熱錢派對配紅蘋果 多頭再闖11200？別再留殘壘

美國總統川普又報喜，指美中貿易協議進展順利，美股續揚，蘋果也重返市值王寶座。在台股部分，昨日成交量雖縮至 1020 億元，但匯市卻熱鬧滾滾，新台幣匯率續往 30.5 元大關挺進。熱錢派對配上紅蘋果，將為台股助攻 11200 點關卡? 甚至挑戰 11270 點? 留意價量配合，別再留殘壘! 關鍵點位為 11158、11188 與 11212 點。

今日指數是否衝關的關鍵位置為 11188 點，只要站上 11188 點，隨時都可能衝關 11200 點，必須站穩 11212 點，才算正式收復 11200 點關卡。多方如果要續往 11270 挺進，11246 點為最要的中途站。但如多頭仍有「懼高症」，盤勢出現震盪，下方防守區為 11158 與 11126 點，由於指數已在目前區間震盪 4 個交易日，多頭大軍如再不開拔，或失守 11126 點，本波攻勢有降溫疑慮。11126 點為 11100 點前哨站，11100 點關卡最後護城河為 11088 點。

新台幣匯率續升，外資對台股信心更堅定，持續加碼台股，並出現熱錢外溢的現象，觀察外資買超排行，金融與傳展再度躋身買超排行前 10 名，此現象對於推升指數衝關，較為健康，不僅電子大軍，傳產與金融都可望扮演助攻角色。而央行對新台幣匯率 30.5 元關卡的態度，也將攸關這波熱錢派對能開多久。

衝關不是問題，問題在於價量能否配合得宜，以及衝關後能否站穩 11200 點關卡? 衝關攻勢一但發動，多頭大軍開拔，就不宜出現爆量不漲，或爆量收黑，更不宜一再留下殘壘。只要盤面電子權值股、熱門族群別出現拖油瓶，盤面維持健康輪動，盤勢掌控權仍穩穩在多方手上，攻擊射門時機只是戰略與節奏考量。( 訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據）