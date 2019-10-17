美中貿易戰重挫亞洲出口動能 台前9月逆勢年增2.8%笑傲四小龍

美中貿易戰局開打一年多來，削弱全球經濟成長動能，亞洲主要經濟體成長動能幾乎全面衰退，惟台灣因受惠於轉單效應，推升出口逐季回穩，根據財政部統計處分析，今年前 3 季出口年增幅 2.8%，在亞洲四小龍中率先止穩向上。

統計處表示，我國今年前 9 月出口值較去年同期減少 2.5%，一度連續 7 個月出口收黑，但 6 月起情勢翻轉，轉為正負交錯，進一步與香港、新加坡、南韓等亞洲四小龍相比，我實質出口力有逐季回升跡象。

統計處表示，今年以來我國實質出口力道逐季回升，其中第 3 季單季年增 4.9%，前 9 月出口值較去年同期增加 2.8%，在亞洲四小龍中率先止穩向上。

至於香港、南韓與新加坡的實質出口則仍陷於衰頹，其中香港連續 10 個月負成長，今年前 8 月衰退幅度高達 6% 最多，新加坡前 8 月衰退 4%，南韓前 9 月也較去年減少 1.4%。

財政部統計處針對中國、香港、日本、南韓、新加坡、泰國、印度、馬來西亞、菲律賓、印尼、越南與我國等 12 個經濟體進行比較分析，並將美、中出口轉折列為觀察重點。

統計處指出，貿易戰拖累全球經濟成長動能，導致原物料價格走跌，亞洲 12 個市場中，高達四分之三同步衰退，另有四分之一雖持續成長，但成長幅度卻明顯放緩。

其中，我國主要貿易競爭對手南韓，因半導體與顯示器等主力產品外銷同步衰退，加上遭日本貿易制裁，導致今年前 9 月出口連續 10 個月收黑，年減幅 9.8%，是亞洲 12 個經濟體最弱的市場。

此外，新加坡、馬來西亞前 6 月、日本與香港前 8 月出口衰退減幅落在 4.2%-5.8%，其中日本、新加坡從去年第 4 季到今年以來，分別出現連續 7 個月、連 續 9 個月衰退，香港出口更是連續 10 個月下滑。