十一黃金週購屋潮降溫 北京新房網簽數量創5年新低

根據中國房產交易網站數據，在中國房市調控政策持續收緊，以及對於經濟增長放緩的擔憂情緒上升，今年國慶期間，中國主要城市房屋銷售出現降溫，北京新房銷售更在國慶假期後，跌至 2014 年來最低水平。

諸葛找房數據研究中心分析師國仕英表示，2019 年國慶假期，北京新建商品住宅網簽量僅 190 套，創 2014 年以來新低，二手住宅網簽數量僅 41 套，年減 3 套，數據上可以發現，今年國慶期間北京房地產市場較為低迷。

此外，國仕英進一步表示，受官方房地產調控持續加碼，市場觀望情緒再次浮出，購房行動多保持謹慎態度，加上國慶期間民眾外出旅遊，今年國慶期間北京新房、二手房網簽數量均出現回落。

2014 至 2019 年間國慶假期房屋網簽數量：

北京新建商品住宅歷年網簽數量分別為：2014 年 538 套、2015 年 442 套、2016 年 216 套、2017 年 222 套、2018 年 235 套、2019 年 190 套。

北京二手住宅歷年網簽數量則分別為 56 套、101 套、209 套、28 套、44 套、41 套

中原地產數據顯示，以面積計算，上海新房銷售下降 86% 至 5000 平方米，北京則下滑 92% 至 2000 平方米。

中原地產華東地區董事陸克文表示，消費者購房情緒主要受到抵押貸款緊縮，以及美中貿易戰的緊張情緒而逐漸降溫。

中原地產首席分析師張大偉也稱，中國歷年 9 至 10 月為房產銷售黃金週，銷售比率為全年房市中最高，但隨著調控政策對市場週期影響加大，一、二線城市出現明顯的購屋潮較為困難。

房地產諮詢公司和碩研究院首席分析師郭毅則表示，除非業主願以大幅折扣降低售價，否則要達成交易越來越困難。