日本央行總裁黑田東彥暗示：有可能進一步擴大寬鬆

日本央行總裁黑田東彥，在美國時間週日 (20 日) 於華府召開的座談會上發表言論，黑田說道：「在實施更進一步貨幣寬鬆政策的情況時，也會對副作用來進行處置」，另外，目前各主要國家皆面臨著低通膨問題，黑田東彥總裁也認為，即便如此，央行仍可以藉著擴大貨幣寬鬆的作法來刺激經濟。

日本央行總裁黑田東彥暗示、有可能進一步擴大貨幣寬鬆。(資料照片)(圖片：AFP)

在演說當中，黑田東彥亦指出了貨幣寬鬆的長時間發展，將帶來許多風險，但是他認為以目前來說，這些問題都有辦法應付；另外在可能引發泡沫經濟的資產價格過度上揚等問題上，黑田東彥則說明日本近來沒有出現類似情況。

另一方面，由於負利率政策導致日本銀行業獲利受侵蝕，黑田也承認「特別可能對地方銀行造成較大影響」，不過他認為，嚴重的問題後果可能要 5 年後或 10 年後才會出現。

日本央行自 2013 年起，展開前所未見的貨幣寬鬆措施後，也配合市場需求數度作出調整。在 2016 年 9 月，日本央行更祭出控制殖利率曲線作法，錨定十年期日債殖利率在 0% 水平，期盼透過控制殖利率曲線來進一步影響市場的通膨預期。

而美國聯準會 (Fed) 在今年 9 月已再次宣布降息，另外，巴西、印度、印尼、南韓等新興國家央行，也都進行了數次調降。

市場預期，日本央行也可能在 10 月底的利率會議上，將對消費者物價指數的未來展望作出微幅下修，而為了達成 2% 的通膨目標，日本央行是否需要採取更進一步的貨幣寬鬆政策，正成為外界所關注的焦點。