劉鶴罕見公開暢談貿易戰！川普：美中很容易簽署協議

美中貿易前景回暖，樂觀情緒濃厚。美國總統川普於台北時間週六 (19 日) 表示，美中很容易在亞太經合會 (APEC) 上簽署貿易協議。與此同時，中國國務院副總理劉鶴罕見在公開場合上，評論美中貿易戰。

川普週六表示：「我們和中國合作得很好… 我認為這 (美中階段性協議) 很容易就能簽署，希望能在智利 (APEC ) 峰會上簽署，屆時習主席和我都將出席。」

中國國務院副總理劉鶴週六 (19 日) 於江西虛擬實境產業大會上表示，中國將在平等和相互尊重的基礎上與美國合作，解決彼此的核心關切議題。

劉鶴提到：「雙方在許多領域都取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎。」

他還提到：「停止貿易戰升級有利於中國，美國與全世界、生產者和消費者都希望如此。」

歷經長達 18 個月的貿易談判，中美上週 11 日達成了口頭的第一階段協議，向結束貿易戰邁進。

美中談判定調將分為二或三個階段，川普當時提到：「第一階段完成並簽署後，將開始進入談判第二階段。」

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (16 日) 表示，美國與中國貿易談判代表仍在努力敲定第一階段貿易協議的文本，副部級代表在本週舉行電話會議，以備兩國元首下個月進行簽署。