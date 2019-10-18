PayPal擴增合作商家 穩坐美國行動支付寶座

大摩 (Morgan Stanley) 分析師 James Faucette 週四 (17 日) 在給客戶的報告中指出，行動支付巨頭 PayPal(PYPL-US) 用戶與合作商家擴增，在電子錢包供應商中位居領先地位，迄今為止，PayPal 股價上漲了近 23%，而美股指標股標普 500 僅上漲了約 19%。

上個季度，PayPal 宣布其應用程式擁有 4000 萬用戶，Faucette 認為 PayPal 持續穩坐在電子錢包領域，會是 10 月 23 日 PayPal 公布強勁第三季度盈利與營收的預兆。

自從 PayPal 公布其前季 Q2 營收遜於預期，公司大砍財測，下調了全年營收預期後，其股價已累計下跌約 15%。

此下跌歸因於 PayPal 當時產品整合延遲、稍晚才推出的定價倡議和貨幣壓力，促使 PayPal 下調其全年財測，對此高管們強調其盈利展望並無變化。

根據分析師 Faucette 的數據顯示，PayPal 仍然在行動支付和電子錢包用戶中，領先同業，分析師持續密切關注 PayPal 旗下行動支付應用程式 Venmo 業務何時為其母公司帶來盈利。

Faucette 的調查數據顯示，不包括亞馬遜的前 500 大網路零售業者有 77% 使用了 PayPal 線上支付。

而第二大被亞馬遜用戶廣泛接受的電子錢包 Amazon Pay 在前 500 家零售商僅占 13%。而 Visa Checkout 的線上支付產品則以 6% 排名第三，而谷歌 Google Pay 則以 3% 市占率名列第七。

按加權比例來看，不包括亞馬遜自己的網站，Amazon Pay 的市場滲透率僅為 4%。然而 PayPal 的加權滲透率高達 80%。

對於 PayPal 而言，重要的是，本季度在前 500 強中，PayPal 又再增加了四家合作商家， 而 Amazon Pay 的接受程度持平。

展望未來。 Faucette 對 PayPal 股票給予「增持」評級，目標價為 129 美元。分析師同時認為優化產品，可以幫助 PayPal 進一步提高其領先優勢。

他寫道：隨著 PayPal 持續擴大其產品範圍，我們發現 PayPal 有著相對於同行較低的商業流失率，而該公司「一鍵式」付款功能獲得改善。使用此功能，可以保存 PayPal 用戶之間轉帳和聯繫信息，因此買家可以有效地跳過在各個網站上填寫表格的過程。