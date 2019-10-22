台股盤後－不畏獲利了解賣壓 尾盤爆量攻上11271點創29年新高

美國總統川普重申美中協議進展順利，加上美股財報傳喜訊，台股今 (22) 日由電子權值股領軍，儘管盤中面臨獲利了解賣壓，但尾盤買盤進場點火，帶量上攻，終場收今日最高 11271.25 點，上漲 87.1 點，成交量 1260.03 億元，創 29 年新高。

觀察權值股表現，蘋概三王今日同步力守盤上，其中鴻海漲逾 2%，創下近 3 個月來新高，續往填息路靠攏，台積電漲幅也接近 1%，大立光盤中雖一度由紅翻黑，但尾盤也力守紅盤。

盤面上強勢族群，鴻海集團今日在鴻海帶領下表現亮眼，正崴漲逾 4%，台通、建漢、台揚、樺漢也有逾 1% 漲幅。

印刷電路板族群表現也不俗，南電受惠 ABF 載板旺季需求強勁，第 4 季營運續強，全年可望終止連 3 虧、亮燈漲停，同族群欣興也有近半根漲停板，聯茂、台光電與臻鼎 - KY 等，也在盤上表現。

砷化鎵族群在中國廠商積極去美化效應持續發酵下，宏捷科今再創波段新高，漲逾半根停板，帶動同族群持穩懋、全新、IET-KY、環宇 - KY 表現也不俗；光通訊族群，聯光通、前鼎亮燈漲停，眾達 - KY、聯亞、統新、上詮也在盤上表現。

盤面上弱勢族群，集中在橡膠、水泥、電器電纜、生技醫療、電機、觀光族群。

法人表示，台股仍處偏多格局，加上資金不斷湧入，新台幣兌美元匯率升值，短線相對有撐，但美中貿易戰雖有正面訊息，但簽訂前仍有不確定性，加上全球局勢變化，須提防指數高檔拉回震盪，建議留意具基本面的個股。