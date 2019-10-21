專家：美國經濟是在趨緩 但不會像2008年那麼慘

華爾街雖然對美國陷入經濟衰退的擔憂正在上升，但是部分經濟學家認為，並非所有的經濟衰退都像 2008 年那樣，例如目前全球正處於經濟放緩之中，只是大多數人甚至沒有感覺。

Invesco 資深投資組合經理 Alessio de Longis 即表示：「根據我們的計算，我們正處於全球成長衰退中，隨著時間進入 2020 年，成長正在以同步的方式放緩。」

Alessio de Longis 表示，他的「成長衰退」定義，是指經濟成長低於趨勢並減速，趨勢成長是讓失業和通貨膨脹率保持在穩定水平的平均成長率。

Alessio de Longis 說道，目前全球經濟以大約 3% 的趨勢速度成長，因根據世界銀行數據 2018 年全球 GDP 年增率為 3.04%，而國際貨幣基金 (IMF) 本月稍早預測，2019 年全球經濟將成長 3%。

藍：全球 GDP 年增率 紅：G4 國家 GDP 年增率 (灰色區塊為預估值) 圖片：IMF

Alessio de Longis 不是唯一認為經濟在放緩的華爾街經濟學家，嘉信理財 (Charles Schwab) 首席投資組合策略師 Liz Ann Sonders 亦表示，全球製造業正處於衰退走勢中。

飽受貿易戰困擾的美國製造業最近趨於低迷，這讓全球經濟前景黯淡，且全球經濟放緩的趨勢也正逐漸蔓延影響到美國，雖然強勁的消費者支出正協助美國經濟保持穩定，但美國的經濟成長也已出現放緩。

Alessio de Longis 認為，對於美國而言，全球成長衰退可能意味著美國成長同步緩慢，但這並不會像 10 年前 2008 年衰退那樣令數百萬勞工失業，成長衰退與 2008 年完全不同，當時美國進入了所謂的技術性衰退，也就是至少連續 2 季經濟成長率萎縮，但如今的美國經濟並非如此。

根據亞特蘭大聯準會 (Fed) 預計，美國第 3 季 GDP 實質季增年率將落在 1.8%；而紐約 Fed 則預測 8 月至 10 月 GDP 實質季增年率為 2%、第 4 季降至 1.3%。