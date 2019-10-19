降息風又吹！Fed副主席：不排斥三度降息 但仍會斟酌行動

美國聯準會 (Fed) 副主席 Richard Clarida 週五 (18 日) 發表談話表示，為使美國安穩度過政經局勢帶來的風險，不排斥「連續第三次降息」，不過 Fed 仍會斟酌行動，採取適當舉措，強調貨幣政策沒有預定的路線，對於政策走向保持開放態度。

Clarida 表示，貨幣政策不是預先設定好的路線，FOMC 將以利率會議為基礎，就經濟前景以及面臨風險進行評估，並採取適當措施維持經濟增長和強勁的勞動力市場，推動通貨膨脹率至 2% 目標水平。

聯準會最關注的通膨指標核心個人消費支出 (Core PCE) 年增率 圖片：Fred

不過，Clarida 也指出，儘管美國經濟在經歷 11 年連續增長後出現放緩，但近期美國失業率依舊維持 50 年低點，加上工資處上漲階段，因此認為當前經濟狀況仍處於正面。

Clarida 的言論符合近幾週其他 Fed 官員的看法，多數 Fed 官員認為目前美國經濟處於良好基礎，勞動力市場保持強勁、通貨膨脹率仍低，經濟前景依舊維持溫和增長。儘管如此，部份決策者仍對全球經濟放緩表示擔憂，並將持續觀察製造業和出口放緩是否影響整個經濟體。

今年至今，FOMC 已二度下調利率，將基準隔夜拆款利率調降至 1.75-2％目標範圍。據 Fed 9 月會後釋出的點陣圖顯示，17 位 FOMC 票委中，有 7 位預計今年還會再降息一碼，5 位決策者則認為沒有必要進一步降息，剩餘 5 位則預計 2019 年底前將升息一次。

根據 CME Group 的 FedWatch 利率工具顯示，市場預計 Fed 於 10 月降息的機率已突破 90%。市場認為，Fed 官員近期罕見的沈默意味著 10 月底的降息勢在必行。