【日盛投顧】突破去年高點11270點

◆盤勢分析

1. 台股在貿易戰偏正向氣氛下，持續向上攻高，並且在尾盤突破去年高點 11270 點，最終上漲 87.1 點，漲幅 0.78%，收在 11,271.25 點，成交金額為 1265.18 億元。三大法人合計買超 130.2 億元，外資買超 138.21 億元、投信賣超 4.46 億元、自營商賣超 3.55 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增，有利指數表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）、均線：支撐為月線 (約 11001 點) 附近，壓力為 11350 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上，9 日 K 值（92）高於 50，短線偏多，但需提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.22%，收在 143.56 點，漲幅落後加權指數。支撐為月線（141.7 點) 附近，壓力為今年高點 144.8 點附近，KD 指標向上，9 日 K 值（83）高於 50，短線偏多，但需提防拉回。

4. 觀盤重點：指數偏多思考，有望延五日線走強，失守則轉為偏多整理，櫃買指數則持續上攻，皆需留意量價，需漲時量增，跌時量縮。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器等。

PCB、聲學元件、PA、伺服器、IC 設計等族群吸睛

1.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂將受惠 5G 相關應用，2367 燿華、2313 華通受惠藍芽耳機需求夯。

2. 聲學元件：隨著真無線藍芽耳機趨勢，以及 3C 產品語音品質的提升，相關個股如 6679 鈺太、4943 康控 - KY、6558 興能高等股價走揚。

3. 蘋概：蘋果新機優於預期，2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6176 瑞儀、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、4935 茂林 - KY、2392 正崴等為近期族群指標。

4.IC 設計：族群營運展望正向，指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6415 矽力 - KY、3661 世芯 - KY、8081 致新、3443 創意、5299 杰力、6643M31 等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。

5. 伺服器：去庫存化已告段落，需求逐步回溫，相關個股如 5274 信驊、6669 緯穎、2382 廣達、3231 緯創、2356 英業達等營運可望受惠。