中國A股基金(美元) 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64300 9.63880 0.00420 0.04357 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.76040 9.76220 -0.00180 -0.01844 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.33140 10.32690 0.00450 0.04358 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46030 10.46220 -0.00190 -0.01816 華南永昌永昌基金 20.50000 20.38000 0.12000 0.58881 華南永昌全球亨利組合基金 14.89230 14.89550 -0.00320 -0.02148 華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌全球精品基金 16.81000 16.81000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.65000 13.62000 0.03000 0.22026 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388 華南永昌物聯網精選基金 12.68000 12.59000 0.09000 0.71485 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30300 16.30280 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.94280 25.77530 0.16750 0.64985 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00600 12.00580 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.84650 10.83950 0.00700 0.06458 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.40300 10.39890 0.00410 0.03943 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95790 9.95150 0.00640 0.06431 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.48400 9.48020 0.00380 0.04008 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.69090 10.68130 0.00960 0.08988 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.18730 10.18060 0.00670 0.06581 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.93340 9.92440 0.00900 0.09069 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.40160 9.39540 0.00620 0.06599 華頓中小型基金 24.82000 24.49000 0.33000 1.34749 華頓中國多重機會平衡基金 12.20410 12.23780 -0.03370 -0.27538 華頓台灣基金 25.87000 25.42000 0.45000 1.77026 華頓平安貨幣市場基金 11.58700 11.58680 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.32000 17.39000 -0.07000 -0.40253 華頓全球高收益債券基金A 13.82590 13.82300 0.00290 0.02098 華頓全球高收益債券基金B 7.92770 7.92600 0.00170 0.02145 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.88750 2.88180 0.00570 0.19779 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.49740 12.47470 0.02270 0.18197 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40850 0.40750 0.00100 0.24540 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.27430 12.26180 0.01250 0.10194 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.18890 12.17650 0.01240 0.10184 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.92220 10.91070 0.01150 0.10540 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56140 10.55220 0.00920 0.08719 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.48690 10.47770 0.00920 0.08781 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.22430 9.21620 0.00810 0.08789 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86560 10.84940 0.01620 0.14932 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79140 10.77520 0.01620 0.15035 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.55230 9.53630 0.01600 0.16778 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69380 2.69600 -0.00220 -0.08160 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13340 2.13490 -0.00150 -0.07026 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.05460 12.06040 -0.00580 -0.04809 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22630 9.23080 -0.00450 -0.04875 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38040 0.38060 -0.00020 -0.05255 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29870 0.29860 0.00010 0.03349 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.67000 3.67000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.88000 15.86000 0.02000 0.12610 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.21000 26.01000 0.20000 0.76894 匯豐全球趨勢組合基金 12.69000 12.63000 0.06000 0.47506 匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 匯豐安富基金 27.09000 26.95000 0.14000 0.51948 匯豐成功基金 43.45000 43.23000 0.22000 0.50891 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80710 2.80610 0.00100 0.03564 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43970 2.43870 0.00100 0.04101 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.01440 12.00810 0.00630 0.05246 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00150 7.99460 0.00690 0.08631 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39800 0.39760 0.00040 0.10060 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33840 0.33810 0.00030 0.08873 匯豐金磚動力基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02390 15.02380 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.96000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.41760 5.42720 -0.00960 -0.17689 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.33420 9.34430 -0.01010 -0.10809 匯豐龍鳳基金-A類型 56.65000 56.20000 0.45000 0.80071 匯豐龍鳳基金-I類型 56.65000 56.20000 0.45000 0.80071 匯豐龍騰電子基金 41.26000 40.86000 0.40000 0.97895 匯豐雙高收益債券組合基金 12.78610 12.80170 -0.01560 -0.12186 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.70000 19.59000 0.11000 0.56151 新光中國成長基金(人民幣) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 新光中國成長基金(美元) 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 新光中國成長基金(新臺幣) 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.68140 11.65730 0.02410 0.20674 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38450 10.38240 0.00210 0.02023 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.61690 10.62310 -0.00620 -0.05836 新光台灣富貴基金 26.01000 25.95000 0.06000 0.23121 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.72000 21.60000 0.12000 0.55556 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.02670 39.10280 -0.07610 -0.19462 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.82700 45.16750 -0.34050 -0.75386 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627 新光全球AI新創產業基金美元 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633 新光全球生技醫療基金(美元) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 新光全球債券基金(A累積)美元 11.14660 11.16530 -0.01870 -0.16748 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.79740 10.82400 -0.02660 -0.24575 新光全球債券基金(B配息)美元 10.45880 10.47630 -0.01750 -0.16704 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.11750 10.14240 -0.02490 -0.24550 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 新光吉星貨幣市場基金 15.52850 15.52830 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 新光多重資產基金(A累積)美元 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461 新光亞洲精選基金-美金 21.43000 21.38000 0.05000 0.23386 新光亞洲精選基金-新台幣 21.52000 21.48000 0.04000 0.18622 新光店頭基金 23.92000 23.88000 0.04000 0.16750 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.29670 41.46280 -0.16610 -0.40060 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 新光特選內需收益ETF基金 21.50000 21.40000 0.10000 0.46729 新光創新科技基金 14.28000 14.24000 0.04000 0.28090 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.19980 10.18260 0.01720 0.16892 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.49580 10.50840 -0.01260 -0.11990 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11540 10.11960 -0.00420 -0.04150 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22170 9.20610 0.01560 0.16945 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.46520 9.47650 -0.01130 -0.11924 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06690 9.07230 -0.00540 -0.05952 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.21320 40.26410 -0.05090 -0.12642 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.15200 45.48540 -0.33340 -0.73298 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 新光澳幣保本基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.92150 10.92870 -0.00720 -0.06588 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41520 9.42110 -0.00590 -0.06263 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.30790 9.31490 -0.00700 -0.07515 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54060 10.54840 -0.00780 -0.07394 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.70680 10.71250 -0.00570 -0.05321 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.43980 9.44380 -0.00400 -0.04236 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.37700 9.38670 -0.00970 -0.10334 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62360 10.63460 -0.01100 -0.10344 瑞銀全球創新趨勢基金 7.24000 7.18000 0.06000 0.83565 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.36000 10.24000 0.12000 1.17188 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.99270 10.96980 0.02290 0.20875 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59920 9.57950 0.01970 0.20565 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.92420 14.89670 0.02750 0.18460 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.53400 8.51820 0.01580 0.18549 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.70760 10.68560 0.02200 0.20588 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53920 9.51780 0.02140 0.22484 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58890 9.57160 0.01730 0.18074 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.76840 10.74830 0.02010 0.18701 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.85730 39.87510 -0.01780 -0.04464 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.35040 39.34300 0.00740 0.01881 群益10年期以上金融債ETF基金 43.15920 43.32220 -0.16300 -0.37625 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.91920 44.15330 -0.23410 -0.53020 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.13290 44.32450 -0.19160 -0.43227 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.66370 45.88900 -0.22530 -0.49097 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.95090 44.15490 -0.20400 -0.46201 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.63460 47.89020 -0.25560 -0.53372 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.04440 49.26660 -0.22220 -0.45102 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.99400 47.13380 -0.13980 -0.29660 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.79950 39.84720 -0.04770 -0.11971 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.72530 10.73470 -0.00940 -0.08757 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.42310 45.77410 -0.35100 -0.76681 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.05610 39.08350 -0.02740 -0.07011 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.55240 11.55000 0.00240 0.02078 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89600 9.88380 0.01220 0.12343 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.33010 14.35890 -0.02880 -0.20057 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.42230 10.42570 -0.00340 -0.03261 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.60290 12.52670 0.07620 0.60830 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.82670 11.73540 0.09130 0.77799 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.12150 11.05420 0.06730 0.60882 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.52100 9.44750 0.07350 0.77798 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.11500 10.05390 0.06110 0.60772 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.69520 8.62810 0.06710 0.77769 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.12000 9.05000 0.07000 0.77348 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.28620 