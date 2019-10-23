美股盤後 — 脫歐時程遭英國會否決 科技股領跌 標普失守3000

週二 (22 日) 第三季財報陸續公布，持續影響華爾街，麥當勞、旅行家與孩之寶因財報失利股價走低。

臉書、Netflix 等科技股跌幅超越能源股漲幅，英國國會否決首相強生的脫歐時間表 (10 月 31 日)，拖累四大指數尾盤走低，標普指數失守 3000 大關。

週二 (22 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 10.73 點，或 0.36%，收 2995.99 點。

那斯達克指數下跌 58.69 點，或 0.72%，收 8104.29 點。

美股道瓊指數下跌 39.54 點，或 0.15%，收 26788.10 點。

費城半導體指數下跌 12.44 點，或 0.77%，收 1607.60 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收低，資訊科技跌幅最大 (1.37%)、通訊服務 (0.90%) 與非必需消費品 (0.72%) 板塊次之。(圖片：Finviz)

金融股漲跌互見。PayPal (PYPL-US) 大跌 4.02%；Visa (V-US) 下滑 3.16%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.89%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.32%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.98%。

尖牙股集體下滑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.23%；Netflix (NFLX-US) 下跌 4.09%；臉書 (FB-US) 下跌 3.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.12%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.25%。

半導體類股失利。美光 (MU-US) 下跌 1.24%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.20%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.23%；AMD (AMD-US) 下跌 1.62%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.65%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.38%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.76%。

財報與焦點個股

華爾街重磅週開跑，標普 500 指數成份股中約有五分之一的企業要公布財報業績。麥當勞 (MCD-US) 第三季營收與每股純益皆不如預期，其股價重挫 5.04%。UPS (UPS-US) 利潤有所增長，但其運營長宣布退休，引發領導層不確定性，其股價下滑 2.04%。

財產保險公司旅行家 (TRV-US) 盈利未達預期，股價下滑 8.29%。孩之寶 (HAS-US) 受到關稅拖累，銷售表現不佳，其股價暴跌 16.76%。

寶僑 (PG-US) 提高全年銷售預期，其股價上揚 2.60%。聯合技術 (UTX-US) 提高獲利預期，激勵其股價上揚 2.29%。

波音 (BA-US) 在 737 MAX 上取得進展，美國聯邦航空總署 (FAA) 需要數週的時間進行審查，其股價上揚 1.79% 至每股 337.00 美元。

生物科技公司 Biogen (BIIB-US) 暴漲 26.11%，成為週二標普成分股中表現最佳的個股，該公司重新啟動阿茲海默症藥物審批與上市申請，激勵 iShares 那斯達克生物技術 ETF 收漲 1.7%。

關鍵數據

美國 9 月成屋銷售年化總數 538 萬戶，預估 545 萬戶，前值 549 萬戶

美國 9 月成屋銷售年化月增率 - 2.2%，預估 - 0.7%，前值 1.3%

里奇蒙 Fed 10 月製造業指數為 8，預估 - 7，前值 - 9

華爾街分析

英國國會週二 (22 日) 二讀通過強生版脫歐協議，但需要更多時間審議脫歐立法，10 月 31 日脫歐時間表遭否決。

Oakbrook Investments LLC 聯席首席投資長 Peter Jankovskis 表示：「英國作為交易夥伴的規模不及中國，但與此同時，它確實在貿易領域帶來一些額外的不穩定性。」

Peter Jankovskis 認為：「整個脫歐情勢牽涉到整個歐洲，不僅是英國問題，還可能會拖累整個歐洲。」

華爾街分析師預計標普 500 指數第三季獲利年降 3.2%，截至目前，19 % 企業公布財報，有近 80% 獲利優於預期。

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 表示：「本財報季絕非令人驚豔，但也沒有我們擔心的那麼糟糕。幸運的是，美國經濟沒有陷入衰退。雖然增長正在放緩，但企業財報並沒有使該情況惡化。」