美股盤後 — 費半暴跌！晶片股災情慘重 美祭中國官員簽證禁令

週二 (8 日) 華爾街利空消息不斷，儘管聯準會主席鮑爾盤中宣布將盡快擴大資產負債表，美股四大指數延續前日跌勢，同步下滑，晶片股狂瀉，費半暴跌逾 3%，道瓊跌逾 300 點。

在美中即將舉行高層級談判前夕，華爾街悲觀情緒籠罩，認為貿易談判卡關機率大增。

川普政府除了擴大中國實體的貿易黑名單外，還宣布對中國官員實施簽證限制，並傳出將限制政府養老基金對中國市場的投資，引發阿里巴巴等中概股拋售潮。

中國亦相應降低談判預期，中國國務院副總理劉鶴將不帶「習特使」身份赴華府談判，意味中國讓步空間縮小。

週二 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 45.73 點，或 1.56%，收 2893.06 點。

那斯達克指數下跌 132.52 點，或 1.67%，收 7823.78 點。

美股道瓊指數下跌 313.98 點，或 1.19%，收 26164.04 點。

費城半導體指數下跌 48.72 點，或 3.12%，收 1514.45 點。

標普 11 大板塊全部血染，金融、醫療保健與資訊科技板塊領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股集體下滑，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.17%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.36%；臉書 (FB-US) 下跌 1.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.57%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.50%。

半導體類殺聲隆隆，科銳 (CREE-US) 暴跌 7.66%；高通 (QCOM-US) 下跌 4.57%；輝達 (NVDA-US) 下跌 3.85%；安森美 (ON-US) 下跌 5.05%；博通 (AVGO-US) 下跌 2.08%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 3.63%；美光 (MU-US) 下跌 3.45%。

金融股同步下殺，富國銀行 (WFC-US) 下滑 2.01%；美國銀行 (BAC-US) 下滑 2.40%；摩根史丹利 (MS-US) 下滑 2.11%；高盛 (GS-US) 下滑 1.51%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.19%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.42%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.22%。

華爾街分析

美中貿易談判是本週焦點，但華爾街對談判樂觀預期減弱。

金融機構「7 點報告」(Sevens Report) 創辦人 Tom Essaye 提到：「市場的明確預期是，美中達成某種貿易休戰，不再徵收新關稅。如果這種情況沒有發生，這個市場就有令人失望的風險。」

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「中國仍然是最重要的威脅，儘管本週談判即將登場，但似乎很難相信到週五 (11 日) 美中貿易代表們會說，好了！我們達成協議！一切都結束了！」

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (8 日) 重磅表示，聯準會不久後將再次開始擴大其資產負債表，避免流動性再次出現問題，但他強調這不是量化寬鬆 (QE)。

富國銀行經濟學家 Mark Vitner ：「再次擴大資產負債表的決定，是一份盡可能明確的聲明，表明聯準會希望確保不會在不經意間引發衰退。」