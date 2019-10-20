〈觀察〉國銀新南向賺很大 曝險也創高 有逾6成國家未簽MOU

國銀新南向今 (2019) 年繳出漂亮成績單，上半年獲利大舉年增 75%，更創史上同期新高，今年可望賺超過百億元；不過，雖然賺得多，相對曝險也連帶攀升至歷史新高。值得留意的是，政府一方面鼓勵國銀新南向，另一方面，卻有超過 6 成的新南向國家沒與我簽 MOU，隨著曝險創高，金管會須加速洽簽 MOU 的腳步。

國銀近幾年積極布局新南向，今年因為美中貿易戰效應，資金板塊挪移下，讓國銀在新南向國家獲利大放異彩，上半年獲利 66.4 億元，不僅較去年大幅成長 75%，創下史上同期新高，且首度超車美國，也超越中國，新南向成為國銀海外獲利第 2 大市場，僅次於香港。

國銀積極向新南向發展，曝險也增加。統計至 2019 年第二季，國銀對新南向曝險 757 億美元，較上季增加 45 億美元，連續六季成長，已創歷史新高。

今年以來，金管會同意國銀在東南亞地區新設立 7 個據點，分別是：寮國有 1 家分行（合庫永珍分行）、柬埔寨有 3 家支行（合庫金邊分行堆谷支行、第一銀行金邊分行新金邊支行及 271 外環道路支行）、越南則有 1 家分行（聯邦銀行峴港分行）、1 家代表人辦事處（聯邦銀行河內代表人辦事處）及馬來西亞 1 家分行（台新銀行納閩分行）。

其中，最新同意的台新銀行納閩分行，由於並非馬來西亞首都吉隆坡，因此備受矚目，主要是馬來西亞政府在 1990 年發展納閩島為境外金融中心，並於 1996 年成立馬來西亞納閩島的金融監理機關（Labuan FSA），負責該金融金新區域內金融業的發展與監理。

金管會也已與當地主管機關簽署金融監理合作瞭解備忘錄（MOU），成為國銀近年布局新南向國家的新歡，加上台新銀行，還有 3 家銀行在納閩設置分行，包括國泰世華銀、兆豐銀及台中商銀。

國銀持續往新南向布局，相對地曝險金額也節節攀升，連帶地與新南向國家洽簽 MOU 的速度也引發國銀關注，據統計，目前有超過 6 成的新南向國家沒與我方簽 MOU，東協國家經濟成長雖然快速，卻有政治及信用等風險，因此，金管會除了督促各銀行注意授信品質控管之餘，站在主管機關的監理角度，也須加速洽簽 MOU 的腳步。