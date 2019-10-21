中壽業務通路轉型奏效 新人平均收入增10-15% 帶動獲利創新高

中國人壽 (2823-TW) 去 (2018) 年開始啟動業務通路轉型，成效卓著，今年新人平均收入增加 10-15%，也帶動獲利創高，累計前 3 季稅後純益達 129.5 億元，較去年同期成長 23.4%，每股稅後純益 3.1 元，前 3 季年化 ROE 亦達 16.45%，相關經營績效皆創歷史新高。

中國人壽去年開始啟動業務通路轉型專案，今年更全面啟動業務通路組織發展及數位轉型，透過推動 i-Agent 導入行動化數位工具、優化通訊處營運模式，強化行銷與增員動能，促進業務通路質量俱進，目前已見明顯成效。

中壽進一步表示，正因為轉型，今年 1-9 月新登錄人數較去年同期成長近 3 成，同步帶動轉型年輕化，新進人員平均年齡下降了 2-3 歲，年輕化趨勢顯著。另外，推動高價值的傳統分期繳與保障型商品，也使新人平均收入增加 10~15%，為公司轉型創新奠定基礎。

除獲利表現亮眼，中壽 9 月底淨值較去年底成長 87%，淨值 / 資產比已由去年底 4.4% 提升至 7.3%，另外，截至 9 月底的資本適足率 (RBC ratio) 亦超過 300% 以上；董事長王銘陽表示，中壽自 2012 年至去年的負債試算結果皆顯示準備金非常充足，因此不會再增資。

商品策略部分，中壽持續推動高價值的傳統分期繳與保障型商品，今年前三季新契約保費收入 1086 億元，總保費收入 2157 億元，其中前三季初年度分期繳商品保費收入較去年同期成長近 50%，中壽持續堅持穩健經營的步伐，為股東創造長期價值。