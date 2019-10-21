美股早盤 - 波音隱匿MCAS系統安全問題繼續發酵 拖累道瓊早盤小跌

由於上週五 (18 日) 美國聯邦航空總署 (FAA) 發表聲明，指控波音 (BA-US) 刻意隱匿 737MAX「操控特性增益系統 (MCAS)」之安全隱憂，導致波音週一 (21 日) 股價開盤繼續大跌 4.4%，股價創下 2 個月來新低，身為道瓊最大權值股的波音也直接拖累道瓊早盤小跌。

FAA 上週表示，已要求波音公司對「為何延遲提交」這份有關 737 MAX 系統關鍵訊息作出解釋，FAA 並說道：「波音公司沒有在發現這份訊息之後立即提交，我們對此感到非常失望，現在我們將謹慎審查這些訊息，待確定後將採取適當行動。」

此外，美股財報本週將進入「深水區」的科技、工業股財報週，德州儀器 (TXN-US)、英特爾 (INTC-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、推特 (TWTR-US)、特斯拉 (TSLA-US)、Lam Research (LRCX-US)、意法半導體 (STM-US)、賽靈思 (XLNX-US)、卡特彼勒 (CAT-US)、波音 (BA-US) 等企業都將於本週公布 Q3 財報。

而根據研調機構 Factset 此前之數據顯示，今年美股科技股受貿易戰影響最劇，本月初共有 29 家科技產業公司宣布調降 Q3 財測展望，尤其是半導體和設備產業，顯示市場對於當前政治、經濟局勢不甚樂觀，即將公布的美股科技、工業股的 Q4 財測展望也正備受市場關注。

貿易戰進展方面：

週一 (21 日) 白宮經濟顧庫德洛 (Larry Kudlow) 對美中貿易協商表示，目前美中雙方談判走勢「看起來很好」，並稱若進展順利，將會暫停原定於 12 月對中國增加之關稅，樂觀情緒推動美股道瓊早盤開市微幅上漲。

此外，儘管美國總統川普曾表示希望在 11 月的 APEC 峰會簽署達成協議，不過，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 則認為，現在美中貿易協議不急於下個月完成，重點在於必須達成「正確」的協議，為談判走勢再添觀望情緒。

截至台北時間週一 (21 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數下跌 9.86 點或 -0.04%，暫報 26760.34 點

那斯達克上漲 34.14 點或 0.42%，暫報 8123.68 點

標普 500 指數上漲 11.26 點或 0.38%，暫報 2997.46 點

費半指數上漲 13.80 點或 0.87%，暫報 1603.89 點

台積電 ADR 上漲 0.59% 至每股 49.57 美元

十年期美債殖利率上漲 0.03 至殖利率 1.43%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 1.30% 至每桶 53.08 美元

布蘭特原油下跌 1.53% 至每桶 58.51 美元

黃金上漲 0.15% 至每盎司 1498.84 美元

美元指數下跌 0.06% 至 97.22 點

道瓊日線走勢圖 圖片：Investing.com

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

週一 (21 日) 蘋果早盤上漲 1.4%，投行 Raymond James 稱 iPhone 11 銷售表現為蘋果帶來利多，重申蘋果「優於大盤」(Outperform) 評級，並將目標價提高 30 美元至每股 280 美元。

波音 (BA-US)

週一 (21 日) 早盤繼續大跌逾 4%，自波音刻意隱瞞 737MAX「操控特性增益系統 (MCAS)」之訊息在上週五公佈後，市場對於 737 Max 機型的系統安全性，已提出更多質疑。

Beyond Meat (BYND-US)

今日開盤上漲 2.3%，至每股 112.40。該公司今日宣佈以其植物性香腸為主體的三明治，將運至全美 9000 家 Dunkin 餐廳啟動銷售。

華爾街分析：

富國銀行投資學會 (Wells Fargo Investment Institute) 資深全球股票策略師 Scott Wren 表示，目前為止，貿易摩擦和全球經濟放緩已明顯影響 2019 年的獲利增長，第三季財報季將進一步證實這些負面因素是如何影響上一季的業績表現。

Refinitiv 的 IBES 數據顯示，在貿易關稅衝突和需求疲軟衝擊下，預計半導體類股第三季淨利將下滑近 27%。

關於美中貿易協議，First Franklin Financial Services 的首席市場策略師 Brett Ewing 稱，目前美中雙方在感恩節前簽署第一階段協議的可能性約在 60% 左右，Brett Ewin g 強調，這是一個非常重要的問題，因為第一階段協議將可能為市場消除很多不確定性。