9.23010 0.05610 0.60779 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.25070 8.18700 0.06370 0.77806 群益中小型股基金 49.39000 49.07000 0.32000 0.65213 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.93700 10.98450 -0.04750 -0.43243 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.88070 9.90700 -0.02630 -0.26547 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.19240 9.22250 -0.03010 -0.32638 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.19490 9.23480 -0.03990 -0.43206 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.30560 8.32760 -0.02200 -0.26418 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.72800 7.75330 -0.02530 -0.32631 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.76520 10.75640 0.00880 0.08181 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.84160 11.83200 0.00960 0.08114 群益中國高收益債券基金-美元 11.39720 11.38530 0.01190 0.10452 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.37720 10.37220 0.00500 0.04821 群益中國新機會基金N-人民幣 9.54720 9.60670 -0.05950 -0.61936 群益中國新機會基金N-美元 8.53090 8.56960 -0.03870 -0.45160 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 群益中國新機會基金-人民幣 8.46670 8.51950 -0.05280 -0.61975 群益中國新機會基金-美元 9.12100 9.16250 -0.04150 -0.45293 群益中國新機會基金-新臺幣 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 群益平衡王基金 20.95080 20.88410 0.06670 0.31938 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01390 10.01970 -0.00580 -0.05789 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.85290 9.86470 -0.01180 -0.11962 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01400 10.01980 -0.00580 -0.05789 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.85290 9.86470 -0.01180 -0.11962 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01410 10.01990 -0.00580 -0.05788 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.85280 9.86470 -0.01190 -0.12063 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.84490 9.85610 -0.01120 -0.11364 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.05750 10.04180 0.01570 0.15635 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.89570 9.88640 0.00930 0.09407 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.05750 10.04180 0.01570 0.15635 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.89570 9.88640 0.00930 0.09407 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.05750 10.04180 0.01570 0.15635 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.89570 9.88640 0.00930 0.09407 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.91090 9.90070 0.01020 0.10302 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.05880 10.05280 0.00600 0.05968 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.89700 9.89720 -0.00020 -0.00202 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.05880 10.05280 0.00600 0.05968 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.89700 9.89720 -0.00020 -0.00202 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.05880 10.05270 0.00610 0.06068 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.89700 9.89720 -0.00020 -0.00202 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.90190 9.90140 0.00050 0.00505 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.54000 6.51000 0.03000 0.46083 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 13.01330 12.93660 0.07670 0.59289 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 12.08640 11.99490 0.09150 0.76282 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.37000 11.29000 0.08000 0.70859 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 11.00900 10.94410 0.06490 0.59301 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.22380 10.14640 0.07740 0.76283 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.88040 10.81620 0.06420 0.59355 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.57030 10.57170 -0.00140 -0.01324 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.33770 10.33860 -0.00090 -0.00871 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21590 9.21710 -0.00120 -0.01302 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22190 9.22270 -0.00080 -0.00867 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.63180 10.63320 -0.00140 -0.01317 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.66230 10.66320 -0.00090 -0.00844 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37860 9.37990 -0.00130 -0.01386 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.86720 9.86800 -0.00080 -0.00811 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.05860 10.05300 0.00560 0.05570 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.04930 10.04240 0.00690 0.06871 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.96740 9.96670 0.00070 0.00702 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.05850 10.05290 0.00560 0.05571 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.04930 10.04230 0.00700 0.06971 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.96740 9.96670 0.00070 0.00702 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05850 10.05290 0.00560 0.05571 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.04920 10.04220 0.00700 0.06971 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.96740 9.96670 0.00070 0.00702 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05850 10.05290 0.00560 0.05571 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.04920 10.04230 0.00690 0.06871 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96740 9.96670 0.00070 0.00702 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.31480 11.31760 -0.00280 -0.02474 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.71010 