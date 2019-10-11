石油需求顯著放緩 IEA下調今明年需求成長預期

週五 (11 日) 國際能源署 (IEA) 公布報告指出，由於全球經濟增長放緩，將再度下調石油需求成長預期，為近五個月以來第四度下調，同時創下 2016 年最低增長紀錄。

IEA 報告指出，預計今年全球石油需求增長將達到每日 100 萬桶，明年則達到每日 120 萬桶，值得注意的是，今明兩年的預期日產量皆同步減少 100 萬桶。

IEA 表示，有跡象顯示含歐洲、印度、日本、韓國和美國在內的幾個主要消費國的石油需求增長已漸趨疲軟，由此預估，2019 年的需求增長將達到 2016 年以來最低水平。

2018-2024 年全球石油需求成長 (圖：IEA)

IEA 下調石油需求成長預期，一部分反映先前國際經合組織 (OECD) 對明年經濟增長的悲觀預期。OECD 此前發佈最新展望報告警告，全球貿易局勢走向未果恐拖累全球經濟成長至金融危機以來最低，全面下修今明兩年經濟成長預估。

今年 9 月，沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 石油設施遭受無人機襲擊，影響全球 5% 的石油供應，重創能源市場，油價一度大漲逾 20%。事件發生後，IEA 指出由於產量迅速回升加上市場擔憂經濟放緩，使得油價回升至先前水平。

IEA 的最新報告再次上調 2020 年全球供應增長預期，稱對非 OPEC 會員國的供應預期提升 40 萬桶，至每日 220 萬桶。其中美國、巴西和挪威為主要供應國。與此同時，OPEC 持續呼籲將石油供應降至每日 2900 萬桶，以維持市場油價穩定。

週五 (11 日) 一艘伊朗油輪航行於紅海時，遭到兩枚導彈襲擊，油輪爆炸消息再度提升美伊之間的緊張情緒，可能進一步影響全球石油供應。爆炸的消息傳出後，油價聞訊急漲 2％。

IEA 表示，需求增長放緩可能會決定未來幾個月的市場油價表現，他同時補充，近來對中東地區的攻擊以及再度發生的可能性，將增添市場的擔憂情緒，應針對地緣政治引發油價溢價表現去做討論。

近期對沙烏地阿拉伯的頻繁襲擊，導致該國煉油廠產量下滑，今年第 3 季，煉油廠產量每日大幅減少 50 萬桶，觸及 10 年來最低水平。

IEA 報告指出，沙國煉油產業每天為國內市場提供 300 萬桶產量，每日淨出口量更達 100 萬桶，作為國內外主要供應商，它的重要性卻經常被忽視。