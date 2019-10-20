〈工業技術資訊月刊〉張安平　結合水泥產業優勢 實踐跨界循環經濟

工研院新科院士張安平，事業橫跨水泥、環保、觀光、能源等領域，為跨界創新型舵手。2017 年臨危受命，接掌台泥企業團，將台泥轉型為環保工程公司，版圖跨向歐亞大陸，營運成長再創新高。「身為水泥人，我驕傲！」張安平關注工業與社會的和諧共生，尋找人類發展與環境間之平衡，開創循環經濟大未來。

台泥企業團總執行長／台灣水泥董事長 張安平

25 歲，進入紐約市政府，帶領 200 多人的團隊，參與瀕臨破產的市府財務重整計畫。28 歲，在中美斷交的動盪時局中，與父親、業界人士赴美奔走遊說，爭取制定《台灣關係法》。他的父親，是台灣嘉新水泥的創辦人張敏鈺；他的岳父，是台灣水泥創辦人之一、兩岸交流重要推手—海基會董事長辜振甫。

他，就是現任台泥企業團總執行長暨台灣水泥董事長張安平。

張安平作風開明，學識文采兼具。他博覽群書，獨鍾文史哲學和藝術，生意人談績效數字，張安平每場法說會、股東會，卻總是以永續主題開場，強調台泥對社會、員工、股東三方負責，賺合理利潤，不是最大利潤。他作詩、寫書，信手拈來滿是歷史典故；他潛水、騎馬，專業技術挑戰自我極限。

屢次轉危為安 一肩扛起家族責任

張安平從嘉新水泥董事長、ICRT 電台董事長、中嘉網路董事長、和信超媒體營運長到雲朗觀光集團執行長等，橫跨產業幅度之廣，台灣少有人及。

為了完成母親臨終前的囑託，27 歲時決定從美國回台接手嘉新水泥副總經理，順利解決公司 6,000 萬美元債務，從此與家族事業緊密相連。

2001 年，積極布局電信網路事業的妻舅辜啟允過世，在辜振甫的請託下，張安平進入和信集團，出任和信超媒體營運長和中嘉網路董事長。接著將中信飯店體系改造為雲朗觀光集團，現已成台灣最大的連鎖飯店品牌。2 年前，因時任台泥集團董事長的辜成允意外故去，為了完成對老丈人的承諾，張安平主動扛下台泥，穩住公司營運。

從水泥、科技，到金融、媒體、觀光，即便產業跨距極大，張安平卻總能轉危為安，讓公司穩定中再創高峰。對此，張安平淡然表示：「我的生命其實都不是我選擇的，全是 Happen to Happen。」

下苦功學習 找出致勝關鍵

張安平一直對台泥集團有割捨不了的責任，同時也謹守對長輩的承諾，「我們唯一可以控制自己的事情，就是講出來的事，盡力做到。」

張安平口中的「做」，是極度專心致志的表現。「完全 Focus，功課非做不可，而且是扎扎實實的功課。」剛接手台泥時，他曾連續 40 天、每天花 10 小時研讀資料，連過年也待在公司裡，接著馬不停蹄地勤跑兩岸工廠，只為在最短時間內掌握台泥的發展與未來經營策略。

每當他接手新事業時，都是如此下苦功研究，先建立對這個產業的「看法」，也就是所謂的願景，「每個生意都有它的致勝關鍵，不會太多，可能就 1 到 3 個最重要的因素。」

比如他經營旅館，關鍵就是端出特色產品，還要有故事，讓人住過以後留下深刻印象。即使是連鎖旅館，也不用相同模式複製，所以雲朗旗下每間飯店，全都有著獨一無二的風格美學。

不求名利 只求盡力

面對接手的過渡期，他從不做過大的改變，「我喜歡 Evolution，不喜歡 Revolution，是演變而不是革命。」他也不喜歡用新官上任三把火的方式樹立威嚴，「你要和每一個人當朋友，只有這批老臣才可以告訴我每個細節。如果大家只是被動地跟你做事，這樣是做不成的。」

另一個關鍵是，他從不批評上一任經營者的決策，「每個人的領導方式和個性不一樣，方向也不可能完全一樣，沒有誰對誰錯，在商界最重要的一件事是：永遠沒有單一答案。」他以切蛋糕比喻，有人喜歡不停對切，有人喜歡直接切一小塊，「最顯而易見的答案就是，沒有一個絕對正確的方法來切這塊蛋糕。」

他總是在集團需要時，挺身而出；完成任務，瀟灑不戀棧。他笑著說：「其實我沒什麼太大野心，只是把一件事盡力做到最好。」

張安平從沒想過要締造甚麼紀錄或里程碑，卻總能交出亮眼成績，不僅經歷過的危機都圓滿落幕，接手台泥後，2018 年營收、獲利均創歷史新高。「我做任何事都當作生命的一部分，而不是當作一份工作；我相信，如果全心全意，事情就會好起來，」這不僅是他的心路歷程，也是給年輕人的真誠建言。

張安平總是在集團需要時挺身而出；完成任務，瀟灑不戀棧。

推動循環經濟 讓水泥業轉型

接手台泥後，張安平積極推動轉型。他不再喊出目標 1 億噸產能，甚至拿掉全產全銷的 KPI，轉投入永續環保。現在的台泥，不只是一間水泥廠，更是一間處理人類文明與大自然關係的綠色環境工程公司，「『循環經濟』就是我認為未來水泥業要走的路。」張安平如是說。

水泥窯協同處理廢棄物技術，是以水泥製程平均超過攝氏 1,300 度高溫，如同火山爆發時岩漿的熱力，分解戴奧辛及多種人類製造出之廢棄物，為社會解決社會問題；台泥和工研院合作碳捕獲技術，透過捕捉水泥燒製過程中產生的二氧化碳，養殖雨生紅球藻，再從中萃取出高價值的抗氧化聖品「蝦紅素」，開發成食品或保養品，預計 5 年後可達到商業規模。

自擔任台泥董事長以來，對內、對外，張安平總是不斷溝通經營價值觀，及水泥的價值與責任。「現在台泥能有這樣的成果，是前人種樹，但 5 年後我們可以收穫什麼？就是現在種的東西。」雖然這些永續投資還未能幫台泥賺進任何利潤，但張安平眼光放得很遠，不只幫公司未來鋪路，也在解決現代日益嚴重的環境問題，「既可對社會有貢獻，又是生意的利基，這就是雙贏。」

縱橫商場 40 年，張安平觀察，「台灣講太多接地氣，我倒認為，現在台灣產業必須要接『世界氣』才行。」產品落地固然重要，但受限於市場規模，未來產品必定要走向世界化。如同他最熱衷的大航海時代故事，600 年前，遠征的葡萄牙艦隊揭開全球化序幕，現在，不管台泥或台灣產業也要啟程出發，勇敢航向世界。

台泥花蓮和平廠和工研院合作，捕捉水泥燒窯過程中產生的大量二氧化碳，養殖雨生紅球藻，再從中萃取出高價值的抗氧化聖品「蝦紅素」，開發成食品或保養品。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 334 期 2019 年 10 月號，未經授權不得轉載。