7.71200 -0.00190 -0.02464 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.87610 10.87600 0.00010 0.00092 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.67320 10.67110 0.00210 0.01968 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.60220 10.60670 -0.00450 -0.04243 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90420 9.90420 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85070 9.84880 0.00190 0.01929 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.78580 9.78990 -0.00410 -0.04188 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.87620 10.87610 0.00010 0.00092 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.67320 10.67110 0.00210 0.01968 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.60210 10.60660 -0.00450 -0.04243 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90430 9.90420 0.00010 0.00101 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85060 9.84860 0.00200 0.02031 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.78570 9.78990 -0.00420 -0.04290 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.60780 9.62050 -0.01270 -0.13201 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 群益全球關鍵生技基金-美元 15.72040 15.74110 -0.02070 -0.13150 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.38000 15.41000 -0.03000 -0.19468 群益多利策略組合基金 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835 群益多重收益組合基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 群益多重資產組合基金 15.28000 15.30000 -0.02000 -0.13072 群益安家基金 27.80100 27.57650 0.22450 0.81410 群益安穩貨幣市場基金 16.18070 16.18040 0.00030 0.00185 群益那斯達克生技基金 20.86000 20.56000 0.30000 1.45914 群益亞太中小基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.43000 16.45000 -0.02000 -0.12158 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.67740 10.68450 -0.00710 -0.06645 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.82580 7.83100 -0.00520 -0.06640 群益店頭市場基金 101.73000 101.26000 0.47000 0.46415 群益東方盛世基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 群益東協成長基金-人民幣 13.43070 13.41470 0.01600 0.11927 群益東協成長基金-美元 11.47150 11.43860 0.03290 0.28762 群益東協成長基金-新臺幣 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.14750 12.14540 0.00210 0.01729 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.24860 11.24030 0.00830 0.07384 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.50610 10.50380 0.00230 0.02190 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.79780 9.79610 0.00170 0.01735 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.07570 9.06900 0.00670 0.07388 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.47490 8.47300 0.00190 0.02242 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.86370 10.86130 0.00240 0.02210 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.58810 9.58650 0.00160 0.01669 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.23690 9.23010 0.00680 0.07367 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.46760 9.46560 0.00200 0.02113 群益長安基金 32.51000 32.17000 0.34000 1.05689 群益美國新創亮點基金N-美元 10.53820 10.47470 0.06350 0.60622 群益美國新創亮點基金-美元 15.94190 15.84580 0.09610 0.60647 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.26000 15.18000 0.08000 0.52701 群益真善美基金 15.98740 15.98780 -0.00040 -0.00250 群益馬拉松基金 128.51000 127.44000 1.07000 0.83961 群益深証中小板基金 12.13000 12.01000 0.12000 0.99917 群益創新科技基金 37.30000 37.01000 0.29000 0.78357 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.67160 10.73600 -0.06440 -0.59985 群益華夏盛世基金N-美元 9.55790 9.59940 -0.04150 -0.43232 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 群益華夏盛世基金-人民幣 11.62170 11.69190 -0.07020 -0.60042 群益華夏盛世基金-美元 10.53870 10.58450 -0.04580 -0.43271 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.23000 17.32000 -0.09000 -0.51963 群益奧斯卡基金 33.26000 32.95000 0.31000 0.94082 群益新興金鑽基金-美元 11.64640 11.60120 0.04520 0.38961 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 群益葛萊美基金 26.16000 25.89000 0.27000 1.04287 群益道瓊美國地產ETF基金 23.04000 22.89000 0.15000 0.65531 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.22000 7.27000 -0.05000 -0.68776 群益臺灣加權單日正向2倍基金 16.03000 15.80000 0.23000 1.45570 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.56040 11.57050 -0.01010 -0.08729 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.09040 11.08150 0.00890 0.08031 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.01280 11.01080 0.00200 0.01816 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.03260 11.04230 -0.00970 -0.08784 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.58380 10.57530 0.00850 0.08038 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.50980 10.50780 0.00200 0.01903 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.56020 11.57040 -0.01020 -0.08816 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.09080 11.08190 0.00890 0.08031 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.72280 9.72100 0.00180 0.01852 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.03260 11.04230 -0.00970 -0.08784 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.58330 10.57480 0.00850 0.08038 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.74710 9.74530 0.00180 0.01847 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.13980 13.15090 -0.01110 -0.08440 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83960 11.85100 -0.01140 -0.09619 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.69700 11.71100 -0.01400 -0.11955 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62330 8.63060 -0.00730 -0.08458 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91130 8.91980 -0.00850 -0.09529 