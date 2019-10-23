IBM駁斥Google「量子霸權」說法！認為過度誇大

日前，谷歌 (GOOGL-US) 短暫發表了一篇實現「量子霸權」(Quantum Supremacy) 的論文，引起 IBM(IBM-US) 的研究人員反彈，IBM 的 5 名研究員在近日發表的論文中表示，谷歌主張他們的量子電腦在性能上遠遠超越最先進超級電腦的說法，是過於誇大其辭。

英國《金融時報》在 9 月時，搶先刊出當時谷歌尚為正式公開的論文。也由於量子電腦可在材料科學等範疇，解決過去電腦所無法達成的運算問題，谷歌的成就也為今後研發帶來曙光，而大大受到人們歡迎。

(圖片：Investing.com)

谷歌在論文中表示，在美國能源部 Summit 超級電腦上需耗時 1 萬年的運算過程，在他們自家的量子電腦上只需 3 分 20 秒的時間。谷歌將這項成就定位為「首個非量子電腦不可的電腦運算先例」，也說道「這是在電腦運算方面，宣告眾所期盼典範的到來」。

然而 IBM 的研究員，利用獨自的方法在超級電腦上對相同問題進行運算後，發現只需 2 天半的時間。他們認為谷歌所說，超級電腦的性能受到系統記憶體可儲存的資料量所限，是一項錯誤的假設。IBM 認為這樣的限制有辦法突破，指出谷歌沒有思考到豐富的硬碟空間。另外，IBM 也提到軟硬體的未來發展，IBM 也補充說道，在 IBM 所實施的運算結果需要 2 天半的時間，而這樣的數字是「很保守，而且是在最壞情況下的估算」。

IBM 在量子電腦的研發上，與谷歌之間有著競爭關係，對於谷歌所標榜的「量子霸權」也頗有微詞。由於量子電腦和以往的電腦間存在不少差異，預測將來兩者會同時併用。對於此次的一連串報導，IBM 也作出批評，認為有讓世人誤會電腦新時代已經到來的疑慮。而 IBM 向來也都在公開場合，對谷歌的主張作出批判。

多數站在獨立立場的專家認為，在部分量子電腦控制的難解問題上，谷歌有相當程度的進步，也對相關突破給予很高評價。但是在另一方面，也有看法認為，透過新的程式，以往的電腦也有可能在性能方面迎頭趕上，與量子電腦間的競爭也並非已見勝負。

谷歌的論文在 9 月時短暫公開在美國太空總署 (NASA) 網站，但隨即遭到刪除。而目前仍未正式發表論文內容。