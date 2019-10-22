能源盤後—經濟疲弱跡象增加 投資者憂心能源需求 原油收近2週低點

週一 (21 日) 交易，原油期貨價格收在近 2 週低點，係因越來越多經濟疲弱的跡象，致使投資者無法擺脫對能源需求的擔憂。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 47 美分或 0.9%，收每桶 53.31 美元。上週跌幅 1.7%。該契約將於週二收盤時到期。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 46 美分或 0.8%，收每桶 58.96 美元。上週跌幅 1.8%。

FactSet 的數據顯示，WTI 和 Brent 原油期貨均收在 10 月 8 日以來最低價格。

市場參與者一直在消化一些數據，這些數據顯示全球一些最大經濟體正逐漸疲弱，恐會在近期內對整體原油使用量造成打擊。上週五中國統計局公布，中國第三季 GDP 成長年率 6%，不僅低於預期，也為 27 年來最低。

此外，跡象顯示，一些主要產油國沒有遵守減產協議，也打壓了市場情緒。

外媒報導，俄羅斯週日表示，由於冬季前天然氣凝析油產量增加，俄羅斯 9 月時未能遵守減產協議。 目前 OPEC + 約定每日減產 120 萬桶至 2020 年 3 月止。

與此同時，科威特和沙烏地阿拉伯正討論重啟其共同管理的 Khafji 和 Wafra 油田之生產工作，該處產能約每日 50 萬桶，這使價格承受壓力。過去 4 年這 2 處的油田一直處於關閉狀態。

以技術面基礎而言，市場參與者認為原油交易可能出現看跌趨勢，因為美國商品期貨交易委員會上週五發布的每週交易者持倉報告顯示，看空的部位增加。

券商 Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「由於俄國未能遵循減產協議，避險基金增加看空部位，本週一開頭原油價格就走跌。聰明錢對 WTI 轉為悲觀，根據報告，看空部位幾乎增加了 3 倍，凸顯了截至 10 月 15 日當週的數據。」

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收每加侖 1.6072 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 1.9406 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.5%，收每百萬 Btu 2.238 美元。

提到天然氣，Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 表示，「產量水準持續上升，加上上週庫存量超過 5 年平均，這些都是使價格承壓的因素。」