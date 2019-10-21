準備做足待需求啟動 南亞科伺服器DRAM明年出貨看增

伺服器記憶體市場受供過於求影響，去年第 3 季起需求急遽轉弱，但需求已在今年第 2 季逐步回溫，研調機構看好，明年上半年原廠庫存將完全去化，有助推升伺服器 DRAM 需求，DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 近來積極佈局伺服器市場，驗證多已達標，隨著市場需求升溫，明年出貨可望擴增。

去年受惠資料中心建置啟動，伺服器記憶體市場需求熱絡，不過，從去年第 3 季起，在美中貿易戰影響下，加上先前資料中心客戶備貨力道過於強勁，庫存水位高，需求急遽轉弱，今年價格也大跌 3 成之多。

南亞科去年起重回伺服器 DRAM 市場，第 3 季營收占比雖僅個位數，但南亞科表示，伺服器 DRAM 需求已從第 2 季起好轉，目前出貨量有增加，但市場仍低迷，大部分驗證都已達標，準備工作均做足，端視市場狀況與大供應商庫存去化情形，來調整出貨量。

研調機構集邦科技認為，明年上半年原廠庫存將完全去化，下半年伺服器價格可望反轉向上，看好前 4 大資料中心廠明年對伺服器記憶體需求成長，可望達 1 成之多，且未來 5 至 10 年，邊緣運算需求驅動將成為驅動 DRAM 成長的主要推手，有助推升南亞科伺服器 DRAM 發展。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 也看好，待資料中心客戶將先前強勁拉貨積累的庫存，去化至合理水位後，包括美國、中國大型資料中心廠商，可望在 10 月至年底前，分批陸續採購伺服器 DRAM，以迎接大型資料中心建置需求。