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.36490 8.37490 -0.01000 -0.11940 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.85810 9.86750 -0.00940 -0.09526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.98000 9.94000 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10.80000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.92160 9.99510 -0.07350 -0.73536 德信大發基金 32.63000 32.47000 0.16000 0.49276 德信中國精選成長基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 德信台灣主流中小基金 21.69000 21.55000 0.14000 0.64965 德信萬保貨幣市場基金 12.00090 12.00070 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 35.15000 35.14000 0.01000 0.02846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.12770 11.12600 0.00170 0.01528 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.98320 10.98140 0.00180 0.01639 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73120 11.73110 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.92000 19.56000 0.36000 1.84049 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.22000 17.11000 0.11000 0.64290 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.88380 10.88110 0.00270 0.02481 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.89190 16.88770 0.00420 0.02487 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.07970 8.07980 -0.00010 -0.00124 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11690 11.11010 0.00680 0.06121 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27070 12.26340 0.00730 0.05953 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.91190 13.91200 -0.00010 -0.00072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.06000 16.98000 0.08000 0.47114 摩根中小基金 23.72000 23.61000 0.11000 0.46590 摩根中國A股基金 15.58000 15.59000 -0.01000 -0.06414 摩根中國A股基金(美元) 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 摩根中國亮點基金 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.22660 11.19870 0.02790 0.24914 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.82510 12.79650 0.02860 0.22350 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.64840 9.61990 0.02850 0.29626 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.21460 13.18180 0.03280 0.24883 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.73580 15.70060 0.03520 0.22420 摩根台灣金磚基金-累積型 20.72000 20.57000 0.15000 0.72922 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.72000 20.57000 0.15000 0.72922 摩根台灣增長基金 52.74000 52.36000 0.38000 0.72574 摩根平衡基金 28.47000 28.34000 0.13000 0.45872 摩根全球α基金 18.46000 18.36000 0.10000 0.54466 摩根全球平衡基金 16.20260 16.19490 0.00770 0.04755 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.47200 9.46250 0.00950 0.10040 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.72290 10.71230 0.01060 0.09895 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09090 10.07880 0.01210 0.12005 摩根多元入息成長基金-累積型 11.78680 11.77500 0.01180 0.10021 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.60380 10.59110 0.01270 0.11991 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.36260 10.34770 0.01490 0.14399 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.94040 13.92030 0.02010 0.14439 摩根亞洲基金 59.67000 59.52000 0.15000 0.25202 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36900 8.36230 0.00670 0.08012 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98190 9.97430 0.00760 0.07620 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81590 8.80690 0.00900 0.10219 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.91330 12.90280 0.01050 0.08138 摩根東方內需機會基金 18.86000 18.81000 0.05000 0.26582 摩根東方科技基金 33.35000 33.32000 0.03000 0.09004 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 摩根金龍收成基金 22.80000 22.86000 -0.06000 -0.26247 摩根第一貨幣市場基金 15.14780 15.14770 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142 摩根新金磚五國基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 摩根新絲路基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 摩根新興35基金 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390 摩根新興日本基金 23.86000 23.80000 0.06000 0.25210 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.07200 7.07160 0.00040 0.00566 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.48820 9.48730 0.00090 0.00949 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27430 9.27220 0.00210 0.02265 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.11360 11.11310 0.00050 0.00450 摩根新興科技基金 57.28000 56.94000 0.34000 0.59712 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66580 8.66080 0.00500 0.05773 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.49610 9.48920 0.00690 0.07271 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.95550 8.94540 0.01010 0.11291 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.43220 10.42640 0.00580 0.05563 摩根龍揚基金 34.06000 34.15000 -0.09000 -0.26354 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 摩根環球股票收益基金-累積型 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27410 9.27030 0.00380 0.04099 摩根總收益組合基金-累積型 11.53670 11.53200 0.00470 0.04076 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.64000 21.58000 0.06000 0.27804 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62600 12.62590 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.84000 11.73000 0.11000 0.93777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93240 10.93770 -0.00530 -0.04846 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.65830 10.65700 0.00130 0.01220 聯邦中國龍基金 28.54000 28.17000 0.37000 1.31345 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.62240 12.60790 0.01450 0.11501 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.80210 11.79080 0.01130 0.09584 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.58850 