聯發科根留台灣 蔡明介：鞏固AI、5G 續戰下一個巔峰

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (19) 日舉辦員工運動會，總參與人數破 25000 人，展望未來，董事長蔡明介表示，聯發科布局全球，並謹記研發團隊根留台灣，同時持續在行動通訊及智慧裝置領域努力，除了鞏固現有產品市佔率，將積極拓展如 5G、AI 等相關技術的應用，攜手團隊挑戰下一個巔峰。

蔡明介表示，聯發科雖布局全球，但需謹記我們根在台灣，總部也是研發團隊的重心所在，預計未來仍秉持著對大家的承諾，期許同仁在工作上發揮所長，持續與公司攜手往前，以先前公布的全球半導體企業排名中，聯發科名列全球第 15 大半導體公司，以 IC 設計公司來看，更是亞洲排名第一，除了是對公司營收表現的肯定，同時更強化我們持續追求技術領先的決心。

蔡明介認為， 員工是聯發科最重要的資產，也是讓聯發科不斷往前的重要動能，將持續提供同仁安全的環境、具有挑戰性的工作，讓同仁與公司一同成長，是聯發科極為重視的承諾。

本次運動會出席的管理層包括董事長蔡明介、執行長蔡力行、副董事長謝清江、總經理陳冠州及各事業群主管，展現對聯發科活動的高度投入，並在現場為比賽的員工及眷屬加油打氣，其中，董事長蔡明介率領主管及同仁們領跑四百公尺，象徵邁向創新之路，並與台灣巨砲陳金鋒合作進行聖火點燃儀式。

聯發科將在本月 30 日舉辦線上法說會，市場關注 5G 進展及看法，屆時可望釋出更明確的訊息，聯發科第 3 季合併營收 672.24 億元，季增 9.19%，年增 0.29%，攀上近 11 個月新高。