達里歐：全球經濟處大幅下行階段 央行也救不了

全球最大避險基金橋水基金共同創辦人達里歐 (Ray Dalio) 認為，全球經濟現在處於大幅下行階段，央行挽救經濟頹勢的時間和空間都極為有限，當前經濟的情況，使人想起 1930 年代，但並沒有走向典型的周期末崩潰。

達里歐週四 (17 日) 在國際貨幣基金和世界銀行年度會議上表示，當前經濟周期正走向衰退，降息、稅改等刺激經濟的手段正在失效，長期債務不斷累積，全球經濟處於大幅下行（a great sag）階段。

一般來說，當經濟下行時，各國央行能夠採取貨幣政策刺激經濟，並拉動市場。但是達里歐表示，央行現在行動為時已晚，貨幣政策，特別是降息，已經無法提供太多刺激。

他解釋，經濟周期尾部通常有三個階段，第一階段是降息，但現在歐洲、日本都已沒有空間，美國降息的空間也有限。第二階段是量化寬鬆，央行大幅買入金融資產、為市場注入資金，但這麼做也會加大貧富差距。

達里歐說，世界正經歷著 1930 年代以來最大的貧富懸殊，這正是尾部的第三階段。在美國，最有錢 1% 人口所擁有資產的十分之一，約等於 90% 底層人口的淨資產總和。這也將帶來政治上的壓力。

另外，他認為，在美國和世界各地看到的確實是一場更大的衝突，左派的平民主義和右派的平民主義幾乎更多，就像 1930 年代。

達里歐表示，政治上的兩極化使明年的大選對市場和美國經濟至關重要。他說，這實際上幾乎是一個資本主義對抗社會主義的問題，它將對公司稅產生重大影響。