貴金屬盤後－中國GDP創新低 市場靜待脫歐結果 黃金回收本週漲幅 

週五 (18 日) 黃金收低，金價未能從疲弱的中國經濟數據，和美元走軟中提振，本周市場關注英國國會是否就脫歐協議表決通過， 由於有消息顯示全球各國央行的降息機率下降，不利黃金上行。

美中貿易戰導致中國出口低迷，中國經濟狀況亦是陷入泥沼，中國週五 (18 日) 公布第三季 GDP 年增 6%，從第二季度的 6.2% 降至第三季度的 6%，除了延續前季下滑態勢，更創近 27 年新低水平。

目前雖然英國與歐盟已達成脫歐協議，但這份協議仍需在週六 (19 日) 英國國會中表決，若該協議獲得英國國會通過，那麼英國才能在這個月底完成有協議脫歐。

12 月交割的黃金下滑 4.95 美元，或 0.33%，金價以每盎司 1493.35 美元作收，根據 FactSet 的數據，黃金自本周最高交易價下滑至少 0.4%，回收了本週半數漲幅。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的白銀下滑 0.4 美分，或 0.24%，收於每盎司 17.57 美元，本週白銀上漲 0.2%。

脫歐消息導致英鎊兌美元走強，致使美元走軟，週五觸及兩個月來新低點，ICE 美元指數 DXY 在週五交易中下跌 0.48%，至 97.14。

黃金在上個月初，短暫漲至於 1560 美元以上，今年迄今以來，黃金仍上漲近 17%。

澳週央行主席 Philip Lowe 表示，極端的貨幣寬鬆政策，例如負利率和 QE 是「極不可能」的情形。

分析師看法

Capital Economics 首席期貨經濟學家 Caroline Bain 表示：「展望未來，我們預計投資人預期美國央行降息的機率，將進一步下滑。」

FXTM 的高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，美中達成初階貿易，市場投資人仍抱持謹慎樂觀的態度，金價正在 20 美元區間內浮動，直到出現推漲金價的催化劑。

Otunuga 指出，當前英國脫歐的樂觀情緒也正在影響人們對這種避險金屬的需求。

Axitrader 市場分析師 Stephen Innes 認為，由於市場靜待脫歐消息，黃金避險買盤情緒低迷，加上對美國經濟數據疲軟的預期，以及央行當前貨幣政策似乎都不影響黃金價格，顯示貴金屬市場需要新的催化劑。

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金上漲 3.5 美元，或 0.39%，至每盎司 896.5 美元；鈀金下跌 3.9 美元，跌幅 0.23%，至每盎司 1726.8 美元。