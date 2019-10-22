隱匿MCAS系統安全問題 波音遭瑞銀、美銀多家券商下調評級

上週五 (18 日) 遭指控刻意隱匿「操控特性增益系統 (MCAS)」之安全問題後，華爾街投資週一 (21 日) 出具研究報告評估，波音 (BA-US) 恐因此再損失數十億美元，並下調波音股票評級，導致波音繼上週五 (18 日) 股價重挫 7% 後，波音週一 (21 日) 開盤再跌逾 4%。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 上週五曾發布聲明表示，波音刻意掩瞞 737 MAX 之操控特性增益系統 (MCAS) 的測試結果，在經歷兩次重大墜機事故後，波音正著巨大壓力，並已削減 737 MAX 產量，甚至有華爾街分析師認為，波音完全停止生產該機型的機率正越來越大。

在匿情醜聞傳出後，瑞銀 (UBS) 將波音目標價下調至每股 375 美元，瑞銀分析師 Myles Walton 表示，能夠預期今年 11 月 FAA 將無法對 737 MAX 進行飛行認證，除此之外，12 月波音 737 MAX 系列班機無法復飛的風險正持續增加。

瑞銀同時將波音主要機身結構製造廠勢必銳 (Spirit AeroSystems) 自「買入」評級下調至「中性」評級，並調整目標價自 92 美元至 88 美元。

另外，瑞士信貸也將波音調整至「中性」評級，並下調目標價 93 美元至 323 美元，瑞信分析師 Robert Spingarn 表示，本次事件可能將 737 MAX 的回歸日期推遲至 2020 年，甚至可能停產，波音員工恐因此被迫休假或解僱，若幸運重新回歸，也可能導致該公司勞動力嚴重流失。

美國銀行分析師 Ronald Epstein 表示，事件發生後，風險管理、管理層和董事會的訊息揭露及責任追究，可能導致股票承壓。美銀美林將波音目標價自 400 美元下調至每股 370 美元。

截至台灣時間 22 日凌晨 0 時許，波音股價下跌 2.98%，暫報每股 333.78 美元。