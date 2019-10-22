高盛同步下調2020年美頁岩油產量增幅、全球原油需求成長預期

在全球經濟增長放緩之際，高盛 (Goldman Sachs) 週二 (22 日) 下調 2020 年美國頁岩油產量增幅預估，同時微幅下調全球原油需求增長預期。

高盛預估，2020 年美國頁岩油產量增幅將達每日 70 萬桶，低於此前預估的 100 萬桶，並將 2020 年全球原油產出的增長預期自每日 140 萬桶下調至 130 萬桶。

此外，高盛認為到 2020 年，非 OPEC 地區的原油日產量將增加至每日 40 萬桶，而 2021 年將急劇下滑至每日 20 萬桶，2022 年則將落至每日 30 萬桶。

貿易衝突持續打壓全球能源需求前景，拖累原油需求成長速度至 2008 年金融危機以來最低水平。儘管近來有跡象顯示美中貿易衝突已稍微減緩，但週二 (21 日) 美國商務部長羅斯 (wilbur Ross) 受訪已表示，認為雙方應將重點放在達成「正確」的協議，強調美中並不急於在 11 月 APEC 峰會上，完成簽署第一階段協議。

此外，更加推升緊張情緒的是，中國正尋求對美國實行高達 24 億美元的報復性制裁，作為美方不遵守 WTO 對於反補貼關稅一案的制裁。

截至 10 月 11 日當週，美國原油庫存增加了 930 萬桶，且由於煉油廠產出降至兩年來低點，美國原油庫存預期也增加 290 萬桶。

美國原油庫存走勢 (圖：美國能源資訊署 EIA)

首爾三星期貨 (Samsung Futures) 商品分析師認為，短期之內，美中簽署初步協議的可能性將支撐市場價格，不過 12 月的關稅是否會取消，仍有待觀察。

今年 1 月份至今，石油輸出國組織 (OPEC)、俄羅斯以及其他主要原油生產國 (OPEC+) 啟動減產措施，將石油產量削減至每日 120 萬桶，以支撐市場價格。

不過就在今年 9 月，俄羅斯未能實現削減石油產量的目標，為價格帶來下行壓力，俄羅斯作為全球第二大產油國，由於冬季前天然氣凝析油產量的增加，該國 9 月的石油產量超過減產協議目標，

截至今 (22 日) 晚間 6 時，布蘭特原油期貨上漲 0.54%，至每桶 59.28 美元；西德州中質原油期貨 (WTI) 上漲 0.43%，至每桶 53.75 美元。