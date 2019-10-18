亞投行行長：中美貿易戰恐將損害亞洲國家及債務可持續性

據報導，亞洲基礎設施投資銀行 (AIIB) 行長金立群警告表示，如果中美貿易戰持續下去，將會傷害那些嚴重依賴對中出的亞洲國家，並影響這些國家的債務可持續性。

金立群表示，如果貿易戰損害了中國的成長，那些對中國有著貿易順差的亞洲經濟體的出口恐將受到波及，也將直接影響這些國家的債務可持續性。這些國家依賴出口相關營收來為基礎建設提供資金並償還債務。

金立群在談及中美兩方緊張局勢時表示：「這肯定是個問題。我們期待一個解決方案。不是部分解決方案，而是一個完整的解決方案。」

中美兩方的貿易談判代表正在努力敲定第一階段的貿易協議文本，以供兩國元首於下個月簽署，市場期望在達成部分協議後，能減輕對市場的干擾，並緩解全球經濟成長疲軟的情勢。

這場持續了 15 個月的中美貿易爭端已經擾亂了金融市場，使全球經濟成長放緩至 2008、2009 年金融危機以來的最低水平。受關稅提高、長期貿易政策不確定性以及汽車業低迷的影響，在 2019 年上半年，全球貿易成長僅達到 1%，是 2012 年以來的最低水平。

在先前，國際貨幣基金組織 (IMF) 貨幣及資本市場部門主任 Tobias Adrian 也曾表示，全球最大的兩個經濟體美國和中國之間的貿易緊張局勢是全球經濟的重要風險來源，並且對新興市場具有「溢出效應」，恐引發小型經濟體的骨牌連鎖反應，因而導致全球經濟下滑。