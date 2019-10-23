能源盤後—OPEC考慮擴大減產 激勵原油3日來首度收高

週二 (22 日) 交易，原油期貨價格 3 個交易日來首次收高，係因報導指出，主要產油國 12 月召開會議時將研討是否擴大減產。

路透社援引消息來源報導，由於原油需求成長放緩的情形益發令人擔憂，OPEC 成員與其盟國考慮 12 月召開會議時討論進一步減產的議案。

Price Futures Group 高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「OPEC 似乎更確認這點，他們將竭盡所能支持油價。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 85 美分或 1.6%，收每桶 54.16 美元。本契約今日收盤後到期。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 97 美分或 1.8%，收每桶 54.48 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 74 美分或 1.3%，收每桶 59.70 美元。

原油一直處於壓力下，因為美國海內外經濟都出現放緩跡象，令人擔心全球對大宗商品的需求，然而，中美可能快達成貿易協議這一點已對原油價格提供適度提振力量。

美國川普總統週一表示，中美貿易談判進展順利，美方最高貿易談判代表 Robert Lighthizer 建議，11 月 11 日至 17 日在智利聖地亞哥舉行的亞太經濟合作會議 (APEC) 上擬定協議草案。

供應狀況

交易者仍在等待最新的美國原油和產品庫存報告，API 週二稍晚將公布報告，EIA 預計週三公布。

AxiTrader 亞太區市場策略師 Stephen Innes 表示，上週美國石油產品供應量下降表明，「需求狀況不像整體數據暗示的那樣糟糕。」

Price Futures 的 Flynn 研究報告指出，「儘管有很多悲觀言論，且原油庫存預計大量增加，但 API 今晚公布報告的時候，可能會令市場感到意外。雖然煉油廠運行率低，且庫欣庫存預計增加，但消息指出，美國原油出口可能激增，加上原油進口下降，這位原油庫存意外下降奠定了基礎。」

根據 S&P Global Platts ，分析師普遍預期上週 (10/18 止) 原油庫存增加 470 萬桶。EIA 已經連續 5 週公布原油庫存增加。

另外，分析師也預期上週汽油庫存下降 200 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 庫存下降 300 萬桶。

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