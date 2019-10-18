美股財報季氣氛不佳 分析師：微軟、臉書有望創佳績

美股 Q3 財報週開跑，然而受到能源公司股價暴跌影響，經濟學家預測美股指標的標普 500 年減率將為 4.3%，不過仍有幾家公司受到分析師青睞。

根據大摩 (Morgan Stanley) 一組分析師的報告內容，他們統整出本季度表現最為強勁的幾家公司名單，並且預期這幾家股價會在接下來兩個月內受到強勁財報的影響推漲。

臉書

社群網站巨頭臉書 (FB-US) 將於 10 月 30 日股市收盤後公佈 Q3 財報。大摩分析師 Brian Nowak 預計，臉書本季廣告收入年增率為 30%，高於分析師預期的 26%。

然而大摩分析師對臉書的預期，有一點和華爾街不同，他們預期臉書成本將增加 35% 至 45%，但 Nowak 估計臉書成本將增加 30% 至 40%，顯示出臉書明年營運利潤率將受到壓制。

大摩分析師 Nowak 將臉書股票評級評為「增持」，並認為該股將上漲約 23%，達到 235 美元的目標價。

微軟

分析師 Keith Weiss 指出，將於 10 月 23 日發布 2020 年第一季度財報的微軟 (MSFT-US)，將會實現良好的財務表現。

Weiss 表示：「我們相信 Microsoft 仍處於有利地位，IT 技術部門表現強勁，估計將實現兩位數的收入增長。」另外 IDC PC 單位的出貨量數據顯示 Windows 10 的季度表現良好，而 Azure 雲端業務的持續增長，也可能推動微軟的營收增長。 Weiss 對微軟股票評級評為「增持」，目標股價為 155 美元，較近期水平高出約 10%

他們還預期以下這幾股 Q3 表現優於投資人預期，包括了行動支付巨頭 PayPal(PYPL-US)，消費日用品公司 P&G(PG-US)、醫療器械製造商 Boston Scientific、GW Pharmaceuticals。他們還期望強鹿 Deere，私人股權投資公司 KKR 和 Intelsat 發布超出華爾街預期的指導。

此外，分析師 Kimberly Greenberger 預計 12 月 5 日，珠寶首飾業蒂芙尼 (Tiffany & Co)(TIF-US) 營收將大幅超越去年，因為在 10 月 1 日由原本的 8% 提升至 10% 的消費稅率正式生效之前，日本的銷售強勁。