OPPO新機齊發衝銷量 聯發科、敦泰營運看增

OPPO 第 4 季新品齊發，包括 Reno 2 及 Reno 2 Z，前者預購表現超預期，總預購量已超越旗下熱銷機種 R17，成長幅度逾 2 成，後者則在上周 18 日開賣，搭載聯發科 (2454-TW) 的 P90 晶片，法人看好，隨著 OPPO Reno 2 銷售傳捷報，Reno 2 Z 也將隨年底消費旺季到來，銷量看增，可望帶旺台廠聯發科、敦泰 (3545-TW) 等營運。

OPPO 目前全球市占率逾 1 成，排名第 5 名，OPPO 旗下新品牌 realme 明 (22) 日將發表 3 款新機，今年市占率目標 3%，法人估，OPPO 今年手機市占率可望攀升至 14-15%，總銷量上看 2.5 億台，先前布局 OPPO 供應鏈的手機晶片大廠聯發科、驅動 IC 廠敦泰，可望隨著客戶成長帶動。

聯發科第 4 季在 OPPO Reno 2 Z 提前拉貨下，淡季效應減低，同為中系大廠的小米，在前日發表新機 Redmi Note 8 Pro，採用聯發科的 G90 晶片，雙引擎驅動下，聯發科第 4 季營收季減幅可望收斂，外資估，聯發科第 4 季營收季減 9%，可望持穩 610 億元，毛利率也在產品組合優化下，維持 40-42% 水準。

此外，隨著 OPPO 市占率不斷提升，同為供應鏈的敦泰營運也看增，敦泰 9 月受惠新機提早拉貨，營收創下近 16 個月新高，法人估，敦泰第 4 季 IDC(觸控與驅動整合 IC) 出貨力道可望再續強，並較上季成長，出貨量達 0.28 億套，全年則上看 0.9 億套。