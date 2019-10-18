傳Intel將於2020年發布10奈米獨立GPU 衝擊繪圖晶片產業

數位媒體 DigiTimes 在近期的一份報告指出，Intel(INTC-US)Xe GPU 系列的獨立顯卡產品陣容將在 2020 年中期推出。此將為該公司首款使用其 10 奈米製程的獨立顯卡。

DigiTimes 表示，Intel 可能會在 2020 年的 Computex 展 、E3 展或自己獨立主辦活動中發布，該公司也將正面迎擊 NVIDIA 和 AMD 等主要競爭對手。在此項產品發布之後，Intel 也將成為獨立顯卡業務中，包括 NVIDIA 和 AMD 在內的第三大參與者。

該報告指出，Xe GPU 系列將使用 10 奈米製程技術。Intel 將不再只將 GPU 應用於遊戲，而是將目標瞄準人工智慧 (AI) 及高效能運算 (HPC) 市場，並與 NVIDIA 的 HPC 業務正面衝突。

該產品將使用 Intel 最新的 Foveros 3D 技術封裝。其尺寸將比現有 GPU 小得多，密度也會比目前市場上的任何產品都要高。

Intel 預期也將加入與 AMD 的 RDNA2 系列和 NVIDIA 的 Ampere 系列的競爭，後者也計劃使用 7 奈米製程的產品，並建預計在 2020 年推出。

Intel 的新產品傳聞將配備 GDDR6 內存和 25W 的 TDP 功耗，並具有與 Nvidia 的 GeForce GTX 1050 桌機顯示卡相似的性能。

Intel 先前也曾試圖進入獨立顯示卡市場，不過都以失敗告收，然而，就在該公司挖角 AMD 圖形技術總監 Raja Koduri 並於印度建立研發中心後再次重回獨顯市場。

與此同時，該公司也已經確認，其 7 奈米製程的 Xe 系列的顯卡將首先主打數據中心市場，目標是為 AI 和 HPC 應用，預計發貨日期將為 2021 年的某個時點。