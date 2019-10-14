中美談判新曙光 階段協議快達陣

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美經貿磋商進展持續主導全球股市，週五（10/11）高層級貿易談判傳出達成具實質性意義的協議，美國暫停原先的關稅調升計畫，全球股市上漲 1.22%，美股上漲 0.62%；

2. 英國首相與愛爾蘭總理會談後，英國達成脫歐協議的機率提高，雖然德國 8 月份工廠訂單年增率 - 6.7%，遜於預期的 - 5.6%，歐股整體仍強勁上漲 3.57%。

新興市場

1. 上週週初中美貿易談判消息多空交錯，中國股市區間震盪，但隨著週末談判利多消息傳出，中國股市上漲 2.21%；

2. 土耳其總統於 9 日宣布對敘利亞東北部發動「和平之泉行動」的軍事攻擊，美國總統已簽屬授權對土耳其進行新制裁的一份行政命令；油價上漲，帶動俄羅斯股市上漲 1.37%。

債券市場

1. 投資市場的避險情緒受到中美貿易衝突降溫影響而大幅回落，美國政府公債及投資等級債券紛紛下跌 1.18% 和 1.01%，美國聯準會於週五宣佈回購計畫將延長至明年 1 月，並且會購入短期美債擴張資產負債表；

2. 高收益債券與新興市場債券則表現不一，高收益債券受惠全球投資氛圍改善，全球高收益債券上漲 0.34%；新興市場債券則小幅下跌 0.22%，當地貨幣計價新興債上漲 0.49%。

原物料、匯率

1. 中美貿易關係出現新轉折，美國 9 月份通貨膨脹表現溫和，美元指數貶值 0.51%；

2. 伊朗一艘油輪在紅海遭受飛彈攻擊，油價反彈 2.87%（以布蘭特原油為例）；中美貿易談判順利、英國有序脫歐展露曙光，黃金價格下跌 1.04%。

資料來源: Bloomberg, 2019/10/14（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/10/11）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/10/14（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/10/11）

三大市場關鍵事件及分析

1. 貨出不去，美國發不了財

無論是牽涉到國際貿易的海運與空運，或是國內需求的卡車運輸，美國貨運運量年增率都不樂觀，暗示全球與美國自身需求都不強勁。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/8。

2. 波蘭銀行有危機

過往瑞士貸款利率遠低於波蘭，造成許多屋主借瑞士法郎來購買房屋，但隨後波蘭茲羅提兌瑞士法郎大幅貶值，讓屋主苦不堪言，此次歐盟法院裁定屋主可將本金改以茲羅提計價，銀行恐承擔大額虧損。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/10/8。

3. 不叫 QE 的 QE 4

聯準會主席表示將再次擴大資產負債表，以避免貨幣市場出現動盪，儘管鮑威爾特別強調這並非 QE，但從目前聯準會資產負債表增速來看，不叫 QE 的資產購買量可能不輸過往。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/10/9。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/3。

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