試飛員抱怨飛控系統太爛 波音卻隱瞞對話訊息 股價重挫近7%

美國聯邦航空管理局 (FAA) 表示，波音(BA-US) 隱瞞了員工之間自 2016 年起對飛控系統「有疑義」的訊息，而該消息涉及 737 Max 兩次墜機肇因，這讓自 3 月來全球停飛的 737 Max 事件為波音帶來更大危機。

波音週五重挫 6.8%，收 344 美元。

《NBC News》報導，這些訊息是一名波音試飛員 Mark Forkner 向同事抱怨飛行控制統 (MCAS) 很難控制。該系統是波音 737 Max 兩度墜機的核心。

訊息文本翻譯： Forkner 向同事抱怨，「我在模擬飛行的時候根本亂衝一通，就算我飛行技術再怎麼爛，這也太過分了吧。」 同事回答，他們得更新一下這系統的描述。 Forkner 再說，「所以我根本就是對上頭扯謊。」

Forkner 沒有立即回應媒體置評請求。

週五大跌的程度是波音 7 月 24 日至 25 日公布 Q2 財報以降最糟糕的表現，因為波音稱如果 737 Max 今年不能復飛，可能被迫要停止生產。

但在那之後，波音股價仍自 7 月低點慢慢復甦上升約 40 美元，這不是因為投資者已經對 737 MAX 放心了，而是因為波音股票處於持有模式，投資者盼著有關 Max 737 更確切具體的消息傳出。

波音股價一直對 737 Max 的壞消息有一定程度的抵抗力，這是因航空產業的結構所致，商用飛機製造商只有 2 家，不買空巴就得找波音，兩家預約訂單都累積數年之久，航空產業需要 Max 737，所有航空利益相關者也都重申，他們相信 Max 737 將變得安全。

但週五的消息打擊了他們的信心，波音早在兩回墜機事件後就知道這一段員工溝通，卻隱瞞了數月。

然而，週五的消息可能不會影響 Max 737 復飛的時間表，但應會動搖市場對公司管理層的信心，帶來更多不確定性。

波音預計 10 月 23 日公布財報，此後波音執行長 Dennis Muilenburg 將至國會發表證詞，因此未來幾週市場應會消化更多波音消息。