10.58230 0.00620 0.05859 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.23020 10.26980 -0.03960 -0.38560 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61690 9.65590 -0.03900 -0.40390 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.62230 8.66050 -0.03820 -0.44108 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.99700 9.94630 0.05070 0.50974 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.06950 10.02470 0.04480 0.44690 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.41800 9.39370 0.02430 0.25868 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48260 9.46410 0.01850 0.19548 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.86910 11.84580 0.02330 0.19669 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.69880 11.68120 0.01760 0.15067 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.72980 10.71950 0.01030 0.09609 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.86980 10.87450 -0.00470 -0.04322 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.70260 10.71320 -0.01060 -0.09894 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.81460 9.82980 -0.01520 -0.15463 聯邦金鑽平衡基金 25.47150 25.08100 0.39050 1.55696 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.84170 9.82880 0.01290 0.13125 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.08140 10.07430 0.00710 0.07048 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.77600 9.76860 0.00740 0.07575 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99980 9.99890 0.00090 0.00900 聯邦貨幣市場基金 13.24050 13.24030 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.31000 14.12000 0.19000 1.34561 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.55800 16.56450 -0.00650 -0.03924 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.10260 13.10210 0.00050 0.00382 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.64380 12.64400 -0.00020 -0.00158 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.99540 12.00630 -0.01090 -0.09079 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52660 12.52980 -0.00320 -0.02554 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.59500 11.60360 -0.00860 -0.07411 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53920 10.58590 -0.04670 -0.44115 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62660 8.66190 -0.03530 -0.40753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 39.23000 38.89000 0.34000 0.87426 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.18000 19.12000 0.06000 0.31381 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.79000 18.68000 0.11000 0.58887 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.55000 16.54000 0.01000 0.06046 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.68000 15.60000 0.08000 0.51282 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.62000 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聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.03370 11.05920 -0.02550 -0.23058 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.81680 13.84520 -0.02840 -0.20513 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.36160 7.37870 -0.01710 -0.23175 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.34340 10.35600 -0.01260 -0.12167 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.82790 10.82850 -0.00060 -0.00554 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.23680 10.24310 -0.00630 -0.06150 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.13050 10.14170 -0.01120 -0.11044 瀚亞中小型股基金 23.96000 23.66000 0.30000 1.26796 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977 瀚亞巴西基金 5.67000 5.60000 0.07000 1.25000 瀚亞外銷基金 44.01000 43.49000 0.52000 1.19568 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.02310 10.02860 -0.00550 -0.05484 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00220 9.99570 0.00650 0.06503 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.99520 9.99430 0.00090 0.00901 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.85590 9.85900 -0.00310 -0.03144 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01270 10.01930 -0.00660 -0.06587 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02580 10.01940 0.00640 0.06388 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.98490 9.98400 0.00090 0.00901 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.84380 9.84690 -0.00310 -0.03148 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.58410 11.59060 -0.00650 -0.05608 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.02630 11.02210 0.00420 0.03811 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.79540 12.79510 0.00030 0.00234 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.93380 10.96210 -0.02830 -0.25816 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.28950 7.29400 -0.00450 -0.06169 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.96740 7.96440 0.00300 0.03767 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.08740 8.08720 0.00020 0.00247 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.03180 7.05070 -0.01890 -0.26806 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.59740 8.59710 0.00030 0.00349 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.91430 9.91350 0.00080 0.00807 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.96480 8.97010 -0.00530 -0.05909 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.31600 9.31240 0.00360 0.03866 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.96130 8.96100 0.00030 0.00335 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 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