車主留意 大型車貨物稅補申請退稅期限至今年12/16止

大型柴油車擴大貨物稅減徵 6 月 15 日上路，只要符合 3 期汙染排放標準的大客車、大貨車、大客貨等車輛並符合四大類案件皆可申請補退稅，但南區國稅局提醒，先前逾期申請遭否準與原先不屬於優惠範圍案件，皆可補申請退稅，但期限只到 12 月 16 日為止。

為防制老舊大型柴油車汙染並改善空氣品質，隨貨物稅條例第 12 條之 6 修正草案已正式上路，其中減徵優惠適用範圍從「一、二期柴油大貨車報廢換新」擴大至「第一、二、三期所有種類大型柴油車」，減徵額度從每輛定額 5 萬元擴大為 40 萬元。

此外，優惠上路日期也從原本的 2017 年 11 月 24 日回溯至同年 8 月 18 日，落日期則從 2019 年底延長至 2022 年底，只要是報廢舊車次日或是新購車輛牌照發照日次日起 6 個月內皆可申請退稅。根據南區國稅局統計，目前全台申請案共 2615 件。

南區國稅局表示，只要是 2006 年 9 月 30 日以前出廠或是 2006 年 10 月 1 日到 12 月 31 日出廠，符合 3 期汙染排放標準的大客車、大貨車、大客車兩用車、代用大客車、大型特種車與引曳車，在 2017 年 8 月 18 日到 2019 年 6 月 14 日完成報廢，並購買上述指定車輛，並完成領牌登記者，皆可申請退稅。