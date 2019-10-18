南韓財政部：出口及投資疲軟 導致經濟持續低迷

據報導，南韓財政部在週五 (18 日) 發布的最新報告顯示，儘管南韓經濟工業生產持續保持成長，由於出口和投資疲軟，韓國經濟仍然低迷。這是政府連續 7 個月在綠皮書當中，將經濟形勢描述為「不振」，是有史以來的最長紀錄。

報告中指出，在日本持續對南韓出口實行限制、全球貿易爭端持續、全球經濟成長下滑和全球晶片業的低迷之際，外部不確定性依然存在。由於全球貿易衝突和全球半導體產業的不景氣，截至今年 9 月，南韓的出口連續 10 個月呈現下跌。

日本在 7 月份緊縮了對韓國出口三種半導體材料的法規，這三種材料對生產記憶體晶片和顯示面板至關重要，也是南韓出口的主要商品內容，日韓貿易爭端為市場帶來了極大的不確定性。在 8 月份，日本將南韓從貿易夥伴白名單中刪除，作為回應，南韓政府也將日本從白名單中刪除。

報告中也提到，南韓 9 月份消費者價格較一年前下跌了 0.4%，這是自統計局於 1965 年開始彙編數據以來的首次下滑。

不過，當局也表示，預計明年上半年起全球半導體市場產能過剩的問題將能夠得到舒緩，為南韓出口和投資帶來正面的影響。政府如今積極應對日本對韓出口限制等國外部環境風險，將致力於拉升出口、投資及內需的成長。

在先前，南韓主權財富基金「韓國投資公司」(KIC) 執行長 Heenam Choi 也曾表示，儘管南韓和日本之間日益緊張的貿易糾紛目前看起來是地區性的爭端，但如果糾紛持續下去，很有可能對全球高科技產業都造成嚴重損害。

Choi 表示，長遠來看，日韓兩國之間的貿易衝突若持續下去，「可能會產生重大影響，因為它可能會破壞全球價值鏈，尤其是在高科技領域。」