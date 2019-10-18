貴金屬盤後－美9月工業數據疲弱 脫歐協議待院會表決 黃金小幅上漲

歐盟與英國政府達成脫歐協議， 週四 (17 日) 金價小幅推漲，由於市場擔憂脫歐協議仍有變數，有待英國國會於週六 (19 日) 加開院會討論，投票表決是否通過該份新協議，加上美國經濟數據疲軟，支撐黃金上行。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

英國政府與歐盟週四 (17 日) 達成最新的脫歐協議，並於會後發布修訂後共同聲明，分別就貿易協定、關稅、服務及投資、金融、資本與跨區域流動以及公平競爭等面向，就雙方達成共識部分進行說明。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 表示，這對歐盟和英國來說都是一項公平的協議。

值得注意的是，目前英國、歐盟雙方雖然達成了協議文本，但雙方還仍需各自帶回去獲得投票通過，歐盟高峰會將於週四 (17 日)、週五 (18 日) 召開，而英國國會將於週六 (19 日) 加開院會討論。

脫歐消息導致英鎊兌美元刷下逾 5 個月新高，致使美元走軟，替黃金提供上行的機會，ICE 美元指數 DXY，-0.43％，在周四交易中下跌 0.4%，至 97.607。

而聯準會 (Fed) 釋出的 9 月份的工業生產報告則下降 0.4%，創下自 4 月份以來的最大跌幅 。疲弱的經濟數據，令投資人湧向避險買盤。

關鍵經濟數據

美國截至 10 月 12 日當週初請失業金人數報 21.4 萬人，預估 21.5 萬人，前值 21 萬人。

美國 10 月費城 Fed 製造業指數 5.6，分析師預估為 7.1，前值 12。

美國 9 月新屋開工年化總數 125.6 萬戶，預估 132 萬戶，前值 136.4 萬戶。

12 月交割的黃金上漲 1.40 美元，或 0.09%，金價以每盎司 1495.4 美元作收，根據 FactSet 的數據，黃金收在 10 月 10 日以來的最高水平。

12 月交割的白銀上漲 1.4 美分，或 0.82%，收於每盎司 17.59 美元，週三以來，白銀上漲 0.3%。

未來展望

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 在每日研究報告中表示：「黃金避險買盤需求正在湧現，金價攀升至 1500 美元只是時間早晚問題」。

都柏林 GoldCore 研究總監 Mark O'Byrne 認為：「黃金在最初的小幅拋售之後上漲，顯示許多市場投資人對最新的英國脫歐協議，仍抱持懷疑態度，也質疑英國首相強生 (Boris Johnson) 是否有能力讓北愛民主統一黨 (DUP) 和英國國會達成協議。」

紐約皇家銀行財富管理公司 (RBC Wealth Management) 貴金屬分析師 George Gero 表示，黃金受到脫歐消息而上漲，顯示市場憂心該協議是否能通過，同時 IMF 也警告今年將是自金融危機以來最慢的增長。

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金上漲 0.8 美元，或 0.09%，至每盎司 892.1 美元；鈀金現貨價格創下每盎司 1786.25 美元的歷史新高，打破週三的紀錄高點 1780.4 美元，隨後下跌 4.1 美元，跌幅 0.24%，至每盎司 1730.6 美元。

自 8 月初觸及近兩個月以來的最低水平以來，用於汽車排氣以減少有害排放的鈀金已上漲逾 300 美元。