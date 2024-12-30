健保恐提前破產！衛福部：《老福法》若修正明年將缺540億 後年需調漲保費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-30 20:00

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藍白立委提案修正《老人福利法》讓 65 歲以上且所得稅率 20% 以下長者免繳健保費，因明日立法院將再審該案，衛福部於今（30）日下午緊急召開記者會說明對健保等醫療政策的衝擊。衛福部強調，健保為全民互助的社會保險，應依經濟能力量能負擔保費，而非用年齡劃分，且經濟困難者政府也已協助。經估算用綜所稅率 20% 或 5% 為門檻計算，都會讓健保提前破產，且最快在 115 年就要漲全民健保費。

衛福部表示，114 年起我國將邁入超高齡社會，稅收多來自青壯世代受薪者；除繳稅人口因為少子化現象下降之外，綜所稅率也無法真正反映老人經濟能力，如未經審慎評估，直接修法以綜所稅率作為老人健保費補助認定之標準，率為補助老人健保費之標準，有違社會公平正義。

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依健保相關法規及估算，老人福利法之修訂預估使健保每年短收 241~540 億元 (視補助稅率 5%~20% 而定)，不僅影響健保財務穩定，更直接衝擊 2 年不調費率之政策目標。

衛福部次長林靜儀指出，由於立院明日將審《老福法》草案，直接影響健保預算，造成健保出現缺口，以原本在野黨推動的，稅率低於 20% 以下的 65 歲長者不用繳健保費來算，明年度健保可能會少 540 億，未來還會少更多，就算用 5% 計算，健保同樣可能提前破產，在 115 年都會低於一個月安全準備金，以致需要提高健保費。

除了對健保產生衝擊之外，衛福部次長呂建德表示，《財劃法》通過後，中央預算整體少了 3000 多億元，衛福部個別減少 107 億元，若老福法再修法，等於對社福預算再扒第二層皮，會讓社會公平正義更難實現。