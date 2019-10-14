貿易戰影響 新加坡三年半來首次寬鬆政策

新加坡金管局宣布將實施了三年半以來首次的寬鬆貨幣政策，且預告還會更加寬鬆，意圖抵消因美中長期以來的貿易衝突而放緩的經濟成長率。

新加坡是在最近幾個月內，繼印尼、菲律賓和印度後，透過降息來實施寬鬆貨幣政策的國家。

新加坡貨幣政策是與匯率作掛鉤，而上一次新加坡施行寬鬆貨幣政策是在 2016 年 4 月，當時由於經濟成長放緩，該國暫緩了貨幣升值。

去年，新加坡由於核心通貨膨脹的上行壓力等原因便開始寬鬆政策，而隨著美中貿易衝突於 2018 年末開始加劇並影響了全球經濟前景，政府當局便將該政策延續至今。

新加坡 8 月核心通貨膨脹率報 0.8%，低於 2018 年的 1.7%，也為新加坡金管局的寬鬆政策繼續提供操作空間。

新加坡核心通膨率走勢圖 圖片：tradingeconomics

身為一個小型且高度依賴貿易的經濟體，新加坡面臨兩大貿易夥伴之間關稅衝突的影響。該國的出口相比去年已下降了兩位。

根據世界銀行的數據，2018 年新加坡的出口為 GDP 的 176%，半導體等產業的蕭條嚴重影響了經濟。

新加坡金融管理局在半年度政策聲明中表示，將略微調降新幣匯率政策區間的斜率，促使貨幣貶值，儘管國內的重點產業表現優良，然而目前新加坡與貿易相關的產業發展仍因美中衝突而停滯不前。

新加坡金融管理局在聲明中表示：「跡象表明，全球經濟衰退可能會在未來幾季波及新加坡的一些主要貿易夥伴，儘管這些經濟體的經濟政策已相對寬鬆。」

新加坡週一發布了 7 月至 9 月期間的 GDP 估計值，相較去年同期成長 0.1%，且與此前第二季時公佈的數字持平。

新加坡貿易和工業部指出，由於電子、精密工程和運輸工程部門的產出下降，製造業出口共萎縮了 3.5%。

新加坡政府也已在 8 月將年度經濟成長預期從先前的 1.5% 至 2.5% 下調到 0% 至 1%。

許多經濟學家已事先預期到此次的寬鬆政策，美銀美林的經濟學家穆罕默 Mohamed Faiz Nagutha 兩週前便預測，新加坡金管局將在政策會議上實施放鬆貨幣政策，Nagutha 表示，股市反彈將相當短暫，因為經濟成長前景可能會很弱。

在東南亞地區，印尼和菲律賓今年分別降息了三次，泰國和馬來西亞則降了一次， 而預計韓國也將在週三 (16 日) 再次降息。