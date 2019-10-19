美股盤後 — 波音、嬌生暴跌夾擊 道瓊下跌逾250點

週五 (18 日) 美股四大指數走跌，道瓊指數報下跌 255.68 點，主要受到 2 大權值股波音 (BA-US)、嬌生 (JNJ-US) 大跌逾 6% 所拖累，道瓊最大權值股波音 (BA-US) 因遭美國聯邦航空管理局 (FAA) 揭露「隱藏 737 MAX」關鍵訊息，波音週五股價是創下 2016 年二月以來的最大單日跌幅。

嬌生週五 (18 日) 宣布，將在美國召回約 3.3 萬瓶嬰兒用爽身粉，因此前美國食品藥物管理局 (FDA) 在網路上購買的嬰兒爽身粉樣本中，發現了微量石棉，世界衛生組織 (WHO) 所屬之國際癌症研究所 (IARC) 已將石綿列為一級致癌物。

另外，費半週五 (18 日) 跌幅為四大指數裡面最大，報下跌 1.06%，其中主要由美光 (MU-US)、Nvidia (NVDA-US)、高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 等中國曝險程度較大之個股領跌，因此前中國第三季 GDP 年增率創下了 27 年新低。

波音大危機：

週五 (18 日) FAA 發出聲明指出，波音扣留了一份在「幾個月前發現」的有關 737 飛行控制系統之關鍵訊息，該份資訊是由波音 2 名員工於 2016 年所留下的，而波音最近才將該訊息交給 FAA，意味著波音在過去調查期間內，可能有在波音 737 MAX 安全系統問題上誤導 FAA。

FAA 表示，已要求波音公司對「為何延遲提交」這份有關 737 MAX 系統關鍵訊息作出解釋，FAA 並說道：「波音公司沒有在發現這份訊息之後立即提交，我們對此感到非常失望。」「現在我們將謹慎審查這些訊息，待確定後將採取適當行動。」

《紐約時報》報導，這份有關 737 MAX 系統關鍵訊息，是來自於波音機師 Mark Forkner 與另一位飛行員於 2016 年 11 月所記錄下的，就在 737 MAX 系列獲得 FAA 安全認證的幾個月前，而當時二位飛行員對操控特性增益系統 (MCAS) 在飛行模擬器的表現上提出質疑，Mark Forkner 在訊息上表示：MCAS 在模擬器上很難控制。

自 FAA 啟動對 737 MAX 的調查以來，波音一直堅持 737 MAX 系列班機通過了所有適當法規的認證，波音堅持，沒有跡象表明 MCAS 系統有安全疑慮，但在這份關鍵訊息傳出之後，FAA 認為波音有誤導調查方向之嫌。

中國曝險大的科技股脆弱性：

中國統計局週五 (18 日) 公布第三季 GDP 年增率報 6.0%，低於預期 6.1%，創下 27 年來最低紀錄，市場分析，中國營收占比較大的費半科技股，在美股四大指數同步走低的環境下，更容易顯現易遭市場拋售的脆弱性。

以 2018 年營收來看，高通 2018 年營收有高達 67% 來自於中國、美光則有 57.1% 營收來自中國、Nvidia 與英特爾對中國曝險也是超過 20%。

美歐貿易戰開打：

週五 (18 日) 美國正式對價值約 75 億美元的歐盟輸美商品及服務加徵關稅，市場預期，這將對西班牙橄欖油、紅酒等約 8.4 億美元輸美產品造成重大影響，市場預計，西班牙出口至美國的農產品總量將減少 12%，並且加稅將使西班牙減少 5000 個工作崗位。

週六關注英國脫歐「國會闖關」大戲：

目前雖然英國與歐盟已達成脫歐協議，但這份協議仍需在週六 (19 日) 英國國會中表決，若該協議獲得英國國會通過，那麼英國才能在這個月底完成有協議脫歐。

但針對此議案，北愛民主聯盟黨 (DUP) 已明確表達反對與抵制，北愛民主統一黨表示，強生在北愛爾蘭邊界問題上作出太多讓步，另外最大在野黨工黨也已揚言將杯葛。

週五 (18 日) 美股四大指數表現：

道瓊指數下跌 255.68 點，或 0.95%，收 26770.20 點。

標普 500 指數下跌 11.90 點，或 0.40%，收 2986.05 點。

那斯達克指數下跌 67.31 點，或 0.83%，收 8089.54 點。

費城半導體指數下跌 17.07 點，或 1.06%，收 1590.09 點。

道瓊指數走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股表現

FAANG 僅蘋果小漲：

FB (FB-US) 下跌 2.38%、蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.48%、亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.68%、Netflix (NFLX-US) 下跌 6.15%、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.67%。

其他重要道瓊成份股表現：

波音 (BA-US) 下跌 6.79%、嬌生 (JNJ-US) 下跌 6.22%、美國運通 (AXP-US) 下跌 1.96%、微軟 (MSFT-US) 下跌 1.63%、Visa (V-US) 下跌 1.25%、迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.12%、思科 (CSCO-US) 下跌 0.68%、沃爾瑪 (WMT) 下跌 0.58%、卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 0.25%、可口可樂 (KO-US) 上漲 1.84%。

晶片股族群集體下跌：

美光 (MU-US) 下跌 4.46%、Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.96%、Qorvo (QRVO) 下跌 1.74%、高通 (QCOM-US) 下跌 1.63%、安森美 (ON-US) 下跌 1.41%、科磊 (KLAC-US) 下跌 1.13%、Lam Research (LRCX-US) 下跌 1.02%、英特爾 (INTC-US) 下跌 0.96%。

台股 ADR 聯電大漲：

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.94%、日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.20%、聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.20%、中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.44%。

聯準會 (Fed) 動向：

美國聯準會 (Fed) 副主席 Richard Clarida 週五 (18 日) 發表談話表示，為使美國安穩度過政經局勢帶來的風險，不排斥「連續第三次降息」，不過 Fed 仍會斟酌行動，採取適當舉措，強調貨幣政策沒有預定的路線，對於政策走向保持開放態度。

Clarida 表示，貨幣政策不是預先設定好的路線，FOMC 將以利率會議為基礎，就經濟前景以及面臨風險進行評估，並採取適當措施維持經濟增長和強勁的勞動力市場，推動通貨膨脹率至 2% 目標水平。

Clarida 的言論符合近幾週其他 Fed 官員的看法，多數 Fed 官員認為目前美國經濟處於良好基礎，勞動力市場保持強勁、通貨膨脹率仍低，經濟前景依舊維持溫和增長，但儘管如此，部份 FOMC 票委仍對全球經濟放緩表示擔憂，並將持續觀察製造業和出口放緩是否影響整個經濟體。

市場預期本月底降息機率高達 91.4%。 (圖片：FedWatch)

據 FedWatch 利率觀測工具顯示，市場預計，Fed 於 10 月底的利率會議上再次降息之機率是高達了 91.4%。

華爾街分析：

斯巴達資本證券 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「毫無疑問，有跡象表明經濟正在走弱，今日美股走弱與中國 GDP (27 年最差)、波音和嬌生的消息有關，但從財報方面來看，市場情緒是正面的。」

本週早前公布的大摩、小摩、美國銀行與 Netflix 財報優於預期，可口可樂財報也延續這個態勢。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「在財報季，投資者會擔心財報帶來不安的消息，但 (目前) 意外亮眼的財報消息讓我們感到相當高興。他們實際上做了兩件事，說明難以置信的財務彈性，並確認消費者非常健康的狀況。」